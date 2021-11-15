永豐銀行開創台灣綠能新時代

自二○一二年啟動綠色融資業務，永豐銀行九年間配合政策及產業發展，滾動式推動綠色金融服務項目，以金融業資源促進綠色產業發展，讓產業與環境互利共生，確保地球永續發展。

文‧葉怡君 攝影‧溫偉廷

為解決地球暖化及氣候變遷問題，各國政府設下目標積極推動碳中和，全球知名科技巨擘紛紛響應，從各方面著手致力於達成碳中和目標，像是落實ESG、加入RE100、購買綠電或增設再生能源裝置等，皆使得綠色產業蓬勃發展。

永豐銀行資深副總經理歐陽子能指出，綠色產業除常見的太陽光電、風力、水力、地熱及生質能等再生能源，也涵蓋儲能、LED照明及電動車等節／潔能領域，發展綠色產業需要中長期資金挹注，金融業扮演著推進器的角色，是發展過程中不可或缺的一環。

永豐銀行全國125 分行業務同仁積極推動多元綠色金融業務，擬定專屬融資 專案，深耕中小企業綠色金融業務服務項目，透過完善的專案辦法與核貸作 業，共創企業與環境的永續發展。

推動全台四分之一太陽能電廠建置

永豐銀行自二○一二年起推動綠色金融業務，聚焦能源、衣、住及行等四大民生必需領域，並提供多元化的綠色金融服務，項目包括太陽光電發電設備融資、陸域風力發電設備融資及綠電交易平台等，近四年迎來高度成長。

要成為領頭羊並不容易，歐陽子能表示，相較近年興起的綠電風潮，永豐銀行早在前期就投入相關業務的推廣，初期面對這類型的新興產業，無法以過去傳統的方式進行授信評估，導致客戶申請融資相對困難，但在請益專家學者、大量資訊蒐集彙整後，永豐銀行擬定專屬融資專案，幫助投資人提升設置案場的可能性，成為太陽光電產業發展重要的幕後推手。

積極推廣太陽光電發電設備融資專案，截至今年八月底，永豐銀行總計承作逾五六三三座太陽能電廠數，總裝置量達一七六八﹒○一ＭＷ，約可供六八萬戶家庭用電（四人一戶），市占率約二十五％；陸域風力發電廠八支，總裝置容量為二八﹒八ＭＷ。

從縣市政府到產業

建構綠能生態圈

積極推動綠能產業及綠能生態圈經營，永豐銀行結合縣市政府推行新能源政策，將綠色金融擴及創能、儲能至潔能領域，先後與桃園市、台南市、高雄市簽定合作意向書，並和各大工業區、台灣太陽光電產業協會及中華民國太陽光電發電系統同業公會與系統設備業者展開合作。

歐陽子能期望藉由「產、官、學、研、金融」交流合作及金融核心專業的導入，以專案融資協助企業及個人建置發電模組，並妥適評估風險與獲利契機，打造台灣綠能新時代，開創藍海新商機。

未來永豐銀行將持續深耕綠色生態圈經營，擴大綠色金融與經濟、產業的串聯，除太陽能光電設備融資以外，包括綠能交通、儲能設備等相關金融服務，協助廠商投資節能技術開發、設備，建構全方位綠能生活。