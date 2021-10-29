快訊

真子公主捨皇籍結婚 老公小室圭「殘念」沒考上紐約律師

因財報不實遭判刑 群聯董事長潘健成回應了

黃帝內經、難經、道德經三部書籍重編問世 經典絕學傳世造福後人

聯合新聞網 / 卓越

自漢朝以來，中醫師莊昭龍是全球第一位將《黃帝內經》、《難經》、《道德經》全部重新編輯、註釋的人，潛心鑽研古書精華，編著過程費盡心力，才能完成這三部鉅作。

莊昭龍中醫師年輕的歲月都埋在深山及道場，成日埋首苦讀中醫古籍，他的特考執照總共磨練了將近十八年，他說他把特考必考的醫家經典，不敢說讀五百遍，但每一部都至少熟讀四百遍以上。因爲長時間的背誦鑽研理解才發現古早拓印版本內文顛倒錯亂、問題叢生，加上古版註文繁雜，紙張印刷不精，閱讀起來傷目耗神；而且成書年代久遠，部分文字意義、文法用法，因為時代演進變遷，已非當時書寫者所欲表達的本意。

潛心研究古文 註解成傳世寶典

因此莊昭龍在民國96年開始編輯《黃帝內經》，他將竹簡破碎、顛倒、拓印錯簡的部份內文全部重新校正，並且將內文字體放大加上注音。內文的字音、字形、字義特別請到享譽國際的文字學博士杜忠誥書法大師校正、審定，聯手互助完成大作。

繼《黃帝內經》之後，莊醫師又註解了《難經》，此書的立論基礎取自《黃帝內經》，因其有讀不通、不可行處有153疑難，以自問自答形式，分八十一篇，解開《黃帝內經》難懂、難行疑難之處，故名《黃帝八十一難經》傳世，簡稱《難經》。莊醫師期望這本書可以成為人人自學把脈的專用書籍。

而《道德經》是一部記載「修身成道」功夫方法寶典的闡論，內文多達16萬字，是華夏文化精華經典之一，為了讓讀者更容易讀通《道德經》，莊醫師一字一句註解並逐句翻譯成白話文，並加入訓詁、出處與參考資料，比市面上的書籍更詳盡、透徹，期許讀者們，擁有此書都能實踐、篤行「修身成道」。

晴耕雨讀的莊醫師成天埋首在中醫的學術研究中，他細心考究論證所有相關書籍，並一字一句地慢慢敲在電腦上，書籍內容全部是親自排版、校閱、審稿，前前後後重複檢查、編輯了三十遍以上臻至完美才出版。

三本書共編寫超過60萬字，編輯這些書需要多大的毅力與抱負，才能完成這個為往聖繼絕學的工作啊！讀者們敬請期待這三部全球唯一僅有、全部重新校註編訂的經典書籍。而在未來莊醫師還有相關經典書籍陸續編輯中，如《傷寒論》、《仲景腹診心法》、《論語註解》，請經典愛好者及專家學者們期待與關注喔！

卓越雜誌2021.11號427期
卓越雜誌2021.11號427期

相關新聞

無間道—李登輝是最成功的臥底！

民進黨立委黃國書日前承認曾在大學時期，替情治單位進行政治偵蒐，近期遭民進黨新潮流除名，黃國書隨後宣布自己將三退，退出民進黨、退出黨團運作及不再尋求連任。

十月台海波詭雲譎 蔡英文拋「互不隸屬說」

今年是辛亥革命一一○週年，台灣海峽「無風三尺浪」，蔡英文總統的雙十國慶演說，為台海掀起了新一波的巨浪。

兩虎相爭 台灣能坐收漁利嗎？

美中貿易戰開戰至今已有三年，美國從中國大陸進口的數額及商品種類都發生大變化。

氫能將成未來能源的千億美元級產業

國際原油價格已經連續九週上漲。疫情之後的經濟復甦可能演變成新一波全球能源危機，其影響在逐漸擴大之中，情勢變化導致中國大陸突下決心實施能源及產業轉型的限電措施，也促成美、中領袖在十一月可能舉行的高峰對話。

引燃魷魚遊戲 各國該如何應變？

日前美國國會多數決議，正式通過拜登一﹒九萬億美元經濟援助計劃。 這是拜登上台以來，第一次美元大放水！

加碼券抽獎小確幸 延燒話題引發關注

除了五倍券，行政院各大部會推出加碼券，只能數位綁定的好食券加上國旅券、i原券、農遊券、藝Fun券、動滋券、客庄券、地方創生券等共八種加碼券，形成天天有抽獎、週週有人中籤的新聞引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。