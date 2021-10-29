黃帝內經、難經、道德經三部書籍重編問世 經典絕學傳世造福後人

自漢朝以來，中醫師莊昭龍是全球第一位將《黃帝內經》、《難經》、《道德經》全部重新編輯、註釋的人，潛心鑽研古書精華，編著過程費盡心力，才能完成這三部鉅作。

莊昭龍中醫師年輕的歲月都埋在深山及道場，成日埋首苦讀中醫古籍，他的特考執照總共磨練了將近十八年，他說他把特考必考的醫家經典，不敢說讀五百遍，但每一部都至少熟讀四百遍以上。因爲長時間的背誦鑽研理解才發現古早拓印版本內文顛倒錯亂、問題叢生，加上古版註文繁雜，紙張印刷不精，閱讀起來傷目耗神；而且成書年代久遠，部分文字意義、文法用法，因為時代演進變遷，已非當時書寫者所欲表達的本意。

潛心研究古文 註解成傳世寶典

因此莊昭龍在民國96年開始編輯《黃帝內經》，他將竹簡破碎、顛倒、拓印錯簡的部份內文全部重新校正，並且將內文字體放大加上注音。內文的字音、字形、字義特別請到享譽國際的文字學博士杜忠誥書法大師校正、審定，聯手互助完成大作。

繼《黃帝內經》之後，莊醫師又註解了《難經》，此書的立論基礎取自《黃帝內經》，因其有讀不通、不可行處有153疑難，以自問自答形式，分八十一篇，解開《黃帝內經》難懂、難行疑難之處，故名《黃帝八十一難經》傳世，簡稱《難經》。莊醫師期望這本書可以成為人人自學把脈的專用書籍。

而《道德經》是一部記載「修身成道」功夫方法寶典的闡論，內文多達16萬字，是華夏文化精華經典之一，為了讓讀者更容易讀通《道德經》，莊醫師一字一句註解並逐句翻譯成白話文，並加入訓詁、出處與參考資料，比市面上的書籍更詳盡、透徹，期許讀者們，擁有此書都能實踐、篤行「修身成道」。

晴耕雨讀的莊醫師成天埋首在中醫的學術研究中，他細心考究論證所有相關書籍，並一字一句地慢慢敲在電腦上，書籍內容全部是親自排版、校閱、審稿，前前後後重複檢查、編輯了三十遍以上臻至完美才出版。

三本書共編寫超過60萬字，編輯這些書需要多大的毅力與抱負，才能完成這個為往聖繼絕學的工作啊！讀者們敬請期待這三部全球唯一僅有、全部重新校註編訂的經典書籍。而在未來莊醫師還有相關經典書籍陸續編輯中，如《傷寒論》、《仲景腹診心法》、《論語註解》，請經典愛好者及專家學者們期待與關注喔！