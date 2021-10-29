兩虎相爭 台灣能坐收漁利嗎？

許多報導指出，中美貿易戰持續升級將重創台灣，從腳踏車、汽車供應鏈、化工到伺服器跟紡織產業等均受衝擊，不過看似重重危機裡卻也出現轉機。

文．陳怡瑄

美中貿易戰開戰至今已有三年，美國從中國大陸進口的數額及商品種類都發生大變化。

美國進口排名 台灣竄升

隨著美國分散市場，以往每年美國對中國大陸開徵關稅的商品價值達三千七百億美元，而今僅剩兩千五百億美元。美國逐年降低對中國大陸倚賴，改向其他亞洲國家採購，越南成了美中貿易戰的大贏家，越南佔美國進口排名從十二名竄升至第六名，台灣、馬來西亞也通通分到一杯羹。

美國前任總統川普在二○一八年開啟對中國大陸貿易戰以來，美國企業陸續轉向亞洲其他國家採購。其中，半導體產品是美中貿易戰初期的主要焦點，中國大陸對美出口一直在下降，但台灣、越南和馬來西亞卻出現了強勁增長。

而受到關稅衝擊的中國大陸商品中，以電信設備和電腦周邊配件影響最大，美國對其進口額較二○一八年的峰值萎縮了約一百五十億美元。

以半導體出口來看，在中國大陸對美出口減少約五十三．六億美元，而越南、馬來西亞及台灣是三個主要受惠國，越南約增加三十一﹒七億美元，馬來西亞則增加二十億美元，台灣也增加十一．四億美元。

美日聯防 制中抑韓新勢力

台積電於十月十四日法說會揭露建廠時程表，將在二○二二年開始興建，二○二四年量產，日本首相岸田文雄聞訊馬上正面回應；這項計畫也牽動台日美中韓的半導體布局策略，一股制中抑韓、美日聯防的新勢力，將因台積電赴日設廠成形。

台積電赴日本設廠，是權衡美中貿易戰後的策略轉變，又兼具商業考量；對日本來說，這將是近年來日本首見新建的十二吋廠，不僅對強化日本半導體工業及區域影響力，具有極重大意義，也是聯美制中，進而抑制南韓的精巧布局。

早在二年前，日本就積極爭取台積電前往投資晶圓廠，主要關鍵是隨美中貿易戰開打，美國升高以科技全力制中；日本政府認為，台積電主宰全球半導體晶片製造核心，台積電在美方的壓力下，選定在美國亞利桑那州設廠，可分散台海一旦發生衝突，能掌握先端晶片來源。

中美貿易大戰 台資鋼廠受惠

近來美國大力推動一．二兆美元基礎建設，鋼材需求大增，反觀中國大陸為達成碳中和目標與舉辦冬奧正推行環保減產與限制鋼材出口，掀起新版的中美貿易大戰，台資鋼廠受惠。

中鋼董事長翁朝棟指出，美國積極推動一．二兆基礎建設，就是不希望經濟成長力道被中國大陸超越，且美國也將會協助盟邦推動經濟復甦，以帶動全球經濟發展，預期鋼材需求暢旺。

調查指出，美國一年鋼材表面消費量約八千萬至一億公噸，進口量約占三十五到四十％，其中中國大陸二○一五年出口美國的鋼鐵數量約一百八十萬公噸，占當年美國整體進口量四．五％，二○一六年到二○一八年因中國大陸多項鋼材被美國提高反傾銷和反補貼，以致輸出美下滑；二○一八年美國實施232關稅後、出口量進一步萎縮，至

二○一九及二○二○年分別降至只有三十九萬噸及三十一萬公噸，降為一．一％，部分受疫情影響。

對於中國大陸因應冬季奧運限產，翁朝棟表示，中國大陸為了明年初舉辦冬奧，下半年必須減產六千一百萬公噸粗鋼，為此多鼓勵其鋼廠使用本國礦產，但如果中國大陸要生產高級鋼品包括汽車、家電及電動車等，仍必須進口澳洲鐵礦，預期需求量仍大，加上歐洲與印度基建，及中國大陸、歐洲的洪災後重建需求，全球鋼材供需暢旺。

物流倉儲基地移回台灣

遠雄港於十月二十一日舉行線上法說會，遠雄港董事長葉鈞耀表示，由於美中貿易戰及香港國安法實施，台商、香港商、外商科技廠急於將生產線移回台灣，物流業也急著將物流倉儲基地移回台灣，遠雄自貿港明顯受惠。

另外新冠疫情下，民眾使用手機、電腦下單購物的宅經濟蓬勃發展，電商貨物呈現倍數成長，防疫和醫療物資需求也大幅增加，使遠雄港倉儲貨量持續轉強。 遠雄港今年前三季營收十七．二一億元，年增二十五．七％；上半年稅後純益

二．四八億元，比去年同期大幅成長五十四．一％，換算上半年每股純益

一．○八元。

而近期，遠雄港再獲兩大利多加持。首先遠雄港是國內四家擁有航空貨運站集散經營執照的業者之一，與華航旗下華儲、長榮航旗下榮儲，以及永儲並列。其中永儲因為作業區的土地被航空城徵收，將於今年十二月五日結束營運，其經手的貨量將轉流向其他同業，預計十月開始貨量移轉會相當明顯。遠雄港最近已陸續和航空公司、貨運承攬商接洽，粗估有機會吃下永儲五十％的貨量。