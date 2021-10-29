加碼券抽獎小確幸 延燒話題引發關注

除了五倍券，行政院各大部會推出加碼券，只能數位綁定的好食券加上國旅券、i原券、農遊券、藝Fun券、動滋券、客庄券、地方創生券等共八種加碼券，形成天天有抽獎、週週有人中籤的新聞引發關注。

文．安定亞

開放領取的振興五倍券，許多民眾反映數位綁定的問題一堆，還有些民眾為了數位綁定才有的好食券，放棄了傳統的實體券，號稱台灣IT大臣的政務委員唐鳳，也粉墨登場拍攝五倍券數位綁定的宣傳廣告，大秀舞技成功吸引眼球，只是粗糙的拍攝手法和財政部的拍攝預算也造成話題。

加碼券週週抽獎

中籤宛如小確幸

其實，大家都知道這次的振興五倍券，不用花錢，只要預約後就能領取，目的當然是為了疫情趨緩下，能夠刺激民眾消費，除了五倍券，行政院各大部會推出加碼券，只能數位綁定的好食券加上國旅券、i原券、農遊券、藝Fun券、動滋券、客庄券、地方創生券等共八種加碼券，五倍券官網登錄後，連續四週抽出身分證字號後兩碼或後三碼的幸運兒。

然而，這些加碼券分四週進行抽籤，要每天兌獎似乎有點小麻煩，民眾可以試試由民間高手自製的「加碼券快速查詢系統」，只要在系統內輸入身分證後三碼並點擊查詢，就會立刻告訴你有沒有中獎，若同一組號碼中了一種以上的券別，系統也會清楚地告訴你，非常方便好用。

不過還是有很多人根本不太了解這些加碼券的用途在哪裡？平台可選的幾乎都勾選，政府就是清楚知道台灣善良的老百姓，很滿足這種小確幸，所以連續四週的時間，每人每週分別都有一次中籤的機會，而這幾種各部會也於不同時間開出，形成天天有抽獎、週週有人中籤的新聞長達一整個月，除了中央推行的加碼券以外，各地方政府也提供各式各樣的優惠券，中央、地方各出奇招，紛紛印券來刺激消費。

五倍券刺激消費

發券機制尚待加強

不過這筆小確幸的費用，光是五倍券政府就已經編列高達一千三百多億的特別預算來推動執行，民眾花的錢其實還是自己的納稅錢，而且還是有限制的，因為振興券不能拿來繳稅、也不能用在股票、基金投資、水電費、罰金、罰鍰、健保費、行政規費、儲值交易以及境外電商交易等，五倍券循著三倍券模式進行，針對餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演等業者為主要適用對象，所以網路上竟然出現有人用券換現金，或是企業動用員工換券的情況，甚至在超商外還有聚集等待的黃牛，等民眾領完券後，搶著收購五倍券賺取價差。振興五倍券原本想在短時間內達到刺激經濟的目的，現在卻被部分的不肖人士當成洗錢、賺取差額、逃漏稅的工具。

所以振興五倍券和加碼券，究竟有振興到經濟嗎﹖店家有感到業績增長嗎﹖這恐怕還需要時間考驗，不過單看發券時的換券狀況，或是有民眾覺得加碼券抽籤中籤率不公平，這種種問題恐是政府發券時始料未及的。