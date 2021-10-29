引燃魷魚遊戲 各國該如何應變？

日前美國國會多數決議，正式通過拜登一﹒九萬億美元經濟援助計劃。

這是拜登上台以來，第一次美元大放水！

文．徐邦浩

簡單地說就是，美國將開動印鈔機，憑空印出一﹒九萬億美元，約折合新台幣五三﹒二兆元之多。美元的滾滾洪流，又要來了。這是什麼概念呢？美元的水庫一開閘，全世界都要遭殃！那麼，美國是如何利用美元收割全世界的呢？一般而言，一個國家超額印鈔所帶來的最直接負面影響就是通貨膨脹，物價上漲，貨幣貶值，人民收入明增暗降。

大量美元衝擊

造成其他貨幣貶值

美國的超額印鈔，不但不會導致美元貶值，還能迅速增加美國家庭的收入，根本原因就是美元是全球唯一的世界貨幣。

根據拜登的一﹒九萬億美元經濟援助計劃，從本月份開始，美國就將對符合援助要求的美國家庭直接發放現金補助，每個人可以領取一四○○美元。如果你家有五個人，那麼全家都不用工作就能領到七千美元。對美國人而言，這筆錢是白拿的，不需要付出任何代價！

當這些錢進入市場後，會迅速流向全世界。雖然美國已被中國大陸取代為全球第二消費大國，在美國國內銷售的絕大多數消費類商品都是從國外進口的，這就導致大量的美元被印刷後，迅速流向全球。然後，在這些熱錢的衝擊之下，美元沒有貶值，其他貨幣反而貶值了！對美元印鈔起手式而言，這還不是最擔心的！

美國《魷魚遊戲》是轉嫁危機

我們可以舉一個真實的案例，在二○○八年時，從美國爆發的次貸危機席捲全球，為了讓美國經濟從次貸危機的泥淖中走出來，歐巴馬政府無節制的開動印鈔機，直接促使國際糧食價格飛漲，唯一獲取暴利的就是國際糧商，恰恰美國是全球最大的糧食出口國！這麼一來，美國農民就有救了！

由此，美國的經濟危機得到緩解，本質就是一場美國危機向外輸出的轉嫁運動。如今，美國再次舊事重演，拜登又一次開啟《魷魚遊戲》，再加上國際糧食已連九個月持續上漲。此外，俄羅斯、越南、泰國等糧食出口國，更是採取囤糧措施，坐等全球糧食漲價，再收漁翁之利。

疏浚引流

借力使力才能轉危為安

事實上，這一輪全球糧食危機已經孕育多時，當我們感覺不明顯時，該如何才能最大限度地降低美元洪流的衝擊力呢？全世界無法停用美元，因為我們在出口之外，也要進口食品、銅鐵礦、石油等大宗物資。在這個全球化的時代，拒絕美元，等於自絕於世界。我們都知道，當江河氾濫的時候，堵是堵不住的，我們最需要做的就是疏浚引流。

這一次，許多國家採取果斷措施，徹底堵死了資金流向房地產的路。第二步就是引流，將這些過量的美元資本引入各國最需要的行業，例如半導體、5G通信、新能源等高科技領域，在巨量資本的支持下，中國半導體、5G通信、新能源等產業飛速發展，大有反超美國的趨勢。轉危為安，借力使力，這才是高手！

這也是化解美元洪流的最佳方式。可惜的是，全球絕大多數國家仍將淪為美元收割機下的待宰羔羊，因為絕大多數國家根本沒有高科技產業基礎，甚至連個飯碗都端不穩，又如何抵抗美元霸凌？

任何國家想在彎道中超車，在逆境中翻盤，都離不開強大的硬實力！