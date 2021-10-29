無間道—李登輝是最成功的臥底！

民進黨立委黃國書日前承認曾在大學時期，替情治單位進行政治偵蒐，近期遭民進黨新潮流除名，黃國書隨後宣布自己將三退，退出民進黨、退出黨團運作及不再尋求連任。

文˙陳正修

民進黨臥底事件爆發後，各界好奇還有誰曾經列入黑名單，前民進黨主席施明德坦言，已故創黨元老江鵬堅曾向他坦白也是調查局臥底，黨內還有其他臥底者位居要職，引起社會驚訝，前立委鄭寶清加碼爆料，民進黨創黨時他負責重要文書秘書處工作，當時就有情治單位找上門，細數他家有十六個兄弟姊妹現狀，趁勢威脅吸收他，希望鄭寶清可以提供民進黨重要文件給情治單位。

每一段歷史都是由統治階層和買辦群體共同利益組成論述，黃國書們只不過是過程其中一筆；根據筆者經驗分析，已故前總統李登輝可能才是「臥底」最高境界，他自述年經時曾加入中國共產黨，因故退出加入中國國民黨後，一路受到前總統蔣經國栽培，在蔣總統前面，連椅子都不敢坐滿，讓人佩服他的忍功，掌握權力後，經歷多次政治變遷，排除異已，讓自己勢力極致，成為繼蔣家後，最有實力國民黨主席和總統，不斷地與中國共產黨鬥智鬥法，雖有密使穿梭，卻仍是敵非友，連栽培他的國民黨都被他搞得至今難翻身，到底是九二共識還是一國兩制，路線讓人霧煞煞，李登輝才是堪稱最強「臥底」無人能敵。

除了李登輝外，前總統陳水扁曾經一年之內連續申請加入國民黨兩次，不但簽署信奉三民主義誓詞，還要經過黨部考核，在成績單上，阿扁總統不但沒有缺點，而且思想純正、品德優良，加入民進黨後發光發亮，成為中華民國第一位政黨輪替的總統，短短八年時光，就讓民進黨徹底淪陷，被政壇笑稱：「可能是國民黨派來的臥底。」

後續接棒的前總統馬英九，美國CIA報告疑似他具有台灣特務學生身份，雖然遭馬英九嚴正否認，但當時政治氛圍，特務學生在美國確實為數不少；回鍋中國國民黨主席朱立倫，先前在台灣版維基解密網站披露，他被指出為「美國線民」，這段黑歷史每當朱立倫參選時，就會被對手拿出來挑戰，讓選民深刻記憶在心。

所以誰是「臥底」，看來這個話題會一直持續下去吧！