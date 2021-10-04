快訊

首例接種BNT後死亡 48歲男本身有肝炎、高血壓

BNT到貨27萬劑 AZ、BNT第11輪10月15日開打

農產品斷銷事件輪番上演 治標也要治本

聯合新聞網 / 卓越

今年中秋節前夕，中國大陸海關總署動植物檢疫司發出通知，指出今年以來，已多次從台灣輸入的釋迦及蓮霧檢驗出太平洋臀紋粉介殼蟲，自今年九月二十日起暫停台灣的釋迦及蓮霧輸入，中國大陸各地的海關將暫停受理台灣釋迦及蓮霧報關。

文‧安定亞

這個事件是不是讓大家馬上聯想到今年二月二十六日，中國大陸用同樣的方式，稱多次發現台灣輸入的鳳梨有介殼蟲，從今年三月一日起暫停輸入台灣的鳳梨，不過這次的速度更快，剛宣布就立即暫停報關的相關措施，此舉引起台灣政壇的一陣嘩然，不分藍綠紛紛跳出來替農民抱不平。

蔡英文總統更在臉書上指出，中國大陸無預警暫停輸入台灣生產的釋迦、蓮霧，中國大陸這種做法已經違反國際貿易規範，除了嚴正譴責之外，政府會支持行政院農委會的所有因應措施，公開強調一定會努力保護台灣的農業、力挺台灣農民到底，呼籲朝野政黨團結，政府會循各種管道替台灣農民討回公道。

蟲害並不足以致病

將向世界貿易組織提出仲裁

讓人記憶猶新，同樣發生在今年二月的鳳梨事件，這次農委會主委陳吉仲還是同樣的表示，中國大陸並未提供照片、科學證據證實台灣的蓮霧、釋迦有介殼蟲，農委會也有派人到產區檢驗，並未發現有介殼蟲，不過有農民出面打臉陳吉仲的說法，稱某些農產品的確會有介殼蟲，當然不只台灣的農產品會有，兩岸許多農產品都有檢驗出有介殼蟲的情形，毒物專家指出介殼蟲雖然是附著在植物、果物上的寄生蟲，但不代表有病毒，要造成人類傳染病的可能性極低，民眾不需要過度緊張。

據農委會統計，這次中國大陸暫停輸入的蓮霧、釋迦，比例高達九七％及九五％，恐會對農民造成不小的衝擊，農委會主委陳吉仲面對突如其來的狀況，指出中國大陸選在中秋佳節片面暫停台灣的農產品輸入，除了無法接受之外，在九月三十日前若未獲得回覆，不排除向世界貿易組織WTO提出貿易仲裁，因為介殼蟲並不是長在果實裡面，依據國際規範可在輸入地進行燻蒸處理後即可輸入，無須暫停貿易，雙方應依據科學證據協議強化改進措施限期改善，但中國大陸卻片面暫停輸入，目前正透過協議平台請中國大陸取消這項禁令。

不依靠單一市場 技術協助農民 才是真正解決問題

面對中國大陸片面禁止輸入台灣的蓮霧、釋迦，農委會提出因應措施，將投入新台幣十億元的專案經費在內外銷上幫助農民，在內銷的部分，推動釋迦收入保險、農遊券加碼、企業採購平台等，在外銷的部分，提高外銷獎勵制度、加強外銷新品項等方法，保障農民權益。

筆者認真了解後，其實就跟鳳梨事件的處理方式差不多，政府不是透過企業認購的方式，就是透過新聞媒體，要求民眾團結購買台灣生產的農產品，尤其一定會有一則新聞，就是台灣的水果，中國大陸不要，日本搶著要，最後淪為政治口水，農民並沒有真正得到實質的幫助，當然不只是農產品，台灣應該要好好檢討長期太過依靠單一市場的問題，每每在外銷上遇到問題，就要準備多少預算？多少經費？

可能政府當莊大撒台幣習慣了，尤其近年來只要是有關兩岸產業的問題，政府就用民粹的方式鼓動、鼓吹民眾一起來搶救產業，最後都導向是政治問題，其實治標也要治本，政府應該提供技術協助農民，或在政策上提出有效的解決方案，徹底解決這幾次農產品有介殼蟲或其他病蟲害的問題，先把基本的問題解決了，相信有水果天堂美稱的台灣，我們的水果全世界都搶著要，不然同樣的問題，同樣的處理方式，繼昨日的鳳梨，今日的蓮霧、釋迦，明日呢？

卓越雜誌2021.10號426期
卓越雜誌2021.10號426期

相關新聞

高鐵宜蘭站選址髮夾彎 應以地方繁榮為重

高鐵宜蘭站原本應該是讓地方歡欣鼓舞迎接投資千億元的重大交通建設，但卻為了選址爭議不斷。

農產品斷銷事件輪番上演 治標也要治本

今年中秋節前夕，中國大陸海關總署動植物檢疫司發出通知，指出今年以來，已多次從台灣輸入的釋迦及蓮霧檢驗出太平洋臀紋粉介殼蟲，自今年九月二十日起暫停台灣的釋迦及蓮霧輸入，中國大陸各地的海關將暫停受理台灣釋迦及蓮霧報關。

「二次文革」來了？張飛打岳飛的謬誤

中共政局近期「山雨欲來風滿樓」，但文化大革命的「十年浩劫」，讓中國大陸付出慘痛的代價，習近平本人也深受其害，他會走回頭路嗎？還是有新的變革？領導人的決策要考量的面向應該比我們想像地還要廣泛吧！

被需求追著跑 更為世界出一份力

二○一八年因緣際會之下，鼎宸碳資產管理股份有限公司總經理姚新基因為金融項目的連結，前往印尼洽談，在與印尼合作夥伴聊天時，從中了解到印尼的碳權環保項目已經逐漸在發展，反觀我國的碳權法規模糊，不如趁著這個機會以印尼作為借鏡，吸取相關經驗，讓台灣也踏入碳權社會，造福廣大企業。

新冠疫苗不如預期有效 疫情嚴峻仍是挑戰

全球緊急授權的新冠疫苗在各地如火如荼地開打，有些打了兩劑疫苗的國家甚至摘掉了口罩趴趴走，彷彿打了疫苗就百毒不侵，但是疫苗真的這麼有效嗎﹖真能對抗來勢洶洶的各種變異病毒嗎?

破碎吧！資料。

在全面數位化之下，資安問題也日益重要，加上Covid-19疫情影響，居家辦公已是常態，因此如何保護資安不被駭客破解，就成為相當重要的課題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。