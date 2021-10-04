農產品斷銷事件輪番上演 治標也要治本

今年中秋節前夕，中國大陸海關總署動植物檢疫司發出通知，指出今年以來，已多次從台灣輸入的釋迦及蓮霧檢驗出太平洋臀紋粉介殼蟲，自今年九月二十日起暫停台灣的釋迦及蓮霧輸入，中國大陸各地的海關將暫停受理台灣釋迦及蓮霧報關。

文‧安定亞

這個事件是不是讓大家馬上聯想到今年二月二十六日，中國大陸用同樣的方式，稱多次發現台灣輸入的鳳梨有介殼蟲，從今年三月一日起暫停輸入台灣的鳳梨，不過這次的速度更快，剛宣布就立即暫停報關的相關措施，此舉引起台灣政壇的一陣嘩然，不分藍綠紛紛跳出來替農民抱不平。

蔡英文總統更在臉書上指出，中國大陸無預警暫停輸入台灣生產的釋迦、蓮霧，中國大陸這種做法已經違反國際貿易規範，除了嚴正譴責之外，政府會支持行政院農委會的所有因應措施，公開強調一定會努力保護台灣的農業、力挺台灣農民到底，呼籲朝野政黨團結，政府會循各種管道替台灣農民討回公道。

蟲害並不足以致病

將向世界貿易組織提出仲裁

讓人記憶猶新，同樣發生在今年二月的鳳梨事件，這次農委會主委陳吉仲還是同樣的表示，中國大陸並未提供照片、科學證據證實台灣的蓮霧、釋迦有介殼蟲，農委會也有派人到產區檢驗，並未發現有介殼蟲，不過有農民出面打臉陳吉仲的說法，稱某些農產品的確會有介殼蟲，當然不只台灣的農產品會有，兩岸許多農產品都有檢驗出有介殼蟲的情形，毒物專家指出介殼蟲雖然是附著在植物、果物上的寄生蟲，但不代表有病毒，要造成人類傳染病的可能性極低，民眾不需要過度緊張。

據農委會統計，這次中國大陸暫停輸入的蓮霧、釋迦，比例高達九七％及九五％，恐會對農民造成不小的衝擊，農委會主委陳吉仲面對突如其來的狀況，指出中國大陸選在中秋佳節片面暫停台灣的農產品輸入，除了無法接受之外，在九月三十日前若未獲得回覆，不排除向世界貿易組織WTO提出貿易仲裁，因為介殼蟲並不是長在果實裡面，依據國際規範可在輸入地進行燻蒸處理後即可輸入，無須暫停貿易，雙方應依據科學證據協議強化改進措施限期改善，但中國大陸卻片面暫停輸入，目前正透過協議平台請中國大陸取消這項禁令。

不依靠單一市場 技術協助農民 才是真正解決問題

面對中國大陸片面禁止輸入台灣的蓮霧、釋迦，農委會提出因應措施，將投入新台幣十億元的專案經費在內外銷上幫助農民，在內銷的部分，推動釋迦收入保險、農遊券加碼、企業採購平台等，在外銷的部分，提高外銷獎勵制度、加強外銷新品項等方法，保障農民權益。

筆者認真了解後，其實就跟鳳梨事件的處理方式差不多，政府不是透過企業認購的方式，就是透過新聞媒體，要求民眾團結購買台灣生產的農產品，尤其一定會有一則新聞，就是台灣的水果，中國大陸不要，日本搶著要，最後淪為政治口水，農民並沒有真正得到實質的幫助，當然不只是農產品，台灣應該要好好檢討長期太過依靠單一市場的問題，每每在外銷上遇到問題，就要準備多少預算？多少經費？

可能政府當莊大撒台幣習慣了，尤其近年來只要是有關兩岸產業的問題，政府就用民粹的方式鼓動、鼓吹民眾一起來搶救產業，最後都導向是政治問題，其實治標也要治本，政府應該提供技術協助農民，或在政策上提出有效的解決方案，徹底解決這幾次農產品有介殼蟲或其他病蟲害的問題，先把基本的問題解決了，相信有水果天堂美稱的台灣，我們的水果全世界都搶著要，不然同樣的問題，同樣的處理方式，繼昨日的鳳梨，今日的蓮霧、釋迦，明日呢？