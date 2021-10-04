高鐵宜蘭站選址髮夾彎 應以地方繁榮為重

高鐵宜蘭站原本應該是讓地方歡欣鼓舞迎接投資千億元的重大交通建設，但卻為了選址爭議不斷。

文．陳正修

交通部之前拍板為「宜蘭站」，行政院再度髮夾彎表態「四城站」才是最佳地點，日前宜蘭縣唯一立委陳歐珀召開《請交通部儘速依專業評估及宜蘭民意決定高鐵宜蘭站址跨黨派記者會》，包括宜蘭縣議長張建榮、北宜高鐵促進會長江聰淵、二十四位宜蘭縣議員、九位鄉鎮市長、九位鄉鎮市民代表會主席及數十個學界和產業界、NGO民間團體等，百餘位人士「首度」跨黨派達成共識，共同連署「迎接高鐵，宜蘭站是最佳方案」。

陳歐珀代表全體將陳情書呈交給立法院長游錫堃，希望游院長能代為向行政院表達宜蘭地方最大民意共同意志，據悉，宜蘭地方人士不斷地傳達善意，希望可以向行政院長蘇貞昌當面請益，但行政院一直回覆蘇院長行程安排緊湊，無法會面，讓地方人士飽受委屈，才向宜蘭老縣長游錫堃求情，原先他是站在中立立場，不傾向表態意見，眼見地方歡欣鼓舞迎接投資千億元的重大交通建設，弄得風雨紛爭不斷，只能勇於站出來接受地方民意。

地方盛傳，某位行政院高層家族在「四城站」附近擁有大片土地，是選址髮夾彎關鍵，根據了解，已經有人向檢調單位舉報，立案調查髮夾彎選址和炒作土地關聯性。先前「五倍券」爭議，讓蘇貞昌麻煩製造機感受到民意反彈如洪水般湧入，導致總統蔡英文親自協調該案，這次高鐵宜蘭站選址變來變去，讓行政院顧問陳振坤不免搖頭嘆氣，公開呼籲希望小英可以出面管一管，尊重地方最大民意共同意志。

筆者認為，交通部屬意四城，等於「沒有記取教訓」，以高鐵苗栗、雲林、彰化站為例，蓋高鐵後沒有促進地方便利性，一至二小時僅一班次，沒意義又會拖到高鐵行車時間。要透過高鐵帶動發展，風險非常高，交通是手段不是目的，很難路線拉過去就帶動繁榮，交通部應該記取西部教訓，整體規畫跟目的應要想清楚，尤其是延伸到宜蘭怎麼發展應完整交代。