新光銀行五年內志在一線銀行之列

連五年獲得評審及客戶肯定，新光銀行榮獲「2021卓越銀行評比」的「最佳數位金融服務獎」與「最佳理專團隊獎」雙料殊榮。

【文˙葉怡君】

以成為「客戶心中首選的一線銀行」為目標邁進，新光銀行積極展開各項業務，從提升資產規模、強化獲利結構、擴張海外市場、調整客戶結構、數位轉型、扎根永續策略、建立公平待客及法遵風控文化等進行長期的策略規劃布局，預期五年內稅前盈餘要超越百億規模，晉身一線銀行之列。

用專業的深度與服務的溫度

邁向一線銀行之列

如何定義一線銀行？新光銀行總經理謝長融指出，一線銀行除了要在資產存、放業務規模及獲利表現在同業間具有一定的水準外，最重要的是以專業的能力及六星級的貼心服務，獲得客戶的信任與認同，並提供滿足客戶既全面又能一站式購足的金融服務。

面對數位浪潮引發的破壞式創新及金融消費模式的變革，新光銀行運用大數據與優化服務流程，提高客戶滲透率、開發特色商品與新通路，建立在有效的風險控管及財務規劃下，發展多元的金融服務事業，各項業務多有斬獲。

連年榮獲「最佳理專團隊」獎項肯定，謝長融表示，新光銀行秉持「以客戶為中心」的信念，致力提升「服務的溫度」及「專業的深度」。於財富管理業務以分群管理的方式，提供高資產客戶專屬理專服務，藉此創造差異化及明確的市場定位，提出最佳解決方案滿足客戶需求，為客戶資產創造合理的收益及保障。

重視理專的專業養成，對內，新光銀行導入「愛學習理專學院」，依照資歷深淺分層規劃多元學習內容，強化其對於商品選取及資產配置與規劃的能力，並透過「師徒制」，讓資深理專多年的專業技能及豐富的服務經驗得以傳承，全行上下追求齊心共好，建立「一個客戶全行服務」的良善制度。

致力於「以關係為導向」的銀行服務，謝長融強調，要讓客人感受有溫度的服務，不僅要針對每位客戶的風險接受度和生涯階段，提供個人化理財規劃能力，更要深入了解客戶的日常休閒及生活嗜好，為此總行不定期為理專辦理品酒、認識咖啡等各項軟性進修課程，使其在與客戶互動時更有話題，藉此拉近彼此的距離。

要達百億稅前盈餘

從強化獲利出發

「稅前盈餘站上百億元」是新光銀行下一個目標，謝長融指出，想要達標的首要之務為強化獲利結構，新光銀行將持續擴大存款及授信業務的市占率，更要強化金融市場操作能力、提升財富管理服務、優化數位流程、提供競爭力的商品及增加年輕與富裕客群，以提升資產報酬率（ROA）及股權收益率（ROE），讓獲利及資本適足穩定成長。

在數位金融方面，新光銀行積極發展「以客戶為導向的數位體驗」服務，透過數位交易平台方面讓客戶擁有良好的使用者體驗，持續優化各交易系統流程。

今年三月新光銀行數位有效戶正式突破五十萬大關，提前達成再倍增目標，即使配合政府免收跨行轉帳手續費，但截至六月底，數位收益仍較去年同期成長五十六％，謝長融強調，數位轉型並非口號，而是現在進行式，新光銀行迎接轉變與挑戰，也將數位金融視為未來新的成長動力。

新光銀行早在二○一五年即成立數位金融部，是國內首批政府開放Bank3.0時就積極發展的銀行，去年超前部屬推出「OU數位存款帳戶」，在線上就能同時開立台幣、外幣、信託帳戶，甚至是開證券戶或申辦信用卡，免出門就可以完成一般金融交易，於疫情爆發時，成為陪伴客戶抗疫的好幫手。

為打造數位智能理財投資，今年四月新光智能理財正式上線， 不僅跳脫傳統的理財諮詢，更獨創Life Cycle Plan概念，提供投資人專屬的投資組合建議，以及讓投資人自己做最後決定，是種可以自我掌控的聰明智能理財。

近期新光智能理財更與OU 數位存款帳戶合作，客戶可以在家申辦帳戶後依投資需求直接下單，讓投資更加多元便利。

找出客戶潛在需求

滿足零時差的國外交易

展望未來，謝長融表示，放款業務將維持高成長，並進一步提升「手續費收入」及「金融市場操作收益」，以優化獲利結構及提升資本效益，同時以消費場景金融出發，積極發行新卡獲取客戶數，進一步發展財富管理與消費金融業務。

財富管理持續針對不同客戶提供差異化服務及聚焦特定議題、完整產品線，同時深耕高資產客群，建置專家團隊，提供高度客製化商品及理財、稅務諮詢服務，滿足高端客戶多元理財需求。

預計年底前即將上線的「國外交易所即時下單系統」，能即時掌握全球市場動態，為有國外投資需求的民眾提供「零時差」的交易；未來新光銀行也將持續運用數據分析勾勒客戶樣貌，聚焦優質客群，同時建置客戶標籤，偵測客戶行為精準行銷，即時提供最適產品、服務及行銷活動建議，並強化子公司間共同行銷，持續整合集團資源，找出客戶潛在需求。