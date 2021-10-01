鼎宸碳資產管理 搶進台灣市場

目前現行的溫管法已有明確的減碳目標，如二○五○年前降至二○○五年的五十％以下，為此第一期應降低二％，第二期（至二○二五年）應降低十％。而在今年即將加入的碳費制度，則會先從製造業排碳大戶為收費對象，如發電、石化、鋼鐵、積體電路製造業等年產超過二．五萬噸以上碳排放的企業。環保署指出，目前全國約有兩百九十家企業已達碳費標準，並預計會以每噸碳一百一十元的費率計算。

【文˙陳怡瑄】

台灣減碳政策 仍不完善

不過，相較於其他明訂減碳目標的國家，台灣在執行及法規還有許多待確認的層面。每噸碳一百一十元的費率在消息傳出後，便遭到學者與環團質疑碳費過低，對減碳進程不會產生有效效果。倫敦政經學院幫助台灣環保署做了「台灣碳定價之選項」的研究報告，其中明確建議台灣應從每噸十美元（約新台幣二八四元）起跳，並在二○三○年前逐漸增加至每噸九十八美元（約新台幣二七八六元），也有提供明確的價格遞增路徑幫助台灣產業擬定長期的減碳規劃。此外，碳價格委員會（The High-Level Commission on Carbon Price）過去也曾指出，若要使碳交易制度真的幫助減碳計畫，二○二○年的碳價須達四十到八十美元，二○三○年碳價需五十到八十美元，可見台灣的碳費仍然太低廉。

碳資產管理董事長高鼎宸表示，碳資產解決企業燃眉之急，又可以滿足台灣與國際接軌的目標，最重要是幫助地球、保護森林。

解決企業碳權是燃眉之急

而如何讓台灣更多企業取得碳權，不光是只靠政府，更該主動出擊。鼎宸碳資產管理股份有限公司董事長高鼎宸表示，站在公司的角度，我是業者導向，解決問題用最簡單的方式，鼎宸碳資產管理讓企業花最少的經費買到符合歐盟、美國碳中和憑證，透過商業行為，不但解決企業燃眉之急，又可以滿足台灣與國際接軌的目標，而最重要是幫助地球、保護森林。

高鼎宸也透露，本身有成立兩個相關環保協會，對於「環保議題」認為是個趨勢，同時高鼎宸也在投資「杰悉股份有限公司」，他特別要求開發一款管理軟件，負責管控企業每日產生製造的碳是多少、每日需投入減碳標準，透過智能監控系統，在整個工廠或企業，追蹤碳排放，只要把數據輸入，就可以知道碳中和執行程度，而這整套的軟件系統，如同智能家居，相信能對每個企業都有很大的幫助。