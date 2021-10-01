永豐銀行以科技為輔打造暖心服務

從客戶體驗找出服務痛點，永豐銀行打造「永豐iBranch」品牌，整合線上、線下的創新服務，縮短開戶流程至十分鐘，未來永豐銀行也將持續以數位為輔，提供暖心服務，用金融成就美好生活。

【文˙葉怡君 攝影‧溫偉廷】

永豐銀行以客戶感受為出發點推出各項服務：「口述交易免填單」讓服務增加效率；「永豐iBranch 」系統讓作業從紙本走向數位；「行動櫃員」將服務從被動化為主動。從事銀行服務近三十年，永豐銀行作業處陳惠玲處長強調，銀行業是金融業也是服務業，服務好壞的關鍵取決於「人」與「流程」，未來永豐銀行將持續以數位科技為輔，用深植於全行同仁DNA的暖心服務提升客戶體驗。

找出服務痛點

優化流程重獲客戶青睞

將服務的審核標準交由客戶判定，永豐銀行自二○○七年起，每周針對親臨分行辦理業務的顧客進行滿意度調查，銀行能即時掌握客戶反映事項，立刻以系統通知權責單位，並每季追蹤優化改善情況。

即使今年受疫情影響，分行需進行人流管控諸多不便，但客戶滿意度仍較去年成長二％，達九十四％；截至今年八月，淨推薦值分數（Net Promoter Score,NPS）自去年的五十六．七二％提升至七十三．一四％。

陳惠玲指出，根據近兩年調查，有近四十五％的客戶要求改善臨櫃等待時間，為此，加強人員服務效率的同時著手優化流程。二○二○年永豐銀行推出「線上取號、預填表單及雲端開戶自由選」等服務，縮短客戶等候及作業時間，自服務上線以來，此項目客訴降至十六％，降幅達六十四％。

陳惠玲說明，客戶使用「雲端開戶」在線上預填開戶資料，行員使用平板進行KYC及核對開戶內容，同時備件金融卡及存摺，只要十分鐘就能完成開戶申請，至於繁瑣的系統審查流程則交由後端集中作業，再通知客戶開戶結果。

因疫情催生的「預約服務」功能，陳惠玲指出，三級警戒期間因人流控管，客戶只能頂著烈日在外揮汗等待，同仁見狀不捨，於三周內於 iBranch新增「預約服務」功能，推出後不僅省下等待時間，同時降低群聚風險。

三面向培育

讓服務永不鈍化

「我們不會等客人來找我們，我們的服務是走出去的」，陳惠玲說，時間一久服務經常會被鈍化，永豐銀行從專業、溝通及服務三大面向培育提醒同仁，如辦理年度會考，確保第一線的作業同仁滾動式更新外規內控，提供客戶完整的諮詢與服務，並提供新進、資深到管理人員季度及年度完整的服務訓練，透過分享成功案例互相學習，將服務的DNA深深地植入每一位永豐銀行同仁的內心，打造沒有最好只有更好的優質服務，由內而外地讓客戶感受有溫度的金融體驗，用金融成就美好生活。