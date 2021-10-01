新冠疫苗不如預期有效 疫情嚴峻仍是挑戰

全球緊急授權的新冠疫苗在各地如火如荼地開打，有些打了兩劑疫苗的國家甚至摘掉了口罩趴趴走，彷彿打了疫苗就百毒不侵，但是疫苗真的這麼有效嗎﹖真能對抗來勢洶洶的各種變異病毒嗎?

【文‧徐邦浩】

全球累計Covid-19病例在今年一月底達到一億之後，受到Delta變異株的衝擊，只花了六個月時間，病例數就翻倍，全球累計確診數已經超過二億。新冠肺炎Delta變異株已經成為目前全世界主要盛行的病毒株。

而注射Covid-19疫苗的防護作用分成三個等級，包括完全免於感染和傳播、免於重症和傳播、僅免於出現重症。現在我們拿英國的官方數據來看，他是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，以其官方報告來檢視新冠疫苗的防護作用到底符合上述哪個等級？

打完疫苗無法完全避免染疫

英國在二○二一年九月三日公布Technical briefing 22報告，二○二○年十月一日至二○二一年八月三十日期間感染Delta變異株占英國新冠肺炎感染者的六八‧一％，其次是Alfa變異株占三一‧四％。而從二○二一年二月一日至二○二一年八月二十九日累計全國七個月的資料來判斷疫苗的防護力，打完兩劑疫苗十四天以上發生突破性感染Delta的人數高達十一萬三八二三人，雖然比沒打疫苗者染疫的人數少，可是打完兩劑新冠疫苗十四天後並無法完全避免感染，因此並不符合上述疫苗的首要防護作用─完全免於感染和傳播，加上病毒株仍不斷變異中，新冠疫苗的防護力不斷受到考驗。因此疫苗廠商、政府與媒體於是宣稱，打疫苗雖然可能無法防止染疫與擴散，但是可以降低染疫後的重症和死亡。

三種防護功效都破功

疫苗效力讓人存疑

但是，打完兩劑疫苗就有減少重症的效果嗎﹖根據報告，完整打完兩劑疫苗的Delta感染者急診留觀住院之重症率是一‧四三％，並沒有比沒打疫苗的Delta感染者的重症率一‧一七％低，這又不符合上述疫苗的第二種防護作用─免於重症和傳播，再次加深大眾對疫苗保護力的疑慮。

再說到疫苗能降低死亡率的部分，以Delta確診二十八天內的死亡率來說，完整打完兩劑疫苗的感染者死亡率○‧九六％，比都沒打疫苗的感染者死亡率○‧二四％還高，所以打完兩劑疫苗並沒有減少死亡的情況。由此數據報告看來，打完兩劑疫苗並沒有達到疫苗的三種防護功效。

這樣的結果令人失望和擔憂，而且目前的新冠疫苗不但沒有達到該有的保護效果，在全球還發生不少嚴重的不良事件和死亡，讓人們對疫苗的保護力大大存疑，甚至在美國還引發很多拒打疫苗的聲浪和抗議遊行，讓防疫可能功虧一簣。

尤其，疫苗對年輕族群助益不大，小於五十歲者完整打完兩劑疫苗的Delta感染者之重症率和死亡率，與未施打疫苗小於五十歲者的重症率和死亡率差不多。即便疫苗對於高風險老人族群降低重症和死亡或許有些幫助，但是對於先天免疫力就正常的健康年輕人來說，保持健康的飲食生活方式以及戴口罩等基本防護措施，其對抗病毒的效果並不會比接種疫苗來得差。

施打疫苗除了發生嚴重的不良事件和死亡之外，目前全球緊急授權的疫苗在日後會不會有後遺症現在還不得而知，只能說面對這場Covid-19疫情，打不打疫苗都可能是一種賭注吧！