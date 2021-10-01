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台中百人搶房2小時完銷？內政部突襲見「賣不到一半」擬開罰

被需求追著跑 更為世界出一份力

聯合新聞網 / 卓越

二○一八年因緣際會之下，鼎宸碳資產管理股份有限公司總經理姚新基因為金融項目的連結，前往印尼洽談，在與印尼合作夥伴聊天時，從中了解到印尼的碳權環保項目已經逐漸在發展，反觀我國的碳權法規模糊，不如趁著這個機會以印尼作為借鏡，吸取相關經驗，讓台灣也踏入碳權社會，造福廣大企業。

【文˙陳怡瑄】

姚新基指出，近幾年來氣候變遷、災難頻傳，使得在氣候變遷的議題裡，如何能有效減碳來降低降溫效應的迫害最被聚焦，尤其是從巴黎氣候公約到聯合國SDGs，國際組織已展現越來越強的力道因應氣候變遷議題，包括近來歐盟已對外宣布要在二○二三年課徵「碳關稅」，不僅再度展現國際組織對碳排放的高度重視，對於一些碳排放過高的產業，更將形成新的產業營運風險。

而台灣政策的不透明導致大部分企業都一知半解，於是四處打聽，靠著吸收碎片化的知識或片面資訊解讀，不只容易緊張焦慮，使得因誤解而產生更多問題。

鼎宸碳資產管理股份有限公司的成立，就是為了讓企業釐清碳權問題並可購買碳中和憑證，透過鼎宸碳資產這個平台，快速解決客戶痛點。姚新基特別提到，企業對產業環境變化最敏感，尤其品牌大廠如微軟、Nike等品牌已紛紛領先政府自主倡議碳中和，台灣如台積電、鴻海等企業，也在品牌供應鏈壓力下，自主跟進承諾百分百使用再生能源或碳中和承諾。

鼎宸碳資產管理總經理姚新基表示，透過碳資產這個平台，快速解決客戶碳排放痛點。
鼎宸碳資產管理總經理姚新基表示，透過碳資產這個平台，快速解決客戶碳排放痛點。

碳權買賣　保護原始林

許多人聽過「碳權」（carbon credit），卻不明白其中的道理，姚新基解釋，在這個機制之下，當你設定了減量目標，就可以把允許排放量當做一種籌碼（碳權）發放給受管制者；以這些碳權做為標的，可以進行碳交易。

碳交易試圖透過市場機制來降低達成減量目標所需的成本支出，它的構想是，當產生排放的產業被限制可排放的數量時，有些業者可以透過自行減量來達到要求，但有些可能因為成本太高而降不下來，這時就可以透過碳交易機制，讓無法減量的業者去購買其他業者剩餘的碳權，以減低自己的排放量。

鼎宸碳資產管理公司，讓有剩餘排放數量的印尼和無法達到排放數量要求的業者，透過交易的方式互通有無。對於能有效減排的印尼而言，可以從碳交易中獲利，保衛森林；對於無法有效減量的業者，也可以從碳交易中省錢，不然就得花更多的錢用其他方式減排，在三方共贏的狀態下，姚新基更加相信這是保衛地球最好的方法。

自鼎宸碳資產管理股份有限公司九月一號成立，已有多家大型企業主動上門詢問接觸，可見政府力量有限、民間資源無窮，姚新基也笑說，我們根本是被需求追著跑。

為什麼會選擇印尼作為碳權的交易方，姚新基說到，印尼是聯合國的成員國，生產出的碳權是被聯合國所認證的，既安全也符合國際標準。

而且他相信，台灣碳權的最終樣貌會像是「股票」，你擁有多少碳排放，也可以隨時轉讓，讓有需要的企業購買，不過後續怎麼樣對台灣企業環境最有利，還是需要政府單位做交流，國外有碳稅及碳權交易所，絕大多都是兩者並行，目前台灣什麼都沒有，也不知道什麼時候會有下一步，所以提早步入碳權，絕對是利大於弊。

卓越雜誌2021.10號426期
卓越雜誌2021.10號426期

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