「二次文革」來了？張飛打岳飛的謬誤

中共政局近期「山雨欲來風滿樓」，但文化大革命的「十年浩劫」，讓中國大陸付出慘痛的代價，習近平本人也深受其害，他會走回頭路嗎？還是有新的變革？領導人的決策要考量的面向應該比我們想像地還要廣泛吧！

【文‧趙春山】

一篇署名「李光滿」並獲多家中共官媒轉載的文章「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！」引起海內外讀者密切關注。有人認為是「文化大革命」借屍還魂，又要來了！但隨後不久，具鷹派色彩的《環球時報》總編輯胡錫進，發文反駁李光滿的文章，聲稱「該文對形勢做了不準確的描述，使用了一些誇張的語言，背離了國家的大政方針，造成誤導。」

孰是孰非？「清官難斷家務事」，以中共的政治體制，外界恐怕難以揭開李、胡二文，背後那層神秘的面紗。首先，李文談到習近平最近一系列的整治動作顯示：「中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命。」作者接著說：「這場深刻的變革也是一次回歸，向著中國共產黨的初心回歸，向著以人民為中心回歸，向著社會主義本質回歸。」

十年浩劫的慘痛代價

會再走第二次嗎？

看了上述這些用詞，難免讓人對中共政局，產生「山雨欲來風滿樓」的聯想。但情況有那麼嚴重嗎？雖然我經常對老胡的過激言論不敢苟同，但他這次針對李光滿一文的評論，應非即席之作；而是反映或至少揣摩出官方的立場。

毛澤東當年發動文革的主要目的，是利用「革命小將」，來砸爛「走資派」所掌握的國家機器；但「十年浩劫」讓中國付出慘痛的代價，習近平本人深受其害，不會搬石頭砸自己的腳。習在中共「19大」報告中，把處理社會矛盾視為當務之急，避免因社會不安危及中共的統治權力。

中共實施改革開放政策以來，領導人都會面對如何處理改革、穩定和發展三者關係的問題，其中又以「維穩」最為重要。前蘇聯領導人戈巴契夫曾把他的改革視為革命，結果是革了蘇共政權的命，讓自己扮演了「掘墓人」的角色。中共記取「蘇東劇變」的教訓，不會走「自我消亡」的道路。外界有人把習近平近期的監管行動，尤其是他在中央黨校的「講鬥爭」，形容成「二次文革」，恐怕是犯了「張飛打岳飛」的錯誤。

一九八一年六月二十七日舉行的中共「十一屆中央委員會第六次全體會議」，通過了「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，認為文化大革命是「由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂」。雖然中國大陸的教科書對上述這段文字，曾幾度做出修正，避重就輕或避而不談；但目前又回到了原汁原味，這就是習近平對文革的定性。

不可否認，習上任後確實採取一些非常手段來進行他的改革，包括眾所周知的反腐肅貪。改革的幅度和強度，會因內外環境的變化而有不同的需求，如習最近推動「共同富裕」即有他的急迫性。但無論無何，我不認為他的改革會以犧牲穩定和發展為代價。外界會在此刻重提文革，其中一個主要原因是與二○二二年中共的「20大」有關。屆時中共領導班子會形成什麼樣的權力佈局，攸關今後一段時期中共政局的發展。

探討中共政治問題，許多西方研究者和觀察家，還是脫離不了流行一時的「克里姆林宮學」（Kremlinology），即對中國大陸發生的任何風吹草動，都從「權力鬥爭」的概念去思考，並就此推論，習想走文革的回頭路，必然和他權力不穩有關。

因特殊制度使然，探討中共人事和決策過程的問題時，確實會面對一個極大的「黑盒子」。所謂「計畫趕不上變化，變化趕不上領導人的一句話」。推敲中共領導人的言行固然重要，但也不能忽略國際、國內等大小氣候的影響。（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）