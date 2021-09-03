聯合再生三方布局迎來轉機

>立足台灣放眼世界，聯合再生在太陽事業部、系統事業部、儲能事業部取得亮眼成績，聯合再生董事長洪傳獻指出，目標五年內要於海內外持有一GW電站，為公司創造穩定現金流、讓股東賺錢。

【文˙葉怡君】

聯合再生太陽事業部持續擴建，預期未來增加四百MW的電池、模組，根留台灣；系統事業部至今年第二季，共接獲二一三MW系統電站，占政府釋出公標案的六成，預計在台灣投資百億；儲能事業部標下台電南鹽田儲能系統建置採購標案，是台灣目前最大單一案場，更首次與法國知名百年電池大廠Saft合作，確立聯合再生於儲能系統建置實力。聯合再生董事長洪傳獻欣慰表示，三年布局，終於在今年開花結果。

物料、運費暴漲

重啟議價求生存

聯合再生由三家太陽能大廠新日光、昱晶、昇陽光電合併成立，當年為建立品牌信譽打進國際市場，私募引進國安基金與燿華玻璃（經濟部轄下的投資單位），以每股八．

三二元，取得一．六七億股，目前共持股十二％。洪傳獻指出「當初合併是為轉型，將過去專注在太陽能電池及模組的核心技術與經驗，擴大運用在系統與儲能端，如今各面向皆有所斬獲。」

太陽能產業正走在全球綠能浪潮之上，台灣則規劃二○二五年，再生能源要占發電量二十％，太陽光電裝置量要達二十GW，目前內需仍有十四GW需求尚待滿足。

政府與企業紛紛訂出使用再生能源占比，太陽能需求強勁，但受新冠肺炎影響，太陽能原物料及運費暴漲，太陽能模組廠進貨成本大增，面臨生存問題不得不與系統商重起議價，進而引發系統商不滿投訴媒體，並轉向政府要求開放模組及電池產品於第三地進口降低成本。

對此，聯合再生執行長潘文輝坦言，「原物料與運費自去年下半年起漲，期間即使成本大增也都自行吸收，苦撐至今年三月，真的是撐不下去！若再不重新議價，公司極可能面臨破產倒閉危機，我們是製造商，也是不折不扣的系統商，絕對明白此舉對雙方的影響，對模組廠而言是『生存』，對系統廠則是『賺多賺少』問題。」

聯合再生執行長潘文輝

電力屬國安議題

開放進口恐讓惡夢重現

至於，開不開放第三方進口？洪傳獻語重心長地說，相信大家對「紅色供應鏈」一詞並不陌生，一直以來，台灣半導體及光電產業技術與人才傲視全球，太陽能製程如半導體及光電的簡易版，曾風光一時，直到挾帶中國政策扶植，具成本優勢的紅色供應鏈大舉壓境，導致市場供過於求，各國許多產業都曾嚐過苦頭，更有不少企業因而倒閉，如今若開放第三地進口，恐會讓惡夢重演。

潘文輝強調，電力是國安議題，中國不少一線太陽能廠，在泰國、馬來西亞及越南等地都有設廠，若開放第三地進口，豈不是大開國安大門？綜觀台灣不管火力、水力、風力、核能發電機組皆仰賴國外廠家製造，唯太陽能模組製程能由本土業者一手掌握，沒有一個國家會將電力交在外人手裡，太陽能使用壽命長達二十年，後續維運管理相當重要，若無法掌握核心，我們永遠只能受制於人。

畢業於台大化工系，還是七年級生的她，雖然年紀輕輕但已為聯合再生拿下多起標案，聯合再生台灣系統開發處處長鄭宇珊負責公司系統業務的拓展，她以系統商角度解讀，外資系統商以「投資」切入產業，僅追求「投報率」高低，可以賺夠了就跑，但聯合再生需確保在地兩千多名職工、同仁的生存，及對台灣永續環境的承諾，從外資要求開放第三方進口，就可以充份了解，其並不珍惜與台灣上下游供應鏈的關係，若僅為鞏固自身利益大開國門，將對國內供應鏈及再生能源產業，造成難以挽回的傷害。

供需失衡

應重新檢視能源問題

其實企業能否獲利關鍵在於「供需」，洪傳獻點出關鍵，這是很簡單的道理，按照規劃台灣太陽能內需市場，年平均應有兩GW需求，但實則卻不到一GW，即使國內太陽能製造業者都有默契，將產能控制在兩GW內，但仍僧多粥少，如今又面臨上游漲價、下游殺價處境艱難，也是自紅色供應鏈之後，至今仍難以獲利原因之一。

要實現非核家園、減少使用火力發電，政府於疫情稍緩之際，應重新正視能源議題。如地目變更、出流管制計畫等導致開發期延長，又受新冠肺炎影響，以至於太陽能裝置量始終未能達標，除此之外，建置「分布式系統」才能真正解決缺電問題，但至今，仍未見政策扶植儲能產業的實際作為。

「到今天沒有任何違約，國發基金是投資入股的股東之一，但公司從未拿過國家任何補助」，洪傳獻再次強調，「聯合再生是私人企業，要有獲利才對得起股東，不可能眼睜睜的看公司陷入危機。」

事實上，洪傳獻和潘文輝都已到達退休年齡，但如今仍堅守崗位，洪傳獻表示，製造業提供在地大量的就業機會，帶領GDP成長，是立國之本，他與執行長都帶有使命感，要為國家創造更好的永續環境，創造更多的工作機會，讓公司賺錢，才能真正的功成身退。