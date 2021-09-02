以Coffee Shop 來比喻微服務

疫情之下許多企業紛紛進行數位轉型，微服務是其中最火的一項。用生活中Coffee shop的情境，來比喻微服務，幫助大家有效理解、掌握微服務運作方式的概念。

【文˙劉虹君】

銀行傳統系統架構所面臨的問題及微服務進駐運作模式，想像你今天是一位Coffee shop的店長，在喧鬧的東區經營著一家Coffee shop，店內員工分成內外場。內場人員負責簡餐製作、咖啡飲料製作等。外場人員則負責招呼客人、客人點餐、結帳收銀、送餐等任務。

而金融行業傳統系統的架構就如同這Coffee shop，其架構分為「核心服務系統」與「外圍服務系統」。Coffee shop 的內場人員負任務如同銀行的「核心服務系統」。Coffee Shop 的外場人員負責任務如同銀行的「外圍服務系統」。

核心服務系統與外圍服務系統

相輔相成

銀行的「核心服務系統」為負責提供業務可以持續營運的核心架構，好比Coffee shop的業務營運核心架構就是負責簡餐製作、咖啡飲料製作、準備食材等，而銀行的業務營運核心架構則是：「存款、放款、財富管理」等金融服務項目。

銀行的「外圍服務系統」為連結顧客與核心系統服務間的橋樑，好比Coffee Shop的外場人員就是負責「負責招呼客人、客人點餐、結帳收銀、送餐」，而銀行的外圍系統則是：「網路銀行、ATM、代收代付」等，以擴充原本銀行的金融服務內容。

銀行的「核心服務系統」就像大樓的樑柱，不能隨意地變動，隨意的更改核心系統的架構很容易造成既有營運業務的停擺，發生金融風險，因此，銀行為了同時能確保核心系統服務的運作，就會增設一些外圍系統來幫忙，但外圍系統與核心系統處理任務的資料邏輯不同，所以我們會需要一個中繼站作為雙方的橋樑，就如同Coffee shop的外場人員使用訂餐單號與內場人員傳達顧客的用餐需求一樣，這個訂餐單號（Coffee shop 的訂單系統）就是銀行的中台，能讓銀行的外圍系統有效地把需求傳遞給核心系統。

當Coffee shop的營運非常順利，越來越多人前往你的店來購買或用餐，此時你發現了幾個問題：

一、內場人員同時要處理很多事情，假若今天在內場人員的工作項目中，新增加一個「清潔」工作，整個內場人員的服務流程勢必都要做調整。

二、由於店內總共才 三位正職成員，一人負責收銀，二人負責製作餐飲，然而一到中午的尖峰時刻，製作食物的速度無法跟上來客的速度，導致店內常常大排長龍，若為了中午巔峰時刻就多雇用一位正職，那閒置的人力該如何處理？

上述這些問題就是傳統銀行系統架構遇到的問題：「高耦合、服務擴充缺乏彈性」。

什麼是微服務

雖然目前Coffee Shop生意興隆，但店內目前的「外場」與「內場」的運作機制，不論是在製作餐飲食物或人力資源調配上，都欠缺彈性的狀況下，無形中也增加了營運的負擔。

或許你會想到可以聘用數名工讀生，將原本外場與內場的服務進行細分化，原本內場製作餐點和飲料的任務全部都是由兩個人承擔，為了提升製作簡餐和飲料的效率，把內場流程，拆解為「備料」與「製作」，「備料」包含準備食材、切菜、水果，「製作」包含調配飲料比例、煮咖啡和餐點，外場則是把招呼客人與收銀任務拆分，讓店員們的分工更加明確。

而中午尖峰時刻也可以透過聘用工讀生的方式來解決這個問題，將工讀生的上班時間劃分為早、中、晚三個時段，隨時根據Coffee shop的各時段的業務多寡，來配置工讀生的人力。

當你決定將店內的外場與內場服務拆成更細微的服務後，會發現原本包裹在一起的服務，切分成更細小的任務，並讓店員各司其職，加速整體Coffee shop營運的效率。而原先常因中午訂單爆量，透過聘用工讀生，以彈性工時的方式，根據店內各時段的業務多寡來配置人力。

微服務解決了傳統銀行系統架構所碰到的問題，讓每個服務應用得以：「高內聚、保持服務擴充彈性」來提供顧客金融需求。

以英國數位銀行 Monzo 管理微服務的新聞為例，新聞中有提到這間銀行的微服務架構包含兩個核心技術：Docker 與 Kubernetes （K8S）。Docker 其實是一套虛擬化的容器技術，套用Coffee shop的場景來比喻，Docker 就如同Coffee Shop的業務守則，店員只要閱讀了業務守則後，就可以執行製作餐飲任務，他們理解業務守則的內容後，都能勝任調配飲料比例、與製作簡餐的工作。

當我們理解什麼是 Docker 後，又會面臨一個問題，也就是我們該如何有效地管理這些店員呢？這時 Kubernetes （K8S） 就派上用場了，Kubernetes （K8S） 的架構主要分為兩層：第一層是 Master，第二層是 Node，Master 就像是大總管一樣負責管理、調派與維護這些 Node 節點，Node 節點則是負責運作與執行包含在 Node 裡面節點的任務。

微服務具有彈性可調配

同樣以Coffee Shop的場景做比喻，當我們聘用越來越多的工讀生來協助我們完成製作餐飲的任務時，由於人手變多，需要一位同仁擔任人員調度和安排工作的事宜，如同店長的角色，這位店長就是 Kubernetes （K8S） 中的 Master，而底下的正職與工讀生就是 Kubernetes （K8S） 中的 Node。

而 Kubernetes 裡面的Node，又可以被拆分成四個層次，分別為Node、Pod、Container與 Application：

1. Node：就是 Kubernetes 的運算節點，處理於平台上發生的各種需求，就如同Coffee Shop的店員。

2. Pod：則為 Kubernetes 運作的最小單位，一個 Pod 可以對應到許多的應用服務，但為了確保運行效率，一般都會以一個 Pod 對應一個應用服務來設計，就如同Coffee Shop製作咖啡的咖啡機，不會被拿去作為煮熱水或擺飾來使用。

3. Container：是一個虛擬化的容器技術，如 Docker，就如同Coffee Shop的業務守則一樣，裡面包含煮餐點、製作飲料等作法。

4. Application：是一個應用程式，如 Excel，提供特定的服務應用，如切水果，就是提供後續製作Coffee shop的水果茶的服務。

綜合上述我們可以理解，Kubernetes （K8S） 中的 Master 可根據目前各個 Node 的工作處理情形管理，就好比Coffee Shop的店長根據目前店內的業務量，決定我要在內場服務還是外場等服務上做人力的增減、分配資源，讓Coffee Shop整體的服務機制保有彈性。

微服務是近年來備受關注的話題，尤其是當國外的一些知名技術公司成功實踐了微服務以後，這股熱潮就吹遍了國內的大街小巷，我們也看到很多的專案使用了微服務。