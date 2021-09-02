遠東商銀榮獲三項大獎 專業備受肯定

遠東國際商銀榮獲2021卓越銀行評比「最佳品牌形象」「最佳財富管理」及「最佳客戶推薦」三大獎項。始終以客戶為中心的遠東商銀，是專業的理財團隊，更是最有溫度的生活管家。

【文‧編輯部】

遠東商銀引領《Bank 4.0-銀行，無所不在》新趨勢、匯集遠東集團食衣住行通訊及醫療資源，為客戶打造十樂金融生活圈，在網路票選中獲得「最佳財富管理」的肯定實至名歸，遠東商銀執行副總經理林建忠表示，他們一直以客戶為中心（Customer Centric），研發創新科技服務平台，以One Bank概念提供客戶理財、生活的全方位服務。

善加運用財富管理策略

持續穩健成長

林建忠表示，遠東商銀在去年透過組織重整，希望提供客戶最佳的體驗式金融服務外，更以全方位產品與通路，依客戶不同人生階段的規劃需求，協助客戶達成多元化資產配置的3P目標，意即資產保護、資產保全及資產獲利。

此外，針對客戶資產的管理，遠銀表示以A-B-C（ Aggressive、Balance、Conservative）量身訂做的模組提供客製化的投資建議；以核心及衛星的產品組合來規劃客戶的資產配置，並因應數位科技理財的趨勢，導入新版的智能資產配置系統，運用自動化系統，用多維度檢視客戶個人需求、投資目的、過往投資經驗或經濟趨勢等，提供客戶人生不同階段的變化需求，做最適資產配置的因應調整。而且依數據調查顯示，遠銀在各類信託商品包含股票、債券基金、海外債和ETF等，平均有接近雙位數穩健成長，各星等理財客戶的資產數（AUM）亦持續正成長達到，成效顯著。

榮獲最佳客戶推薦獎

服務口碑讓客戶肯定

遠東商銀非常重視對客戶的服務，長期以來的堅持讓遠銀也榮獲「最佳客戶推薦獎」，問到其服務的優勢，遠銀個人金融事業群張小倩副總表示，遠銀規劃了最有溫度的樂活空間平台，認同台灣最美的風景是「人情味」，這是遠銀最寶貴的資產，認為數位時代的實體分行，要能充分彰顯人的價值，讓分行成為銀行與客戶、或客戶與客戶之間的生活聯誼平台。

這樣的起心動念，讓遠銀進行了分行轉型計畫，客戶可以在分行端體驗到趣味性、生活美學的服務，成為遠銀與客戶互動的場域。而近期完成轉型的有復興分行十樂故事館，以打造故事分行為定位，把最好的空間留給客戶，不定期地舉辦私廚料理、手沖咖啡、植物療癒等樂活主題講座，並與在地鄰里、機關社團或店家合作舉辦二手市集、私房景點旅遊分享等活動。

而另一個成功轉型的朝富分行，則以人文藝術為亮點，運用其位於台中七期新地標NTC春筍大樓內優越的地理位置，規劃近百坪的「樂活空間」及「藝文沙龍區」，每月依據不同主題舉辦各項活動並採預約制，吸引新舊客戶，也向台中市文化局申設為「藝術亮點單位」。

客戶於復興分行故事館體驗十樂故事投影樂趣。

為熟齡族群用心規劃

公益形象創造好口碑

伴隨著國人平均壽命的延長，「熟齡族理財」已成為個人金融市場的新藍海。鑑於此，張小倩表示已與集團內辦學有成的元智大學攜手合作，共同規劃辦理業界首創的「樂齡理財學苑」，此舉不但是領先業界的差異化服務，也滿足特定族群的期待與需求。

遠東商銀以推動公益為理念，希望在體驗與學習的過程與品牌形象加以連結，辦理後深受好評並獲得好口碑，客戶均樂於推薦親友參加。而且遠銀也落實「樂富、樂知、樂享、樂創、樂益、樂家、樂居、樂融、樂遊、樂信」的十樂品牌價值主張，期盼客戶活出精采人生。

不僅如此，提到面對網路新世代，遠東商銀每週固定在YouTube頻道推出「小遠贏了」短片，內容以貼近大眾生活為主，如邀請生活達人導覽美食、聰明消費術、專家團隊分析產品，以及市場趨勢觀點等資訊，推出以來獲得熱烈迴響，擴大了遠銀數位平台的服務內容。

而且還專門為理財客戶提供「遠東集團禮遇護照」，整合遠東集團豐富的多元資源，提供許多日常生活折扣與優惠，例如亞東醫院VIP健檢、遠東飯店VIP美食饗宴等，全心為客戶打造精采豐富的十樂生活圈。

配合數位化積極發展

邁向更好的里程碑

面對未來的長遠發展，林建忠表示還是以客戶為導向，提供專業的服務，依據各年齡層建置適配人生各階段的理財管理系統，引發客戶潛在需求，並自動化執行客群管理，以經營其人生各階段之價值鏈。

持續數位化及運用即時溝通平台也是目標之一，積極拓展數位化變革，攜帶ipad行動理專到府服務，透過Line、APP等數位交易新平台滿足客戶需求，將銀行延伸至客戶場域，這也讓金融交易離櫃率高達九三％、數位投資下單滲透率亦高達八六％。

針對退休客群，遠東商銀也有「快樂退全民計劃」穩健的理財規劃，研發低波動、高累積的投資標的和持續扣款、零手續費的優惠，啟動全民強化退休準備的里程碑。尤其以大數據（Big Data）量身打造客製化服務，持續運用Big Data技術，針對客戶需求做精準分析，透過AI技術發展智能理財輔助系統，以提供不同客群最適切的理財建議服務。

同時藉由數位化的整合式機制來提升投資的效能及服務品質，讓遠銀已連續六年客戶理財滿意度達九十五分以上，這也是遠東商銀能榮獲三大獎肯定的最強後盾。