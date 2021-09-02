臺灣銀行讓每一筆刷卡 都能即時行善

臺灣銀行已深耕臺灣一百二十二個年頭，位居國內銀行領導地位，更以穩固的財務實力、客群結構，扮演臺灣金融市場無可取代的安穩力量，經營績效卓著，深獲各界肯定與信賴。臺灣銀行今年榮獲《2021卓越銀行評比》「最佳商品獎」的殊榮，是對臺灣銀行多年來踐履企業社會責任的一大肯定。

【文．陳怡瑄】

公益認同卡已成為一種新的趨勢！不只代表了消費者對於某個弱勢族群的支持，同時也代表對該公益議題的認同。此外，公益認同卡不僅由卡友消費提撥固定比例捐贈公益團體，持卡人還可獲得卡片本身的回饋，銀行訴求刷卡可做公益兼享回饋，提供民眾消費新選擇，也創造卡友與公益團體的雙贏。

全台首張導盲犬認同卡

台灣的視障朋友約有六萬名，而現役的導盲犬只有不到五十隻，依國際標準評估導盲犬需達六百隻的理想比例下，台灣仍有進步空間。然而，導盲犬在培育過程中無法速成，需要投注相當龐大的人力和經費，臺灣銀行多年前就關注到了導盲犬嚴重不足的問題。臺灣銀行董事長呂桔誠為了支持台灣導盲犬協會並給予長期穩定的資助，所以促成了台灣第一張「導盲犬認同卡」的構想成型。

臺灣銀行以「刷卡兼公益，行善最快樂」為出發點，於二○○五年發行「導盲犬認同卡」。這張深具公益特色的認同卡，卡面上有三隻可愛的導盲犬幼犬，深入人心。臺銀從持卡人每一筆的消費中提撥○．三七五％

的捐款，贊助導盲犬訓練經費及建校基金，十六年來累計的捐款已超過四千萬元；由於對導盲犬認同卡刷卡兼公益的行銷訴求，帶動許多支持導盲犬、關懷視障朋友的善心人士申辦卡片，卡友只要透過日常的刷卡消費，就能夠盡一己之力使他們獲得實質的幫助。

同時，導盲犬認同卡提倡「愛與信任」的核心價值，帶給社會正面能量，持卡人在刷卡的同時透過愛心捐款一點一滴的挹注，細水長流幫助台灣導盲犬協會在導盲犬育成之路走得更順利。另外，這張導盲犬認同卡的有效卡比率相較其他信用卡高，顯見卡友真心認同它所代表的實質意義，並且願意付諸行動刷卡。

臺灣銀行以「刷卡兼公益，行善最快樂」為出發點，於二○○五年發行「導 盲犬認同卡」。

以網路取代馬路 臺銀數位轉型

臺灣銀行身為國家領導銀行，除了舉辦關懷弱勢族群的各項公益活動外，更肩負執行政策性業務的使命，致力於協助民眾就學、創業及購屋，積極辦理「就學貸款」、「青年創業及啟動金貸款」及「青年安心成家購屋貸款」等多項業務。

今年五月本土疫情爆發後，國內經濟活動受到前所未有的衝擊，為協助政府維持國內經濟、民生之安定，臺銀上下積極投入、加強辦理各項紓困貸款。同時，為落實防疫零接觸，於短時間內即開發出「勞工紓困貸款」線上申請及對保系統，避免群聚增加感染風險及加速作業流程。未來臺銀將在現有數位化基礎下，持續推動數位轉型，提升內部效率與強化客戶體驗，打造更具便利性的數位金融服務。

另在每年服務約四十萬人次的就學貸款方面，為減少學生臨櫃接觸風險，臺灣銀行於一一○年上學期新增以「手機簡訊OTP｣核驗身分，積極推廣同一學程續借者「線上申請」作業，借款人以電腦及手機即可完成，以網路取代馬路，免於往返及排隊等候之苦，更可享手續費豁免之優惠。

臺灣銀行長期耕耘消金放款業務，營運量穩定成長，經營效益逐步顯現。二○二○年底消費者貸款餘額首次突破兆元大關，其成長力道主要來自房屋貸款。臺灣銀行二○一九年、二○二○年連續二年新承作房貸金額均達成兩千億元目標，且購置住宅貸款淨增加額，連續兩年居國內全體銀行第一。

臺灣銀行也配合政府政策積極承作「青年安心成家購屋優惠貸款」，致力協助青年購屋成家，落實以無自用住宅為主的自住型房貸業務，承作戶數名列全國第一名。

銀行界的領頭羊

客戶終生的金融服務提供者

臺灣銀行各項業務表現也十分亮眼，截至今年五月底資產規模逾五兆元、存款市占率九．四九％，放款市占率八．六六％，無論是資產、存款及放款等規模，皆位居本國領導銀行，可見深受廣大民眾及企業信賴。

臺灣銀行秉持「誠信服務、客戶信任」的核心價值，以「關懷、效率、創新、穩健」為經營理念，提供「以客戶關係為導向」的金融服務，希望成為客戶終生的金融服務提供者。尤其房貸業務是臺灣銀行核心放款業務之一，客戶辦理房貸後，與臺灣銀行往來長達數十年，常是金融服務的起點，嗣後臺灣銀行並可依客戶需求提供信用卡、房貸壽險、網銀、財富管理、外匯及黃金存摺等全方位的金融服務。

二○二一年是充滿挑戰的一年，身處疫情的衝擊及瞬息萬變的環境，臺銀繼續發揮領導銀行的品牌價值，為顧客創造利潤的同時，深化對環境、社會及企業治理的永續影響力，積極落實企業社會責任，往永續發展的目標邁進。