多元產品平台打破時空限制 財管服務融入生活使用者更有感

在疫情的限制及催化下，線上及線下交易習慣改變，讓超前部署的台新銀行財富管理持續穩定成長，大家熟知的「智慧好夥伴」也榮獲《卓越雜誌》銀行評比「最佳財富管理」及「最佳多元產品」雙料大獎。

【文．傅啟倫】

疫情的催化下，投資體驗數位化已是不可逆的趨勢，台新銀行財富管理是如何超前部署，在疫情期間仍然不受影響，在客戶數及管理資產規模都能穩定成長，並接連獲得國內外大獎的肯定。

疫情逆境成轉機

線上交易使用者翻倍

國內受到疫情三級警戒的衝擊，民眾被要求低限度的移動，許多過往客戶再平凡不過的行程：「我要到銀行辦事情！」都受到了時間跟空間的限制，但民眾仍然有許多基本的轉帳、繳費、甚至是投資理財等等的需求，該要如何去滿足。

相較年輕世代的使用者，許多過往不習慣數位交易的客戶，也因為需求開始使用新科技，台新銀行執行副總經理黃培直就表示：台新銀行過去一直都是數位金融的領頭羊，長期建構基礎一直都在，在疫情的狀況下台新快速調整布局、導入線上流程並擴大線上產品線，也讓疫情期間財富管理客戶數位下單的比重大幅增加！其實就像手機實聯制一樣，許多過去較少使用智慧型手機的族群，也被迫拿起鏡頭掃描QRCODE，否則就不得其門而入，金融服務也是一樣的概念，這也讓我們知道，其實只要有更便捷的服務體驗，客戶習慣都是可以被改變的。

除了打破時間及空間的限制外，分流上班、或是居家時間變長的民眾，冷靜思考「投資」這件事的時間變得更多了，對投資訊息的需求變大，希望能有更充分全面的金融訊息，黃培直副總說，疫情期間有了極大的改變，「對投資訊息的搜尋與取得比過往更迫切！」

這在過去是相當少見的狀況，黃培直副總解釋，過去是銀行端主動提供相當多的理財投資訊息，但現在客戶會更主動積極去搜尋相關訊息，除此之外，因為市場變化加速了，所以訊息的即時性也變得格外重要。「台新提供足夠的市場動態，讓民眾的投資打破了時空界限，在疫情期間，我們就舉辦了超過二十場的線上說明會，並且多元的主題更涵蓋了基金、保險、債券等，客戶同時也可以透過視訊與專業的財富管理團隊直接對談，獲得最新市場趨勢與理財建議。讓這些遭遇到「訊息荒」的重要財富管理客戶，投資訊息可以在手機一手掌握。」

「台新人壽」的加入對台新銀行財富管理長期發展有加分的效果，讓人相當 期待。（圖／台新銀行）

財富管理本質是信賴

持續強化多元產品平台

許多習慣性面對面進行諮詢與投資的客戶，在這波疫情中，也開始改變了投資習慣，台新銀行也投入更多更全面的服務，「產品及服務不能只有做到多元，更應該做到全面！」黃培直副總這樣說。

財富管理的本質是信賴，如果客戶相信你，就會經常性往來，甚至增加資產規模。根據資料顯示，去年在疫情影響下，台新銀行財富管理無論客戶數或是資產管理規模仍能維持以往水平穩定成長，今年在台灣疫情更加嚴峻的狀況下，台新銀行投資產品的數位下單比例更逆勢成長五十％以上，這無疑顯示投資人對台新銀行的信賴與肯定。

黃培直副總分析目前市場趨勢，全球疫情尚未趨緩情況下，也激發了各國財政及貨幣政策，今年台新多元產品平台成長最多的是「基金」、「投資型保單」，以及符合多樣需求的投資標的，例如綜合性的產品如「債券」線上申購，比重也大幅提升。受到美國拜登總統力推綠色新政，用氣候來拚經濟等影響，ESG相關的基金在國際間也成為搶手貨，台新銀行也致力綠色金融，黃培直透露，台新銀行下半年也會推出多檔ESG相關產品，滿足投資者更多元的需求。

台新人壽加入保障加分

便捷生活財富管理服務

除了產品平台的強化布局外，近期台新金控也迎來有壽險業模範生美譽的「保德信人壽」加入並更名為「台新人壽」，因為與既有銀行端的保險代理產品線互補，也讓台新銀行的財富管理業務長期發展有加分的效果，讓人相當期待。

台新銀行的數位競爭力一直都是強項，加上專屬的財富管理貴賓權益、生活化金融服務和持續強化的多元化產品平台，這幾年接連續獲得多項國內外大獎的肯定，包括：PBI國際私人銀行家 「北亞區最佳私人銀行推薦獎」、The Asset財資「台灣最佳財富管理數位體驗獎」、PWM/The Banker「最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎」、The Digital Banker「最佳全通路整合推薦獎」等。

提到生活與財富管理的關係，黃培直副總強調除了將線上與線下通路的接觸點整合外，其實也要更貼近客戶的生活，打造一個完整且便捷的金融體驗，台新「Richart Life」生態圈銀行在去年夏天領先所有金融同業成立，規劃就是以滿足客戶生活需求為中心的生活金融平台，讓台新的服務融入客戶的日常生活，打造跨生活及金融的生態圈，當然在財富管理領域，也受惠於生態圈概念，讓客戶體驗到更好、更全面的生活金融服務。

「在未來，疫情已經成為每個人生活中的一部分，找出最適合的產品、提供最即時的市場訊息，然後讓投資人不受疫情影響，快速完成交易，是台新銀行一直努力的方向。」黃培直認為，做到知道客戶要什麼，貼近客戶所期待的，台新銀行在未來不只是專業理財顧問，更要成為最懂客戶生活型態的財富管理專家，成為客戶的「智慧好夥伴」。