十家銀行獲獎 共創金融光輝！

疫情衝擊全台，各大銀行配合政府紓困措施，從優從速從簡辦理各項貸款，發揮紓困與振興產業的效益，協助各產業度過難關。此次《卓越雜誌》舉辦銀行評比調查打破以往紀錄，共評選出二十家優秀銀行獲獎。

【文．陳怡瑄】

受疫情影響台灣數位銀行帳戶大幅成長九成以上，行動支付金額年增長超過一倍，顯示民眾接受數位金融服務的意願更高，對銀行發展金融創新及普惠金融相關業務更加有利。對銀行來說，金融與數位科技結合有望協助其未來成長獲得突破，並隨著更多數位金融應用場景實現，生態圈經營會是重要營運策略。

疫情下銀行服務不中斷

《卓越雜誌》此次舉辦頒獎典禮，出席頒獎嘉賓包含金融監督管理委員會副主任委員邱淑貞、立法委員吳琪銘、卓越雜誌發行人林定芃及商發院董事長許添財等人。今年共評選出二十家銀行，金管會副主任委員邱淑貞期勉各家銀行，持續提升服務品質，讓銀行界能永續經營及創造產業價值。

金管會副主任委員邱淑貞表示，在前幾次的金融風暴及這次疫情的影響，銀行業受到很大衝擊，數位金融的能力使得銀行服務不中斷，民眾對於銀行業的要求越來越高，金管會也很感謝所有銀行。未來可能推動五倍券，會使用電子化的技術，展現資金運用效率，也期許所有銀行與民間企業，大家共體時艱，除了加強服務品質外，更要為民眾權益把關，持續提升銀行界的永續經營與產業價值。

銀行業者與時俱進 追求卓越

卓越雜誌發行人林定芃指出，銀行的角色及功能因應時代的轉變不斷地在演進，從資金仲介到促進經濟繁榮，同時更扮演安定社會的力量，最重要的是增強國家的競爭力。台灣銀行業利差小，整體銀行型態的改變，對於銀行無疑是一大挑戰，但他積極提出可增強銀行服務的人性化與顧客諮詢，藉以增加產品與客戶的黏著度，嘗試成為某項產品的領導者，舉例說明像是網路銀行的發展崛起，也鼓勵銀行落實社會企業責任，幫助安定社會，和串起同業的良性交流。

《卓越雜誌》創辦三十六年的專業服務，一路走來始終如一，林定芃將會持續帶領整個團隊正向與穩健經營，捕捉社會脈動，掌握財經與產業雙向的最新資訊，給予閱聽眾最好最獨到的報導與深刻見解。

金融數位時代 掘出嶄新契機

商發院董事長許添財深刻表示現今產業趨勢多為科技發展與數位轉型，金融數位時代已全然進入各產業間，未來不是只有台灣的台灣，而是世界的台灣，期許未來各產業皆能超前部署，彎道超車，因為面對挑戰越大，機會也越大，勉勵大家不要怕接受挑戰，要分散市場，並朝向精準經營，為台灣市場行銷國際。

立法委員吳琪銘認為，此次疫情，銀行業大力幫助中小企業紓困貸款、解決資金問題，每家銀行都落實了商業責任，尤其台灣近年的經濟成長率上升了五．八％，也可以說明銀行發揮了很大的功能。銀行站在第一線的服務，首當其衝的面對金融市場的各項變革與外在環境衝擊，但還是堅挺度過如此艱辛的時期，全依靠過去銀行先進們積累的專業底蘊與布局，努力奉獻與堅持，對此他表達欽佩與激賞，並樂見銀行將來的展望將持續攀升與進步，帶領整個銀行體系甚至產業間挖掘出嶄新的契機。