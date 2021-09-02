東奧台灣隊的愛恨情仇

二○二○東京奧運中華代表隊的表現相當亮眼，創下歷史最多奪牌數量的成績，也替台灣爭取到世界各國的關注。在本土疫情爆發，台灣環境氛圍低迷的時候，東奧的選手們給全國人民注入了一劑強心針，讓大家心情再度興奮起來。

【文˙錢逢鳴】

雖然中華隊在參加東奧的過程中產生了很多政府、政策、協會和選手之間的爭議話題，但在台灣選手個個帶著獎牌凱旋歸國後，本屆東奧順利地落幕，最終結果仍然是令人開心的。

戴資穎事件點燃關注

政府對選手應有更多助力

東奧結束後，全台灣對下屆奧運的中華隊充滿著希望，也希望對今年發生的種種議題進行檢討和改善，讓國家的體育環境和氛圍可以提升，選手們也能得到真正的幫助與鼓勵，對此，筆者回顧了東奧的幾個熱門事件，來重新探討體育運動的本質和價值，以及社會中的角色。

首先是戴資穎參加東奧搭乘「經濟艙」事件及選手住三星舊飯店的風波，大多數人關注這件事的原因在於中華奧會在安排機位時並未事先告知選手座位有更換，而忽略了選手代表國家出賽的感受而引發爭議，隨著到達日本後，接著被民眾起底安排國家隊選手住三星舊飯店而引起網友不滿。最終戴資穎仍在本屆奧運會羽球女單奪得銀牌，創下台灣羽球女單史上的最佳成績。

國家所提供的體育資源相較其他國家來說相當匱乏，能代表國家隊的每個選手都是自己主動投入大量的時間、金錢才能站上國際的舞台，且在代表國家之前，這些選手也都已經是世界知名的頂級球員，卻在代表國家時不受尊重，我們不禁會想到，這是否也會間接影響選手的心理狀態和未來國家體育風氣？

這起事件的爆發其實累積已久，每逢各種世界級的體育賽事，國家的體育政策和作為就會被人民重新檢視一次，但讓我們憤怒的是政治人物一直都把體育當成蹭熱度的工具，似乎從未真正投入創造優良的體育風氣？

桌球小將林昀儒年輕技佳

未來前景看好

在東奧上讓大家眼睛為之一亮的是台灣桌球小將林昀儒將世界球王逼到絕境，中華隊桌球代表選手林昀儒年僅十九歲參加東京奧運桌球男單四強戰，面對「世界球王」樊振東打出一場史詩級的七局大戰，其中二度同比分延長賽，最終林昀儒以三比四惜敗，無緣晉級冠軍賽，隨後在銅牌戰以三比四敗給了德國老將奧恰洛夫，未能如願奪牌，但奧運首秀就已將世界球王逼到絕境，在賽後被世界媒體關注，並被譽為台灣二十年來最強選手。

雖然這次東奧無法奪牌顯得有些可惜，但林昀儒在年僅十九歲就已有世界級球王的表現和企圖，過去台灣在世界桌球賽事一直無法取得奪牌的成績，是小林同學讓我們看見了台灣桌球的曙光，也在這次的奧運重新點燃國人對桌球的熱情，相信在未來幾年，他會代表台灣在世界級賽事取得優異的表現。

桌球老將的孤獨身影

應給予更多支持鼓勵

而另一個引發討論的是桌球名將莊智淵，一個人參賽，連球具裝備都自己收，被喻為最孤獨的勇者！年滿四十歲的桌球名將莊智淵，今年第五度征戰奧運，但比賽前後，一個人來東奧會場，沒有教練、啦啦隊和隨行人員，連球具裝備都自己收，形隻影單也讓不少網友心疼感嘆，「在台灣從來只有拿牌沾光，政府官員打電話恭喜，選手需要國家的時候…你們在哪？」。

其實以莊智淵的資歷和經驗，他本身就已經是國內最頂級的桌球教練，也許台灣幾乎已經找不到能夠指導他球技和戰術的教練了！但我們非常不捨將一生奉獻給桌球和國家的球員，卻沒有得到中華奧會的支持和協助，或許在技巧上已經無法給予他什麼支援，但是我們仍然可以在場邊給予他精神上的鼓勵和吶喊，尤其是在這種世界級大賽會場，各個國家都用盡力量替自己的選手助威，相比之下，莊智淵倒顯得被台灣冷落了！

圖取自郭婞淳臉書

舉重與羽球男雙奪得金牌

振奮人心

在舉重項目，台灣選手郭婞淳奪得東奧金牌並打破奧運紀錄，郭婞淳在東京奧運女子五十九公斤量級，以破奧運會紀錄的挺舉一三三公斤，抓舉一○三公斤，總計二三六公斤的成績，為中華隊拿下東京奧運金牌，這也是郭婞淳參與三次奧運會以來，拿下的首面金牌。

奪取東京奧運金牌的還有王齊麟、李洋的麟洋配，創下台灣羽球男雙最佳成績，王齊麟、李洋在東奧羽球男雙賽事，當奧運籤表出爐時，沒想到抽到大魔王組，在小組賽首戰敗給印度後，接連遇上世界排名第一與第二的印尼隊伍，卻出乎意料地拿下比賽勝利，成功獲得奧運金牌戰資格。最終對上中國隊，以直落二的成績成功獲得奧運羽球男雙金牌，也是台灣在東奧的第二面金牌，同時創下台灣羽球男雙歷史最佳成績！就連賽後受訪時，他們都笑說：「大家都想不到吧？我們自己也覺得不可思議。」。

體育是國力的展現

應該高度重視和培育

綜觀這些東奧的愛恨情仇，值得我們重新探究體育運動的本質與價值。當運動員達到高技術水平時，體育競賽的本質應是以追求卓越為前提，從國際社會學的角度來看，體育競技已成為國力的展現，也是國家成熟發展的重要指標，在不知不覺間，我們以運動代替戰爭掠奪的方式來比拼國家的精神和實力，讓世界以一種和平的方式相互競爭，也是一種良性且正向的連結力量，為此，具有實力的國家都相當重視體育項目的發展，這不僅是各國經濟、科學、精神的體現，更促進國際社會的和諧發展。

而我們也應該以理性的角度來看待體育競技的結果，並追求更好的運動氛圍。也許在台灣尊重專業體育運動的文化尚未完全建立起來，但我們也期許能在一次又一次的跌撞中學習維護體育的價值。

最後，我們非常開心中華隊在本屆奧運會取得兩面金牌、四面銀牌、六面銅牌，總計十二枚獎牌的成績，創下從一九八四年洛杉磯夏季奧運開始後獲得最多獎牌的一屆，也刷新了中華隊奧運史上的諸多紀錄。台灣這次出戰東奧的選手們，有不少人是第一次出征奧運，但實力堅強表現優異，這也讓我們看見國家的體育環境不斷地在進步，感謝中華隊的每一位選手奉獻他們的熱忱讓台灣在世界被看見，期待未來的賽事能夠再刷新紀錄！