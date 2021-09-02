政府發放振興券 到底振興了誰？

蔡政府因應嚴重新冠肺炎疫情造成的經濟衰弱，為了振興經濟又要再印製五倍券，朝野再度為了發放現金還是印製振興券吵翻了天，甚至有執政黨的立委高喊提出要印十倍券？

【文．安定亞】

其實民眾使用振興券後，政府支付商家振興券兌換，實際支付出去的也是全國老百姓的納稅錢，去年紙本的三倍券兌領金額為六四二．七七億元，除此之外，紙本三倍券印製二千萬份，每張印製成本約三元，每份九張券，總共會印製一．八億張，總計五．四億元，還有三倍券兌付要收取手續費，以每張五元，每一份則為四十五元，以二千萬份計，總成本九億元，只能說該名喊十倍券的立委喊得很爽，因為畢竟花的是公帑，不是花他自己的錢。

振興券支出費用還是全民買單

記得去年三倍券發放期間，領取實體券的民眾，要在預定平台先付一千元預購，之後要消費滿三千元才能有二千元的回饋，感覺好像很划算，預購後，在開放領取的時候，可以前往郵局及四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美等超市藥妝通路攜帶健保卡領取，以二千萬份的三倍券為例，政府先跟民眾收一千元，國庫相當於進帳二百億元的現金，之後商家兌換達六百多億元，中間差了四百多億元，其實到最後還是由全民買單。

不過發放現金跟印製振興券一直是個激烈討論的議題，因為民眾還沒消費，經濟還沒振興，政府光印製的費用就要花好幾億，而且振興券不能使用於非消費用途，包含繳稅、勞健保、罰單、水電費等，以及菸品、遊戲點數、禮券、線上課程等都不能用，且電商方面僅有政府認定的特定電商才適用。

其實繳稅不能用振興券好像是有道理的，因為羊毛出在羊身上，老百姓如果拿五倍券繳稅，政府稅收將會少五倍，還要編列預算一千多億支出商家兌換的振興券，當然也許發現金可以做非消費用途使用，不過這樣就跟之前政府編列紓困4.0預算，達二五九四億九九○○萬元一樣，同樣是發現金，差在有沒有資格申請，條件符不符合，有的民眾收到一萬，有的領到三萬，甚至有真正需要紓困的人根本領不到，話說回來，如果是發放現金，終究還是在發全體老百姓納稅的血汗錢。

振興券有振興到需要的人﹖

不過振興五倍券除了刺激消費之外，其中還有什麼需要振興的？以筆者去年領了三倍券為例，遇到許多店家、攤販只收現金，三倍券幾乎都是在超商跟大賣場購買民生用品用掉的，當下覺得政府發行振興券，最振興的應該是大賣場跟超商的業者，其他店家或小吃攤反而不是最受惠的。

挾著執政優勢，不甩在野黨提出普發現金的要求，日前行政院長蘇貞昌與執政黨立法院黨團針對五倍券進行討論，會中決議全民免付一千元，改由政府全額負擔，支出經費從一一○○億增加一三○○億，預計將於十月推出，五倍券採取不排富、以普發的方式發放，只要具中華民國國籍不分年齡，及擁有居留權的外籍人士、配偶皆可免費領取。

除了實體券之外，也一併推出數位券，為了提升領取數位五倍券的比例，數位券除綁定信用卡、電子票證、電子支付外，另外為了提高數位券的使用率，政委唐鳳又再度出馬提出五倍券App，屆時有獨立的QR Cord與獨立的五倍券帳戶，大家是不是覺得這個方式怎麼跟實聯制掃QR Cord很像，不過政院版的實聯制一直存在侵害隱私，也屢傳有個資外洩的問題，民眾雖然不用負擔簡訊回傳費用，但政府還是有編列實聯制傳送訊息的相關預算給電信公司，此舉雖然便利民眾讓衛福部能掌握行蹤，但政府還是花了好多錢，繼1922防疫大作戰，防疫廣告預算振興了電視台，而唐鳳的簡訊實聯制會不會也振興了電信公司﹖

去年的三倍券，經濟部表示系統的開發委由關貿網路公司執行，主要是考量資訊安全，該公司原本在口罩領用系統上已有豐富的開發經驗，所以能快速使系統上線，包括系統開發、簡訊發送及三倍券地圖Google使用費等開發費用共一億元，所以這次振興五倍券的數位券，包含唐鳳提出的五倍券APP，相關的系統開發還要再花多少錢？政府幾億幾億的錢不知不覺就花掉了，所以即將發行的五倍振興券，最後到底會是振興了誰？