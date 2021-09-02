蘇貞昌鐵了心硬幹 下台打包指日可待？

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，行政院長蘇貞昌不滿意度為五一‧二％，滿意度為四十五％，民調死亡交叉持續中，同時被預測下台可能性高，但蘇院長仍做最後努力擺脫。

【文˙陳正修】

造成蘇貞昌民意如水流，筆者認為最大原因在於發「五倍券」爭議，行政院為了振興經濟目的，比照去年發送三倍券模式，先跟民眾收取一千元現金，再換得「五倍券」做為消費用途，但去年疫情衝擊確實沒有今年影響之大，很多民眾抱怨拿不出一千元換取，民意反彈如洪水般湧入，導致總統蔡英文親自協調該案，迫使行政院態度軟化，得以讓民眾不需要花費任何費用，可領取「五倍券」當成疫情紓困消費用，雖然民意沸騰止血，人民對蘇貞昌硬幹行為，已經牢記在心。

另一件讓人民認為蘇貞昌硬幹行為，可能是壓死駱駝的最後一根稻草正在上演中，即為高鐵宜蘭站選址大轉彎，原本應該是讓地方歡欣鼓舞來迎接投資千億元的重大交通建設，交通部之前拍板為「宜蘭站」，但日前行政院再度髮夾彎表態「四城站」才是最佳地點，引起宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議長張建榮，宜蘭市長江聰淵等藍綠民意代表群體抗議，基於「場站開發用地取得和發展潛力」、「三鐵共構後的路網銜接」、「民眾轉乘習慣與便利性」等，地方難得一致反對北宜高鐵站設四城站，甚至唯一的區域立委陳歐珀公開呼籲，希望政府的美意不要演變成政治的風暴。

與民意越來越遠的蘇貞昌，持續硬幹行為不斷，看來離打包下台時程不遠了，據傳接任人選有桃園市長鄭文燦及前交通部長林佳龍被點名，林佳龍因鐵路事故負起政治責任請辭，但民調還是維持居高不下，日前接受前總統陳水扁邀約一起談論現狀，看來復出之路指日可待。

鄭文燦做為二○二四總統大選熱門人選，現階段接任行政院長，若疫情再擴大，以及年底公投結果不佳，可能被犧牲政治前景，加上台灣政壇上從沒有一位行政院長挑戰總統大位成功，筆者認為，鄭文燦是跨越藍綠光譜潛力的政治人物，目前最大責任就是全力輔選二○二二的民進黨桃園市長候選人，並將現任政績持續延續下去，所以藍營進一步收復失土，或是綠營守住執政權，雙方都需要戰戰兢兢，沒有樂觀本錢。