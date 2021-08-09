影視娛樂業因疫情按下暫停鍵

疫情讓許多行業受到衝擊，除了首當其衝的八大行業暫停營業外，餐飲業、服務業哀鴻遍野，當然也包括了文化產業，許多的影視工作與藝文活動都陸續停止演出，包含電影院、展廳、表演場館也陸續關閉，為了配合防疫措施，避免人與人的連結。

【文．安定亞】

全台三級警戒室內聚會限五人、室外以十人為限，違者將遭到重罰，為了落實防疫規定，各家電視台紛紛取消錄影，電視台的員工採分流上班，在警戒發佈後，已經有超過十個節目與戲劇單位陸續停工，尤其是戶外活動類的節目，有的直接取消外景拍攝工作改在攝影棚錄影，有的直接停工，時段播放存檔節目或重播節目，另外綜藝節目、談話性節目，除了不開放現場觀眾，製作單位控制現場錄影人數外，主持人與來賓皆可戴上防護面罩、口罩進行錄影。

八點檔配合時事戴口罩演出

為了避免向國外大量購片，扼殺台灣的影視產業，政府規定電視台都要有一定的自製率，就是所謂的自製戲劇與節目，除了已經拍攝完，準備安排時段播出的戲劇、塊狀與帶狀節目外，台灣還有獨特邊拍邊播的戲劇節目，業界稱為ON檔戲，通常在每天晚間播出的八點檔，如果停工可能就無法播出，就會開天窗（業界術語），所以八點檔的演職員在三級警戒期間還是得硬著頭皮繼續上工，通常一部八點檔的演職員高達數十人，加上幕後工作人員甚至將近百人，通常演出的人員需要棚內、外景輪流前往拍攝，不過為配合政府三級警戒的規範，讓電視台與製作單位傷透腦筋，甚至直接請編劇在劇情裡加上疫情相關的時事，有的還讓角色戴著口罩直接演出劇中的橋段，這也是在三級警戒期間，台灣八點檔出現的特別現象。

「山中森林」拍攝因疫情損失慘重 希望政府能補助

在政府宣布三級警戒前，筆者當時正與金馬影帝李康生，參與電影「山中森林」的演出，原本劇組已經申請台北市政府的府前廣場，封閉六線道的馬路、準備進行大場面的槍戰拍攝，不過當政府五月十五日宣布雙北進入三級警戒當天，導演姜寧考量主要場景都在雙北，因疫情影響，包括申請支援的交管人員、劇組的工作人員、演員與經紀人、助理等，會有將近六十人的工作團隊，可能無法一一控制人流的情況下，於當日下午一點，導演對外宣布劇組暫停拍攝。

不過山中森林這部電影，原本預定在五月底就會殺青，若不是因為三級警戒，配合政府防疫措施宣佈停拍，應該再過兩個星期就能順利拍攝完成，導演姜寧表示：停拍之後最麻煩的是，演員復拍後的檔期可能會喬不攏，還有許多拍攝的器材、道具都有租借的時間，拍攝用的租賃車輛及工作人員的車輛都是早就租借好的，停拍期間，若對方不願退租金，也只能自行吸收，另外劇中還有許多場地也都需要租用，不知道復拍後會不會又有變數。

除此之外還有演職員的薪水、酬勞、保險費用、演員造型、服裝……等許許多多的費用，估計停拍一天的損失可能超過十萬，隨著停拍的天數越久，損失的金額將會越來越高，尤其這部電影屬於獨立製片，可能拿不到文化部的輔導金，導演姜寧除了感嘆，同時也向文化部喊話，希望文化部在疫情的補助，不要只有劇場或電影院，正在拍攝的影視、藝文工作者，媒體從業人員與演職人員，認為政府在人員補助上能統一標準。

期盼政府紓困能兼顧到影視藝文工作者

筆者建議政府在制定各行各業的紓困方案上，對於不同行業都要進行全面的了解，這樣才能讓真正需要紓困的人，能申請到補助且得到幫助，以幕前表演工作者與幕後的工作人員為例，有的都是屬於接案、臨時性質的工作，很多根本沒有勞工保險或參加相關的職業工會，因為政府不夠了解這個行業，提出需要證明的限制條件，其實停拍已經沒有收入了，在作品還未上映前也很多人沒有拿到酬勞跟薪水，請問這些人要如何生活？政府紓困的美意並沒有在這些人身上落實，另外對於拍攝工作，因疫情停拍造成的損失，文化部是否也能給予適當的補助，表演藝術帶給觀眾娛樂、知識，促進文化交流是不分黨派、不分色彩的，希望政府能給予影視創作者、藝文工作者有更多實質上的支持與幫助。

慶幸的是，在三級警戒兩個多月的時間，近日全台首度出現個位數的確診案例，筆者認為要完全解除警戒，各縣市可能都要等清零一段時間才能達到標準。而政府除了等待國外捐贈疫苗外，也必須積極大量採購國際認證的疫苗，以解決疫苗不足的問題，目前國產疫苗尚未進行第三期的人體實驗，就透過緊急授權，準備量產上市，令人擔憂將老百姓當成實驗的白老鼠。希望台灣能早日取得充足的疫苗，讓民眾可以大規模接種以達群體免疫的程度，這樣各行各業才有可能逐漸復甦，恢復正常。