近年來，「微服務」是非常熱門的技術主題，同時也是疫情下很多企業導入數位轉型的其中一項。

【文˙劉虹君】

什麼是微服務﹖泛指數千個獨立網路標準、程式設計語言、資料庫平台與網路伺服器元件，其存在於現行軟體開發生命週期中，並做為開發人員工具使用。從傳統觀點來看，過去的企業著重採用服務導向架構（SOA），由單一 IT公司提供整合的軟硬體技術。而微服務提供的，是由獨立開發公司或開放式原始碼社群提供的雲端、軟體應用程式與網路伺服器元件，支援的元件數量達數千個之多。

過去，IT部門需要尋求嶄新思維，在超大規模的公有雲資料中心內管理跨越隔離多租戶環境的生產作業微服務，並廣泛運用虛擬化解決方案搭配支援服務網格技術的軟體定義的資料中心標準，才能解決問題。微服務則可組成建構區塊或基礎元件、平台與架構，而當中的程式碼會在雲端資料中心內的網路伺服器上建置與運作。

微服務架構

是一種開發應用程式

簡單來說，微服務架構是一種開發應用程式的方法，將單一應用程式劃分成多個小型服務。各服務各自執行獨立的程序，並且利用API溝通。同時，各服務功能都是以企業業務邏輯為基礎發展、開發。

感覺上微服務是一種新技術，IT人常說微服務是舊瓶新裝。微服務是一種新知識新概念﹖其實甚至微服務架構也沒有一套明確的定義。很多人宣揚微服務的優點好處：一、可適應業務變化（例如：快速調整業務功能）。二、可適應業務「量」變化（例如：舉辦促銷，業務量大增）。

也有人提出微服務的缺點：設計難度高和維運難度高。關於「維運難度高」這一點，可以通過各種技術框架和工具來緩解。但「設計難度高」就比較麻煩，因為設計微服務需要對技術和業務都有深度了解，整合兩者加上經驗來設計適合的架構。

具備敏捷、滾動式更新

和無限彈性擴充

微服務的價值在於它具備敏捷、滾動式更新和無限彈性擴充等特性。意涵為應用程式被拆解成各自獨立運作的小型服務，每個服務只負責單一功能，這樣的鬆散耦合架構，讓應用程式能夠快速的創新，每個微服務能獨立更新。大型企業應用程式常見的痛點，就是結構複雜的應用程式平台，遇到需要修改部分程式碼，每個動作都會牽一髮動全身，傳統的應用程式平台為水平式擴充，每次更新叫更版，耗時也費力。相比之下，應用程式架構複雜度比不上這些大企業的公司，碰上轉型時，反而有先天的優勢。小型或新企業沒有過多包袱，導入微服務的成功機率高。對開發者的價值在於「可以快速嘗試及快速失敗」，因為該元件只專注於單一任務，即使發現該功能有缺陷，也不會對核心系統產生影響。

微服務可以新舊並用 漸進到位

在擁抱微服務前，企業需要清楚微服務不是一次到位。這是趟長途旅行。微服務確實能解決許多傳統應用程式的開發痛點，微服務與單體式架構之間的差異，在於微服務是由許多鬆散連結的小型服務組成單一應用程式。微服務具有獨立部署、開發彈性大，可以混用多種開發工具的，不再需要為了變更一行程式碼或在應用程式中新增功能而獲得批准。這種分散式系統對於IT與其說開發難度高，更貼切的說法是，在微服務下，IT需要學習容器管理和平台的管理與運用。

企業想要嘗試微服務的好處，不一定得將資訊架構一次砍掉重練。企業已經投入許多資源在舊有應用程式之上，想要重新開發整套業務應用程式，多半會發生許多問題。導入微服務和導入一般系統類似，建議企業在現有平台上疊加微服務應用程式是比較恰當的做法，「適應一段時間後，就可以將部分核心任務改用微服務提供。」新舊同時並重，新舊彼此依存，舊系統在導入過程中漸進式退出，微服務慢慢接手獨立。

應用程式

快速建置和導入監控機制

而且在過程中，必須有兩個要件，即應用程式具備快速建置能力和導入應用程式監控機制，兩者缺一不可。在微服務下，開發團隊和維運團隊的關係更密切，當每個服務被切割到更精密的小分子時，為了避免失敗，同時必須考慮到自動化和監控，因為分子越小，意謂如果沒有以上這些，有狀況時找不到（需要更多時間）或找錯，溝通速度和時間都會變慢。想要達到更嚴謹的微服務架構，應用系統開發階段，就必須高度自動化。

導入應用程式監控機制是由於微服務是靠著許多鬆散耦合（Loosely-Coupled）的服務組成，「系統運作時必定會故障，而且不容易發現問題在哪」，基本必須監控的項目包含系統出錯的次數以及服務可用性。要能快速部署應用程式，「無論是測試環境、正式環境，開發者都要可以快速部署服務」，在早期導入階段中，可以容許些微人為介入，但是最終還是要設法達到全部自動化。

微服務其實和原本的舊系統邏輯是一樣，每個獨立的服務最終的目的是模組化。微服務是一種進化，是數位轉型的精緻化。微服務的做法因每家公司而異，沒有非遵守的鐵則或規定。雖然微服務基本上under 在免費的平台上面。不能說它一定成本較高或較低，而是看每家企業如何運用。

新的東西都需要學習曲線。這幾年微服務架構台灣跟著全球一起往前走。在疫情下，微服務在多家企業趕搭數位轉型時紛紛導入。建議在趕搭數位轉型風尚未導入微服務的企業，擁抱微服務前，先停看聽。