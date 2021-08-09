楊恩生是國際馳名的生態水彩藝術家，不同於一般水彩畫家帶著畫板就地取材寫生，楊恩生以風土人物作為創作主題，是親身經歷去感受大自然，不只是紀錄當下，更像是自己與畫中人物的一場生命對話。

【文˙許怡先】

在老班章古樹茶園，體重上百，還身掛全套相機的楊恩生，穿著他的吊帶牛仔褲，從邊坡一滾而下，讓我順手抱住。「沒摔傷人和相機吧？」我問。「如果我不再畫石版畫，石版畫怕要絕版了。」楊恩生答。

上了茶山，楊恩生就成了個工作狂。一般的水彩畫家作畫的方式是帶著畫板，就地取材寫生，楊恩生就是不同，他不是只在一個端景作畫，他要畫的一張作品，是親身經歷，去感受大自然，用相機捕捉他要的素材。不只是紀錄當下，以風土人物作為創作的主題，更像是自己與畫中人物的一場生命對話。

在班章易武結下普洱茶緣

二○一四年四月，受我們一票普洱茶友的邀請，楊老師和我們一起去了雲南西雙版納和臨滄的幾個知名茶山老寨，也為楊恩生和普洱茶結下了「茶畫畫茶」的一場茶緣。

二○一六年的四月，楊恩生和我們一起到了老班章村三十二號高建忠的家，請高先生的女兒換上了僾尼族的傳統服裝，戴上了僾尼族的頭飾，她陪著我們一起繞到了在村寨右邊邊坡，他們家的古樹茶園。

將楊恩生的石板版畫和鄒炳良的班章易武「祥雲系列」茶餅，完成一個「跨界」的收藏級代表作，正是我和楊恩生這次雲南茶山行的目的。

即便是我說了「老班章村」有多麼的了不起，楊恩生除親自造訪茶山，更執意要畫的是當地的風土人物，而且要求必須穿戴上當地僾尼族的服飾。我特別向他介紹了老班章這個寨子，我們腳底下所踩的正是古樹生態茶園，走在林間荒徑，正說著齊白石刻有一方「吾草木眾人也」的章子，咱們可好好體會那番情境。說時遲那時快，在二米高的邊坡下方，我正回頭，楊恩生有如溜滑梯，就連人帶相機一衝而下。「如果我不再畫石版畫，石版畫怕要絕版了。」楊恩生語重心長說著。他沒管摔了一身泥，嚴肅的談起了石版畫，他生怕石版畫會失傳。

楊恩生說，他製作石版畫所使用的是由歐洲運回來的骨董級石頭，他在師大林口校區，想要帶幾個學生，但受限於石材和印刷設備，既不便於操作，使用機器，簡直就像製版工人，這些年來幾乎沒有學生願意學，而且古老石板的原石，來源十分有限，也阻礙了石版畫這門畫技的發展。

鄒炳良與楊恩生

以跨界做出祥雲系列茶與版畫

石版畫是十八世紀德國發明的，到一九三○年代以後，逐漸被更為完善的鉛版取代，到了一九五○年代以後石版印刷幾乎失傳，也只有極少數的版畫家保留了下來。這項古老的石印技藝幾經失傳，到了現在，想找個人傳承下來都難。

據我了解，為了使失傳近半個世紀的古老印刷技藝得以還原和恢復，近年來，上海中華印刷博物館已能用古老的石印方法，印刷出精美的石版畫藝術品。我們這群茶友，則盼望鄒炳良的《祥雲天地》精品茶系與楊恩生的石版《茶畫》，把石版畫這項「冷門」的版畫藝術結合，好讓收藏圈子擦亮眼睛，也藉此盼望楊恩生不要放棄石版畫的傳承。

石版畫是世界級非遺 不可失傳

楊恩生的茶山之行，造訪普洱聖城「易武」也是重頭戲。喝普洱茶的朋友，都知道「班章為王，易武為后」。我們去了海灣茶廠的易武正山基地，正好看到了《祥雲在地》要用的刮風寨毛料，每五公斤一個紙箱，裝滿了一整台卡車正要交運；負責接待的海灣收茶組，告知我們刮風寨的山路難行，茶山之旅只能到落水洞寨子和麻黑村。

在易武古鎮，我們去拜訪易武車順號的車智潔。車順號是易武獲頒御用貢茶匾額《瑞貢天朝》，車智潔是第五代傳人，探訪普洱茶從大清到民國以來傳統的製茶工藝。我告訴楊恩生，中國已將普洱茶製作工藝列為「國家級」非物質文化遺產，而石版畫的製作工藝呢？應該是世界級的非物質文化遺產才是。

楊恩生二次班章、一次易武茶山行，為老廠長鄒炳良的班章易武《祥雲系列》完成了「跨界」行，結茶畫之緣。

我和楊是一九五六的猴，從班章易武一起回來，以他早年畫的一隻公猴和一隻母猴做設計，先做了一套「猴餅」為自己的花甲之年留下紀念。

以班章易武茶情 傳下石版畫

接著，楊恩生為石板版畫提出了計畫「手工上色原創石板版畫」一套五張石版畫。他對於作品的要求極為嚴謹，每一張原創石版，只製作五十張，且手工上色，如果不如預期效果，就銷毀重畫，堅持他一貫求精求美的態度，為老廠長在「祥雲」級的代表作上，添上了一段佳話。花了一年的時間才完成，我也趕到林口，把石版畫的製作留下視頻紀錄。

「不讓石板版畫絕版」是楊恩生做為一個專業畫家的心願，他以茶結緣，我們有幸與他一起經歷了這段班章易武的茶情。

收藏楊恩生石版茶畫，也成了我們茶友的快樂分享。