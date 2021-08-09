後疫情時期「零接觸經濟」

前年年底所爆發的新冠疫情肆虐全球，除了造成嚴重的確診重症與死亡病例以外，其中最重要的就是它阻隔了人與人之間的往來，包括疫情警戒提升、封城、禁止群聚…等等，這種種的一切莫不切斷了人與人之間的交流。因而在交通、觀光、旅遊、甚至外出用餐、購物消費，全都因疫情而停擺了下來。

【 文．趙俊凱】

經濟活動停滯，對民生影響甚鉅，但話說回來，講一句比較通俗的話語：「日子總還是要過下去的！」因此消費者的消費行為就會被迫產生改變來因應這場疫情所阻隔的人與人接觸。畢竟疫情前因為人與人接觸所延伸的各種經濟社會活動，在疫情爆發後自然就無法繼續，取而代之的當然就是會衍生出所謂新的「零接觸」經濟行為，而這就會導致另一波投資商機的出現。

化危機為轉機的「最後一哩路」

當然，「零接觸經濟」所涉及的層面非常廣，諸如電商網購、遠距視訊會議、遠距醫療、線上教學、餐飲外送…等都算是在這個範疇之內，其中各個相關議題所探討的文章與報導也都不難看見。因此這回筆者將單單針對其所觀察到疫情下導致電商網購業務需求孔急，所衍生出的郵寄包裹量暴增、物流業者忙翻、超商店員工作爆肝等等的現象，發現網購商品從電商平台到物流業者、再從物流業者到消費者手上這整個流程中的「最後一哩路」，無法有效率的規劃與配置，才是造成物流業忙翻、超商員工累翻這些市場痛點的主要因素。

因為從現階段來看，消費者網購取貨的方式，除了宅配到府或辦公室以外，幾乎全都是前往超商取貨。這也無怪乎超商門市倉庫或一定區塊，在疫情爆發後幾乎天天都塞滿了堆積如山網購待取的商品，除了讓已經工作量負荷極大的超商員工要疲於奔命在櫃檯與倉庫之間、應付絡繹不絕來取貨的網購消費者之外，還有就是網購商品放在超商店內開放空間，恐有商品遭竊或誤取之情事發生。因此若是能有一個類似寄物櫃的裝置，而且最好是有智慧功能，讓消費者可以自行憑碼取貨的智取櫃，相信絕對可以有效解決上述問題的！而且這也算是「零接觸經濟」的一個最佳體現與詮釋。

而遠在美國的電商巨擘「亞馬遜」也早已在某些地區的超商門口，設置這樣的智取櫃，來有效解決網購流程中的「最後一哩路」。

後疫情時代掌握零接觸商機

除了超商之外，像是一些交通便利或位在人口密集地區之零售店面、辦公大樓、停車場、甚至捷運站出口，若是有電商平台或物流業者願意提供這樣的服務，相信一樣可以有效解決上述網購商品暴增所衍生出的相關問題。如此一來，「智取櫃」這樣的項目或相關的系統整合服務，也許就會是創投或風投可以期待的另一個投資亮點。

而除了「智取櫃」以外，如何透過AI動態演算法，我個人覺得也是解決物流業者在配送貨物時一個非常有效率的法寶與利器。畢竟利用AI演算，可將每日所需配送的貨物量，在最精簡載貨的人力調度上與交通路線規劃上，做一個動態性最適化的solution 出來。而且全程由雲端掌握控管，貨物按照所規劃的區域路線進行派送，以充分解決物流倉儲動態規劃與運輸勞力吃緊等相關問題。由此可見，若是能提供相關服務解決這樣產業痛點的AI雲端網路科技公司，相信應該也同樣可以得到投資人關注的眼神。

總而言之，在疫情衝擊下所導致的消費者行為改變，即便未來在疫苗施打普及與疫情趨緩警戒逐步放寬之下，「零接觸」與「無人化」的趨勢似乎已經有點回不去了，加上所謂一九八○年代網路問世後出生所歸類的「數位原住民」或稱「數位原生代」這一群年輕世代，他們這群是高度接受無人化相關經濟行為的一群網路新世代。也正因為如此，這次疫情所創造出來的一些「零接觸」經濟行為，相信很可能會是接下來投資商機的焦點所在！