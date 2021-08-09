引領消費者 抓緊後疫商機

在疫情前，價格是消費者在線上或實體購買商品的首要考量因素。然而，新冠肺炎對生活造成的影響，也讓消費者將考量因素重新排序，除了價格外，以往在意程度較低的考量因素也逐漸在購物決策旅程中變得更加重要。誰能抓緊商機，帶動消費者，在後疫時代下獨領風騷？

【文.陳怡瑄 】

便當店加盟主的逆襲

五％，這是台灣人加盟創業的勝率；或者說，九十五％加盟者在創業路上鎩羽而歸。倘若有十萬人加盟創業，最後活下來的只會有五千人。而在時機最差的當下做加盟主又要有多大的勇氣？梁社漢排骨永和竹林店加盟主潘宗民說：我預計要開到六間！

從十來歲就開始在餐飲業打滾的潘宗民，不論中式、西式、法式都難不倒他，秉持著對餐飲的熱忱，以及服務大眾的心，用溫暖與幸福為香料，製作出令人感動的美味。而美味的秘方，在於真心的烹調及用心的經營。如今三十二歲的他更是看透了台灣餐飲市場。潘宗民表示，在疫情爆發的當下，許多餐廳首當其衝受到影響，反觀便當業者，本就主打「便利、快速、外帶」，所以才不至於被迫關門。而又是怎樣的想法能讓潘宗民想在疫情下創業？他笑笑地說到：現在人飲食習慣太隨便、節奏又快、壓力太大，加上受疫情影響，根本沒有顧及到自身健康問題，而我們的便當都經過SGS認證，對消費者來說吃得健康也有保障，其實我們賣的不只是便當更是賣「安心」。

梁社漢排骨店也挺台灣，發起支援協助第一線行動，總共捐兩萬個便當分配各門市，再送到疫苗接種站、基層消毒人員、各大醫院。梁社漢排骨捐愛心便當，讓他們在辛勞工作中，為這些防疫人員加油打氣，同時也為台灣注入一股暖流。