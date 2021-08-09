公平、公正、守法的政府 才能贏回全民真正的「相信」

「相信」就能產生力量、匯集力量！因為真正的相信，全體國民就會願意付出各種努力，促成國家集體得到真正的成果和真實的力量。

【文‧陳柏仰】

西方諺語「Belief is everything」，相信（信心、信仰）就是一切！二○二一年下半場開場，全球的疫情作勢反撲美、英等一百多個國家，張忠謀先生在APEC上呼籲台灣仍然短缺三千萬劑疫苗；美國的消費者物價指數達到幾十年來的高峰五．四％，全球緊張關注FED是否升息；中國的工業生產指數連續第三個月下降，引發這個新的全球經濟引擎復甦力道衰退的疑慮；韓國三星電子在二納米的技術迎頭趕上護國神山台積電，台積電因地緣緊張局勢因素，被迫將生產基地分散到各主要市場難以逆轉，而英特爾計劃併購格羅方德也浮上台面；歐盟即將實施碳匯關稅壁壘，中國碳排放交易所開鑼。韓國成為自聯合國成立以來，第一個從「開發中」轉變成「已開發」的國家。

面臨政治、經濟的巨變

需要相信和努力再創榮景

世界政治、經濟的巨變沒有停下腳步，我們面臨國內外各種挑戰更加嚴峻之際，美國常務副國務卿已經準備出訪，為拜登尋求與習近平見面、對話尋求共識。這塊土地的二三○○多萬人，扣除被中央防疫中心防疫政策隔離在中國的三○○萬人，其餘二○○○萬人的「相信」將關乎「台灣地區」，或者正式國家名稱為「中華民國」的前途。

持續了很長一段時間，台灣各家金控集團成為房地產的最大擁有者；銀行機構的貸款融資，也以房地產為主，佔比超過七○％；剩下不到三○％，大部分給了上市公司；一百多萬家的中小企業，特別是生產型企業，沒有資金的奧援下，單獨面臨中國和東南亞國協同行的淘汰賽；而新創企業，除了異軍突起的博弈產業及小確幸的餐飲企業，已經沒有六○至七○年代的榮景。這樣的產業政策，和實體經濟究竟能夠支撐國家的前途多遠、多久呢？

這屆政府立法通過的一例一休，大大地改變了先輩們夜以繼日努力打拚成為「亞洲四小龍」的工作觀念。然而從中年人，乃至於年輕人，一方面抱怨個人的收入太低，卻一方面實踐著個人享受生活的比重超過認真工作的價值觀。

我們需要反問，國家從總統到各個階層相信的台灣第一，究竟是落實在哪些地方？與其他國家相比，真正的競爭力有強？還是大家只是裝作「相信」而已？

相信就能產生力量

「台灣第一」才會成真

今年五月初的疫情爆發，掀開的牌不只是手握防疫大權和大筆預算的高官們的不作為，掀開的更是國人過去一段時間始終相信多方面「台灣第一」的真實面貌，醫療是其中之一。今日全民還有多少人相信中央防疫指揮中心的防疫數字？防疫的數字可以校正回歸，經濟發展可以嗎？國家安全可以嗎？

「相信」就能產生力量、匯集力量！因為真正的相信，全體國民就會願意付出各種努力，促成國家集體得到真正的成果和真實的力量，也是中華民國過去七十幾年，能屹立在西太平洋一隅的憑藉。

中華民國現在最急需的就是國家領導人們和各級官員的「相信」，相信自身是一個真正民主的國家。中央政府政策的制定及實施，恪守憲法和各項法律，對於每一個國民都能給予公平對待，得到憲法賦予的基本權利。從生存權到工作權，從言論自由到旅行自由。這些都是作為民主國家、共同引以為傲的價值，也是全球多數國家的普世價值。

公平、公正、守法的政府，就有機會贏回全民真正的「相信」。政府施政的前提，必須民眾願意相信政府會保護每一個國民的權益，相信自己的認真付出，可以得到相應的回報。

認清楚國家賴以富強的經濟發展不會只是喊喊口號，幸福的生活也不可能憑空就能得到。每一個國民具備吃苦耐勞、開創精神、努力工作賺進的真金白銀，和國家培養越來越多由小而大發展壯大的企業，才能累積出國家真正經濟實力的纍纍果實，進一步變成保衛國家和國民安全的強大外交、軍事實力。