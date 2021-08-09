美軍離開阿富汗 留下了什麼？

聯合新聞網 / 卓越

美軍將於八月三十一日結束在阿富汗長達二十年的戰爭。拜登指出「獨自決定自己的未來，是阿富汗人民的權利和責任。」

【文˙趙春山】

美國總統拜登七月八日宣布，美軍將於八月三十一日結束在阿富汗長達二十年的戰爭。拜登指出「獨自決定自己的未來，是阿富汗人民的權利和責任。」他不會再派新一代的美國人去阿富汗作戰。針對「塔利班」（Taliban）組織年初以來在阿富汗各處攻城掠地，拜登稱「相信阿富汗部隊會勇敢抵抗塔利班」，並認為阿富汗政府被塔利班接管並非無可避免之事。

美國和盟國撤軍已成定局，但拜登對阿富汗情勢的發展可能太過樂觀。首先，撤軍可能加劇阿國內部的混亂。與美軍撤離同步降臨的是塔利班部隊大規模進擊，該組織武裝分子已趁機攻佔阿國軍事前哨、城鎮和村莊。根據美軍估計，在阿富汗全境四百多個縣市行政區當中，已有將近三○％區域落入塔利班之手。

阿富汗的交通優勢

成為兵家必爭之地

其次，美軍撤離可能助長恐怖主義活動蔓延。阿富汗境內和境外的宗教派系關係複雜，「暴力恐怖勢力」、「民族分裂勢力」和「宗教極端勢力」等三股力量糾纏在一起。根據美國與塔利班二○二○年二月在杜哈（Doha）達成的和平協議，美國承諾撤軍，塔利班則承諾不允許「基地組織」（al-Qaeda）或其它武裝分子，在其控制地區活動，然而美國撤軍後的發展仍待觀察。

最後，阿富汗位居亞歐大陸的陸上交通要衝，也是中國古代絲綢之路的必經之路。如此重要的地理位置，自然成為兵家必爭之地。美軍撤離後產生的區域權力真空，將牽動中亞和南亞地緣政治板塊移動，也將影響中共、俄羅斯、伊朗、伊拉克、敘利亞等周邊國家的利益。

就在美軍開始撤離阿富汗之際，中共外長王毅即出訪土庫曼、塔吉克及烏茲別克等中亞三國，此行應與阿富汗情勢有關。塔利班發言人蘇海爾（Suhail Shaheen）表示，他們視中國為阿富汗之友，希望能儘快與北京討論赴阿國投資、協助國家重建等問題。

《紐約時報中文網》引述學者莫特瓦尼（Nishank Motwani）指出，外國駐軍撤出阿富汗基地「象徵阿富汗是孤獨的、被遺棄的，且被迫抵禦塔利班的攻擊。」至於那些回國的美軍及盟軍士兵，「會遠遠看著他們艱苦戰鬥的成果將化為灰燼，而曾協助他們打擊塔利班的阿富汗人，則將面臨巨大的風險。」

美國撤軍背後的意義值得深思

莫特瓦尼的描述非常寫實，而阿富汗的未來，可能就是過去越南的翻版。一九七三年三月，美國尼克森（Richard Nixon）政府為了脫離越戰的泥沼，從越南全面撤軍，並把殘局留給西貢政府收拾。結果造成越南軍心瓦解，兵敗如山倒，不到兩年即淪陷。

越戰是二戰結束後，美國對外軍事行動中最具爭議的戰爭，有人形容美國撤軍是一場「不光榮的撤退」。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）與當時的北越外交官黎德壽（Le Duc Tho），因調停有功、雙方簽訂《巴黎和平協約》，而同獲一九七三年諾貝爾和平獎。季辛吉在他的回憶錄中指出，美國撤軍是因為「這場戰爭付出太大代價，浪費太多的戰略資源。」

《華盛頓郵報》評論擔憂撤軍會讓美國的敵人，如俄羅斯、伊朗及中國等認為，拜登沒有為台灣或烏克蘭等盟友站出來的骨氣。烏克蘭過往走親美、親北約路線，但近日卻與中共簽署一份基建協定，準備調整對外政策立場。

其實拜登政府是否願意為台灣或烏克蘭挺身而出，主要還是以美國利益為考量。但美軍撤離阿富汗，就像過去從越南撤軍那樣，留下的教訓如同孟子所說：「夫人必自侮，然後人侮之；家必自毀，而後人毀之；國必自伐，而後人伐之。」（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

卓越雜誌2021.8號424期
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