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台灣應增加自身影響力 不能全靠歐美日等強權

聯合新聞網 / 卓越

五月台灣受新冠肺炎衝擊，確診率節節高升，苦無疫苗可打，就在急需疫苗搶救之時，美國和日本伸出援手，第一時間救援數百萬劑疫苗抵台，得以讓台灣危機即時喘息，接著立陶宛、斯洛伐克等歐盟國家表達意願，感念台灣311捐款及去年捐贈口罩恩情，希望出一己之力，提供台灣疫苗需求，頓時整個台灣彌漫著德不孤必有鄰的氣氛。

【文˙陳正修】

筆者認為，歐美日強權接力捐贈台灣疫苗，應是國際政治精心規劃結果，首先日本311地震時，台灣捐款為最大宗國家，那時日本政府為什麼不像現在一樣，大肆宣揚跟台灣友好，當時官方僅是簡單帶過，而現在過了那麼多年，連續三波贈送台灣疫苗，才說是感念台灣311的捐款，這是否有點奇怪?

中國在近二十年與美國政經關係有段蜜月期，當時未見美國批評中國違反人權及新疆等問題，現察覺中國經濟及軍事不斷崛起，足以威脅到舊有強權國家地位，開始對中國發起貿易戰，接著拜登持續加深對中國的全面制裁，甚至聯合多國在新疆人權上共同發表譴責，但比起二十年前中國人權是有進步的，當時美國為什麼沒有任何作為﹖

再者美國體會到台灣在科技供應鏈列為重要地位，如護國神山台積電，一家公司就生產全球一半的半導體，都是製程最先進晶片，如果台灣被中國奪下，全球晶片會有短缺危機，讓世界各國領導人意識到，自己有多依賴這個小島，所以台灣才有這個局面，這讓筆者深感國際社會是現實的，沒有所謂的公平正義。

國際政治現實面，筆者在外貿體系服務幾十年來，看過太多台灣在國際社會中處處被打壓的現實畫面，因此，台灣可以借鏡以色列小國左右世界經驗，扮演左右世界強權影響力，台灣半導體優勢產業扮演全球樞紐：第一台灣半導體和資訊產業在手機、PC、Wifi晶片研發生產和疫情產生的需求完美結合，第二台灣半導體產業鏈完整，從OEM和ODM到製造封測上，產業嗅覺都很靈敏，跟台灣人特性一樣，最後台灣半導體產業彈性應變能力，產業聚落完整及擁有強大執行力，扮演好全球半導體產業不可或缺的一環，才是我們國家安全的保障。

卓越雜誌2021.8號424期
卓越雜誌2021.8號424期

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