「東方的瓷哲」 你不明白 王俠軍明白！

王俠軍，把瓷器從工藝昇華到有生命的藝術作品，因為他的作品，涵蓋了東方的哲學思想。你不明白，王俠軍明白，他用大氣存於道，不僅為白瓷，更為瓷器開啟了脫胎換骨的一頁。

【文‧許怡先 圖‧八方新氣提供】

我們都有聽過公孫龍「白馬非馬」的故事，公孫龍要騎著一隻白馬進城，城門的守衛說：「人可以進去，馬不能進去」，公孫龍說：「這不是馬，我這匹白馬不是馬。」公孫龍很狡訐的說：「白色是白色，馬是馬，這兩個加在一起—就不是馬。」那麼欣賞王俠軍的白瓷，就像是白瓷非瓷，白色的瓷器不是瓷器，那它是什麼呢？用春秋戰國時代名家公孫龍的「白馬論」轉化成「白瓷論」，來看王俠軍的白瓷，就頗有意思了！

在八方新氣的敦南館，我和王俠軍大師兩人面對面用「白瓷論」打了一個小小的禪機。桌上擺了一個他的作品「大吉祥」，我掀開來一看說：「這是一個果盒」，他笑一笑，沒說話。接下來他說：「六、七年前有個買家買了二十二個『大吉祥』，邀請我去他家作客， 用『大吉祥』盛上牛肉麵請我吃。」白是顏色，瓷是材料，這兩個加起來運用在我們生活之中，當它裝了牛肉麵和湯，它就是湯碗，當它裝了乾果便成了果盒。所以「大吉祥」這個作品進入了主人的生活裡頭，因為生活上不同的運用而有不同的功能， 所以「大吉祥」的主人說：「『白瓷非瓷』 它是我生活禪的一個有生命的夥伴。」

不斷蛻變 也不停尋找新意

王俠軍的藝術生命是一個不斷蛻變的延續，從早年的「琉璃工坊」到後來的「琉園」，現在蛻變成「八方新氣」。

王俠軍成名甚早，被兩岸四地稱為「華人現代玻璃之父」，他笑著說：「那已經是歷史了」。他現在是要改寫東漢末年瓷器工藝逐漸成熟以來的千年歷史，就像畫家李可染「打進傳統又打出傳統」，他用自己的方法「打進琉璃又打出琉璃」，這已經成為他生命中一段重要的創作歷史了。

文化的傳承是符合當下和不斷創新所累積出來的一條變通道路。「形而下者」它就只是一個器物而已，「形而上謂之道」，就是在求變而後求通。王俠軍帶著他非宗教的琉璃光，走出琉璃的世界，走入瓷器的天地。

十七世紀，中國白瓷是被歐洲人尊稱為「白金」的瓷種，曾讓他們費時六十年才明究理的技術，這色澤對王俠軍投入瓷器的革新具有高度的象徵意義。他不做釉藥的魔術師，不搞草木灰或彩繪等流行的表面文章，而由形與勢，從骨子裡散發氣韻的創作入手。形是構成，瓷器不再是單調筒狀的造型，它們結構出都會的盎然意象，瓷器不再只是圓融婉約的優雅，更是站出剛毅的時代自信。

他必須面對瓷土高溫時，收縮龜裂，軟化變形的工藝挑戰，這從未有人敢闖的瓷器禁地。經過三年研發，終於「歷劫成器」（借用余光中—觀王俠軍瓷器展標題），為我們打開了一扇劃時代，剛柔並濟的瓷器美麗。

明朝永樂甜白製作工藝高超，已屬精品白瓷，大件厚胎、細膩而盈潤、閃紅色、器身帶有暗花、樸素雅潔，造型更有盤、有碗、有銘梅瓶、有爵、有罐，多樣而豐富。不讓永樂的甜白獨步古今，王俠軍挑戰的不僅是明朝永樂大帝甜白釉瓷，更是中華瓷器的歷史美學和工藝。他從骨子裡跨越甜白，採用透明釉，其作品的白，是瓷器自身的風彩，創造出當下的明白。

二○二一年王俠軍會有一場「明明白白的創作大展」，由謝佩霓作為策畫人，值得我們前去觀賞體會，也見證自東漢末年一八○○年來瓷器演化的新境界。

和作品對話 品味箇中深意

王俠軍的器形融入了東方非常現代化的線條，大氣簡約外更具高貴氣質，而工法更是一絕，你可能看不明白，一個器物它的支撐點和所有傳統製作工藝和技術是截然不同的，這樣的技術工法已經突破傳統瓷器燒製的工藝水平。事實真的如此，燒製的成功率絕對到不了一成，打碎、打壞甚至於變形的成品至少占了九成以上。

在八方新氣的敦南館，我試著凝結自己的目光，放掉周遭的三度空間和王俠軍的作品做一場對話。王俠軍的作品可以試著以哲學角度去觀看，也適合和它作對話，更適合把自己的視線放在一個點上去冥想，就像吐出一口大氣、就像一種拈花微笑，那是一種哲學式體會。即便是一件二十多公分作品在你跟前，放掉三度空間，好好凝視，它的大器程度遠超過想像。

是啊！那股二十多公分代表作的氣勢，當你放下三度空間的時候，你覺得它的氣勢比你整個人都還要更大，這個時候，才會覺得自己的渺小。

和作品的對話，我們就體會到了什麼叫做「八方新氣」。如此的氣勢「此氣非彼氣」，也看到了王俠軍的創作和哲學思想是超過它的器物形體。

壺是茶之父，水為茶之母。和王俠軍說著說著、聊著聊著，我們提到了我喜歡喝茶，他在家裡用的是什麼茶壺呢？他告訴我：他用的是一把為自己設計的「龍尊」。

王俠軍即將發表的新書「壺的意志」（暫定）裡的一段文字，摘錄如下：「龍尊」則是我燈下的無上奢華，這是當初為見證自己忙碌生活收工後，晚上片刻燈下閱讀的美妙時光而設計的杯子，一杯熱茶、一圈暖光、一本好書和一份盛情，共同搭起我們無言對峙的靜默舞台。杯子雖小，卻以決然的姿態和華麗的風釆，站出見證者的份量，俐落自得的杯身，靈動龍紋的把手，「龍尊」帶著文化的形象端莊相伴，並以儒雅俊美的身影，呼應此刻難能可貴的知性時光，不覺有股儀式殊勝的氛圍隨柔光悄悄籠罩，讓每個字句散發精雕細琢的亮光。一口輕啜果然出「神」，為這簡單都會的藝文生活完成慎重其事的感性背書。輕持龍身提耳，舉起一夜尊寵，「奢華如此輕易可得」這是我此刻的心情，於是如嗜癮般每晚努力重複上演這華麗的情節，不知是我的，還是杯的意志在召喚？」

我也做了回覆：「殊勝。尊寵。生活因此畫龍點睛。閑逸而靜默的心，悄悄地穿透奢華的杯影，形成了映照生命的浮光，恰似茶湯的溫柔。以龍尊持敬，明白了（明白大師）明明白白的生活禮讚。」

媒體對王俠軍的白瓷作了最好的註解：「他用天馬行空的創意，一路衝撞技藝極限，為傳統工藝賦予全新的生命姿態。」

我也看到了他那帶了哲學思想的自信，王老師，期待看到您來一篇傳世的《白瓷論》，為當代白瓷立功立言！

王俠軍，是東方的瓷哲。