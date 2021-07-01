施打疫苗亂象叢生 老人重症疑似猝死率高？

五月台灣爆發社區感染，染疫民眾及死亡人數迄今還未平穩，而燃眉之急的解方疫苗還買不到，只能仰賴美日援助，但日本捐贈的AZ疫苗卻造成許多老人疑似猝死，台灣民眾面對疫情的恐慌還要多久?

【文．安定亞】

自從二○一九年COVID-19新冠肺炎爆發以來，台灣的邊境封鎖措施其實是蠻嚴密的，只有少量的境外移入個案，加上台灣防疫用品沒有匱乏，民眾自制率高，甚至有長達八個月以上沒有本土確診案例，屢屢躲過疫情的災難，不過全球卻因這場疫情失去大量寶貴生命、各國經濟遭到重創。

今年初紐約時報報導形容，台灣正常到令人毛骨悚然，跟世界宛如平行時空。但五月初台灣正式爆發社區感染，五月中旬紐約時報再以這天注定要到來，台灣面臨COVID-19爆發局面為題做報導。

台灣原本為全球防疫的模範生，受到國際高度的肯定，卻因為開放機組員3+11錯誤的隔離政策，造成這次防疫破口殃及全台，加上國際疫苗取得不如預期，導致台灣民眾接種率低，給了病毒一個機會，也讓引以為傲的疫情指揮中心，在短短不到一個月的時間成為眾矢之的。

疫苗爭議紛擾不斷

施打亂象頻頻發生

爆發疫情以來，台灣實行全台三級警戒，染疫民眾及死亡人數卻還是不斷攀升，疫苗從之前的乏人問津，到全民瞬間關注成為熱門討論的議題，畢竟攸關生命安全，大家都想知道什麼時候能打到疫苗？什麼人可以優先施打疫苗？疫苗的保護力如何？

因為政治因素台灣不採用也不願意購買或接受中國製疫苗，目前國際認證的疫苗只能仰賴美日援助或透過全球疫苗取得平台少量的配額進口，而台灣自行研發的國產疫苗尚未進行三期的臨床實驗及取得認證，造成台灣現有疫苗嚴重短缺的情況。

五月下旬，桃園機場的旅客竟突然暴增，出現一波出國打疫苗的旅行團，或是持外國護照的人大量離境，也許是因為待在台灣，短時間內可能打不到疫苗，還有許多人罔顧政府分類施打規定，透過關係或是熟識的診所偷偷施打疫苗，這些事件引起一波耍特權及貧富階級的爭議。

疫情持續延燒，政府遲遲無法取得國際疫苗的進口，卻不斷透過新聞媒體向民眾喊話，我們已經買到了！還買到多少疫苗，但數個月過去了，遲遲不見疫苗的蹤影，反而是許多民間團體及企業紛紛表態願意協助採購或捐贈國際認證的疫苗，不過礙於台灣法規的限制，民間購買疫苗的進度持續受阻，連有救命神器之稱的高流量氧氣鼻導管全配系統HFNC，還是透過知名藝人找企業捐贈分送給各大醫療院所。

在政府頻頻廣告1922防疫大作戰，要人民有政府請放心、有政府會做事，防疫超前部署的大內宣形象徹底破滅，疫苗政策荒腔走板，甚至被美國時代雜誌撰文評論台灣防疫是在吹牛，這樣說法雖然讓人覺得心裡不舒服，但也不得不檢討我們的政府，這一年多來，到底準備好什麼與病毒作戰？

靠美日捐贈疫苗解危

AZ疫苗疑似造成老人猝死?

這段時間感謝美國捐贈二五○萬劑莫德納疫苗、感謝日本捐贈一二四萬劑阿斯特捷利康AZ疫苗給台灣，不過AZ疫苗在國外屢傳施打後產生副作用的情況，嚴重甚至有造成血栓死亡的案例，筆者妹妹的職業，剛好是政府優先安排施打的對象之一，據悉施打後副作用非常明顯，造成發燒且頭痛欲裂，並全身痠痛持續兩至三天，一度使用成藥才抑止疼痛感及逐漸退燒，透過充分的休息才得到好轉。當然，老人家免疫力較低，也是優先開放施打疫苗保護的對象，政府將國外捐贈的疫苗分配給各縣市，一度造成分配比例不公的情況，引發中央與地方的戰火。

另外，還有地方政府竟然要求八十歲以上的長者需要透過網路系統預約施打，此舉筆者覺得非常荒謬，老人家怎麼會上網預約打疫苗，即使有家人能幫忙代理預約，但重症臥床或獨居的老人怎麼辦？還有的要靠里長挨家挨戶去送傳單、通知單，在截稿前兩天AZ疫苗已經開始施打，亂象叢生，很多人在預約時間內打不到，有的是施打的場地動線規劃紊亂，而政府一再要求民眾避免群聚並且要保持適當的社交距離，不過透過新聞畫面，看到許多醫護人員與施打的長者及親屬，還有官員、民代與媒體一堆人全擠在一起，有的讓老人家在太陽底下排隊，還沒打到疫苗就快中暑暈倒了，長長的人龍，難道這樣不是群聚，難保不會再造成防疫破口？

令人更震驚的是，這波以長者為優先施打對象，才開打沒幾天，就造成全台百餘位長者及重症疑似施打疫苗猝死的消息，雖然死因尚待查驗，不過老人家對疫苗的副作用能承受嗎？疫苗的安全性如何令人堪慮。

新冠病毒的解方就是疫苗

廣泛施打才能回歸安定

相信COVID-19新冠病毒在短時間內不會消滅，最後可能會演變成像流行性感冒一樣，而其解方就是疫苗，需要透過全面大規模的接種，提升群體的免疫力來對抗這個世紀病毒。

全台的三級警戒已經持續一個多月了，政府雖然發放幾千億的紓困金，但這只是治標，許多真正有困難的人也不見得申請得到，這一個多月已經造成許多店家倒的倒、關門的關門，當時間愈拖愈長持續的耗損下，對經濟與產業的衝擊跟傷害將難以估計。

而疫苗是繼口罩之後全球必備的戰略物資，台灣不僅要發展國產疫苗，政府更應大力協助好好研發，確保國產疫苗的品質安全又有效，相信民眾也是會非常支持的，不過現在就是時間的問題，其實還未上市的國產疫苗可以做為預備的疫苗選項，但目前台灣需要的是，經過國際認證的進口疫苗來解決目前的燃眉之急。只有當台灣的疫情降溫，警戒早日解除，大家的工作、生活才能恢復正常，國家、社會才會更加安定。