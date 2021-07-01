同樣是半導體大國 美韓「疫苗同盟」 反觀台灣？

南韓總統文在寅在白宮與美國總統拜登進行美韓領導人高峰會談，主要著重在經濟議題，兩國將協商如何以南韓的半導體，換取美國的疫苗，以形成美韓疫苗同盟。

【文˙徐邦浩】

南韓與日本同樣是美國在亞太地區的重要盟友，為何美國與日韓兩國的領導人峰會，所觸及的議題卻是如此不同？這與日韓不同的意識形態及外交路線有關。

過去，日本便積極配合美國的亞太政策，不論歐巴馬時期的「亞洲再平衡」，抑或川普時期的「印太戰略」，日本都是走在圍堵中國的最前線。當川普宣布退出美國所主導的TPP，日本還取而代之，重新化整為CPTPP，來與中國所主導的RCEP相互抗衡，這不僅與日本反中的意識形態有關，更是日本對美一邊倒政策的最佳寫照。

南韓國防靠美國、經濟靠中國 左右逢源

拜登上台之後，放棄過去美中雙邊的相互對抗，改為聯合盟友以多邊外交方式圍堵中國，日本自然是美國首要拉攏的對象。反觀南韓，雖然與美國簽有軍事合作協議，但基於中韓兩國綿密的經濟關係，南韓一直是採取美中平衡的外交路線，也就是國防靠美國、經濟靠中國。只有在促成美朝對話的議題上，才會積極地配合美國。

南韓不但沒有參與圍堵中國的「五眼聯盟」，也沒有參與印太戰略的四方對話，更不是CPTPP的成員國，這是南韓在大國夾縫當中的生存之道，更期盼在美中兩大國之間能夠左右逢源。

因此，美國在拉攏南韓的策略上，自然不能像日本那樣直白，那樣充滿軍事的煙硝味。拜登執政後，在抗中策略上，基本可以畫分成印太戰略的軍事圍堵，以及成立民主國家半導體聯盟的經濟圍堵。

從政治意涵來看，南韓不只是全球半導體生產大國，更是電池、AI及5G通訊產業大國。在中韓緊密的經濟關係下，中國有可能改從南韓取得技術，南韓便有可能成為美國經濟圍堵中國的破口。

將南韓拉進民主國家半導體聯盟，將有助於美國切斷中國取得半導體關鍵性技術的渠道。這是文在寅此次美國行，帶著三星、SK及LG等科技大廠高層的主要原因。從經濟上拉攏南韓，建立實質夥伴關係，之後再從北韓議題與南韓合作，潛移默化下漸漸改變南韓親中的路線，自然成為美國對韓政策的主旋律。

很多人也許會納悶，台灣與南韓同樣是半導體大國，為何南韓能和美國以半導體換疫苗，而台灣卻無法做到？

首先是南韓製藥廠商的超前部署。由於亞太國家設廠生產疫苗需要很長的時間，南韓三星生物製劑早與阿斯特捷利康公司合作生產AZ疫苗，SK生物科技公司也與美國諾瓦瓦克斯簽署疫苗轉讓合約，三星生物製劑更計畫在仁川生產莫德納疫苗。

再者是南韓與台灣在外交路線上的異同。南韓採取對中美兩國等距外交政策，這在美國亞太地區的盟友中獨樹一格，南韓於是成為美國積極想拉攏的對象。

反觀台灣，積極配合美國的抗中政策，在兩岸關係上陷入低盪，如同對美一邊倒政策。少了中國因素來制衡美國，美國自然認為台灣跑不掉，不會將台灣視為優先提供疫苗的國家。