疫情後的台灣前途更好還是更壞？

五月爆發的新冠肺炎疫情，擊破了台灣中央疫情指揮中心的防疫神話。過去一個多月迅速攀升的確診人數，名列全球前茅的死亡率，重創了台灣過去在全球引以為傲的醫療體系。

【文‧陳威霖】

面對新冠肺炎疫情，中央所謂的「超前部署」，不過是中央防疫中心仰仗過去政府建立的基礎，演出自我感覺良好的造神連續劇，而實際上各種防疫物資，包括此時最重要的疫苗都嚴重不足。

雖然政府編列大筆預算，採購的疫苗遲遲不至，所幸友邦日本和美國捐贈的疫苗已經陸續抵達台灣，協助同胞抵禦疫情。以全球對抗新冠疫情的經驗，這波風暴疫情在未來幾個月內終究會遠離台灣。

全球局勢已然改變

但是在台灣整個社會被疫情肆虐的這一個多月裡，全球的情勢也發生巨大變化。以下各個層面，都值得國人的關切和警惕。

在外交方面：一、G7峰會的召開，拜登仿效中國大陸「一帶一路」，結合各個盟國，在峰會期間共同發表「BUILD BACK BETTER WORLD（B3W） PARTNERSHIP」的全球基礎性建設倡議。二、美俄破冰。拜登和普丁舉行高峰會談，美國允許歐俄之間北溪二號的建設完成；雙方恢復核武器協議等重要議題的溝通。會後的記者會上，普丁還大讚拜登總統的專業。三、美國白宮官員宣佈，今年十月的G20會議，計劃安排拜登與習近平見面。完成拜登上任後，「美國回來了」外交政策的最後一塊拼圖。

在經貿方面：一、 中國加強對美國農產品的採購，美國貿易談判代表跟中國大陸最高貿易 代表劉鶴通電話。並於溝通後不久，解除了微信、TIK、TOK等八個中國重要APP的禁令。二、美國FED基於該國通貨膨脹已經達到四‧三％的壓力，開始鬆口利率升高二碼的信息。雖然暫定為二○二三年實施，但是普遍預測，最快在二○二二年第一季可能就會實施。三、台積電因應全球貿易科技戰外移台灣的腳步並未停止。繼續加大了到美國投資半導體周邊工廠和規模；宣佈在日本投資晶圓廠和半導體材料廠；應歐盟邀請，在歐洲設立晶圓廠的談判也已經進入議程；對於快速成長的中國市場也進一步加碼。

在軍事方面：一、美國主導的印太安全、美日、美韓、G7峰會，都將台海安全安定列入公報關注的議題之中。為了進一步宣示這項政策，美國派遣了羅斯福航母進入南海，與此同時，中國派遣二十八架次的遠航戰機編隊，前進太平洋第二島鏈，回應美國的軍事活動。二、印太、歐美列強，在台灣周邊海域持續的軍事演習、美日即將於九月份舉行的聯合軍事演習，以及歐美國會決議的提示，不斷升高周邊區域，成為國際發生戰爭的熱區。三、美國默許俄羅斯對於入侵克里米亞的主權，烏克蘭東部的軍事對峙，以及減輕對白俄羅斯攔截異議人士民航班機的制裁，並繼續從阿富汗、伊拉克等中東地區撤軍。

審視台灣需有更積極作為

川普時代的硬對抗反中政策，回到老練的政治家拜登手上，以合縱連橫為手段，圍堵中國的崛起，確實有很大的不同面貌，全球回歸更理性、更可被預測的競爭和合作模式。而歐洲的德國、法國也公開表明，以歐盟為核心利益的自身戰略。

回首審視我們台灣，除了被疫情破口突穿的國家醫療體系以外，其他幾方面長期以來被台灣NO.1迷思所遮蔽，與影響國家前途深遠、無法「校正回歸」的幾個領域的隱憂，更值得執政當局密切注意，並快速研議更積極的政策，提前因應。

筆者提出以下的看法，以期台灣能有更好的未來。

一、能否讓實際經濟脫節的金融市場實現軟著陸？疫情來臨之前已經百業蕭條的內需市場，目前依靠不斷被熱錢和政府基金托高的股市，以及有錢人遊戲極度升溫的房地產市場支撐，萬一在美國帶動的全球市場轉向升息通道的變化之中，導致泡沫破滅，將形成一波超過一九九○年代全民難以抵禦的金融風暴。

二、能否大膽「圖利」政府規劃的支柱性產業發展？這些年缺乏銀行和投行資金的實質大力支持，使得目前的產業榮景逐漸走向空洞化。從這次疫情的外來移工染疫情況，凸顯了台灣仍舊是重度依賴人工的生產模式，並未更新成世界潮流的自動化生產技術及設備。未來在面對以自動化回歸製造大國的中國、人力富裕和便宜的東盟及印度，政府需迅速地以充足的資金，挹注在有國際競爭力的國內大型企業，盡快升級轉型。

三、能否盡快創造與對岸政府的面對面溝通形式，避免將國家帶進成為全球火藥庫首位的危機之中？台海局勢逐漸升溫，不僅將國家置於隨時發生戰爭的境地，也已經造成投資的卻步和產業的外移加劇（從各大經濟體，要求台積電在台灣以外，分散建立生產基地，以避免地緣政治風險，即可見一斑。）

四、能否轉變以意識形態、分化族群，不利於國民團結、共同支持政府應對國內外情勢的現狀？台灣，現在需要的不只是「同島一命」，更需要「全民一心」。例如：利用防疫政策，歧視往來於兩岸發展的台灣同胞，不僅失去民心，對僅有二三五○萬人口的民主台灣，只會增加更多不利因素。

新冠肺炎疫情進入DELTA變種病毒威脅全球人民的下半場，全球的政經、軍事情勢大幅改變，國際列強的競爭合作關係，也同時開始不同走向。

疫情之後的台灣前途走向更好或更壞，關乎國家長遠的發展和這塊土地人民的幸福，我們期待透過民主程序選出的執政團隊，能夠放大國際格局、放開個人心胸、放眼未來趨勢，勇敢地制定並執行更具備前瞻性的政策，帶領全民同心協力，一代一代生活在更美好富足的福爾摩沙！