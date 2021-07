G7峰會所提出的B3W倡議影響力與可行性分析

七國集團(G7)峰會最近剛在英國Cornwall閉幕。這是拜登作為美國總統的首次海外出訪行程,美國白宮官網正式發佈旨在與中國「一帶一路」倡議抗衡的全球性基礎設施建設計畫,將其命名為「重返更好世界倡議」(Build Back Better World,B3W)。

【文˙陳柏仰】

在發佈的聲明裡介紹,該倡議是一個「由主要民主國家領導的、以共同價值觀為導向、高標準和透明的」基礎設施合作夥伴關係,計畫投入四十多萬億美元,以幫助縮小發展中國家的基礎設施需求。

B3W倡議的指導原則為:價值驅動(Values-Driven)、良好的治理和嚴格的標準(Good Governance and Strong Standards)、氣候友好(Climate-Friendly)、強大的戰略合作夥伴關係(Strong Strategic Partnerships)、通過發展融資動員私人資本(Mobilize Private Capital Through Development Finance),以及加強多邊公共財政的影響力(Enhancing the Impact of Multilateral Public Finance)。

B3W倡議能取代一帶一路?

圍繞著B3W倡議的討論,早在峰會召開前便已經開始。《德意志新聞社》曾報導,這一全球性基礎設施建設倡議的目的,是在新興國家和發展中國家推進大型建設專案,從而替代中國政府提出的「一帶一路」倡議。《華盛頓郵報》在報導中,將該倡議形容為拜登提出的「挑釁性提議」,是美國政府針對中國不斷升級行動的一部分。該行動旨在促使其他「民主國家」的領導人形成更統一的戰線,在未來一個世紀與中國在經濟上展開競爭。

當前美國面對的問題同當年蘇聯完全不同,它的對手是「長」在它親手設計的全球體系之中的,並且已經大到連美國自己都無法根除。這次疫情更是加強了大家對此的認識。因此,美國一直在尋找和使用一些非常規手段來應對這種情況,試圖減弱中國在全球經貿體系的作用和影響力。

近年來由於美國保護主義政策的推行,相比於美國,中國與更多國家貿易關係更加密切。因此,拜登總統和美國現在發起B3W的主要目標是,不想中國在目前這個貿易體系當中作為中間商賺取差價,要打造一個覆蓋消費端、高端製造、低端製造、資源端在內的全新替代「體系」。

「一帶一路」有經濟全球化支持

但B3W倡議真的著手推行的話,G7為了幫助該倡議中所劃定的那些新興國家和發展中國家,去建立一個可以抗衡中國花費幾十年打造主導的產業鏈的產品生產替代「體系」,所需要的資金量、時間成本、人力成本等都是極為龐大的。

同時,G7國家偏向於希望通過政府投資,去撬動私人融資及私營部門的資本,而這類資本背後的主要動機是贏利的可能性,由於基建是比較艱苦的行業,西方資本歷來主要對非洲的礦產資源開發等高獲利的行業更感興趣。「一帶一路」之所以發展迅速推進順利,是因為中國政府可以在其政治體制和國家運作機制下,高效率的協調多家國有企業和銀行,為「一帶一路」背後政府的經濟全球化設想提供支持,尋求通過大規模基礎設施投資,將多個大洲的國家整合在一起,以形成一條共同的發展道路。

而如B3W這種以宏觀層面的「共同價值觀」為核心,去驅動私人資本為G7各國的「政治目標」投入大量成本,從根本上就缺乏像中國政府打造「一帶一路」那樣規模的超級專案的意願和能力,按照這種方式運作的B3W在效率、規模和完成品質上,真的能和「一帶一路」相抗衡嗎?

目前,白宮發佈的聲明以及G7峰會聯合公報的內容中,都不清楚B3W倡議將如何具體運作,該倡議暫時沒有提出任何實現其目標的可行方式,也不清楚各國家從政府層面最終將配置多少資金。在白宮發佈的聲明中可知,儘管G7成員國都認同需要一個替代「一帶一路」的方案,但各個國家對於倡議的地理重點仍存在分歧,意見不一。例如,德法意三國希望該倡議能夠支持其在非洲的活動,美國更希望能幫助推動其在中南美洲和亞洲的相關計畫,日本則主張關注印太地區。從這方面看,可以說B3W目前甚至沒有一個協調一致的重點區域或組織。

對G7峰會的會議商談情況進行分析解讀後,《華爾街日報》認為,一些歐洲領導人不願與中國作對,認為這會適得其反,並可能使他們在氣候變化、貿易和金融等問題上尋求中國政府合作的努力複雜化。CNN也在報導中稱,G7中的一些國家,似乎不願意冒著損害與中國雙邊關係的風險,與美國結成「統一戰線」,這也是G7國家間的「根本性分歧」。

從經濟數據上看,第一季度中歐貿易額已經恢復到疫情之前的水準。據歐盟統計局數據,二○二一年一季度,歐盟二十七國對大陸貿易額為一五九七億歐元,增長二三‧五%。其中,歐盟對中國出口五四七億歐元,增長二○‧八%;自中國進口一○五一億歐元,增長二四‧九%。去年十一月《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)的正式簽署也標誌著西太平洋一個更穩定的經貿體系的完成,聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)對RCEP的效果做了研究,研究報告表明,到二○二五年,RCEP將會給十五個成員國的出口帶來一○%以上的增長。從上述數據不難看出,要破壞中國和其他國家現有的經濟聯繫的可能性微乎其微。

美國極需找回失去的信譽

除經濟原因外,「分裂」美國和其盟友國家的另一個原因在於,川普執政時期已經讓美國在全世界失去了信譽,G7其他國家正在質疑美國的民主程度和政府運作機制。路透社十一日表示,經歷川普時代的衝擊後,G7的歐洲國家領導人擔心美國的政治鐘擺會再次搖動,因此他們是想看拜登能夠做些什麼,而不是說了什麼。

因此,就上述多個情況看來,在任何層面上,美國想要聯合G7盟友主導推行的B3W,都很難與一個單一國家利用其政治制度和國家運作機制,輕鬆容易地協調所有資源,以實現特定目標的做法相匹敵。

美國將本次G7峰會視作維護基於「美國規則」建立的多邊體系的重要契機。但如果拜登政府仍將主要目標設定為,試圖將中國這個目前全球化體系中的主要經濟體孤立剝離出去的話,或許結果只能是花費大量的精力與成本,最後卻事倍功半,也更會讓原先的盟友國家對於美國更加失望。

就算B3W最後得以順利上路,如果美國自身無法將此計畫置於自己的掌控之下,歐洲、日本借助該倡議趁勢發展,到時會更加有助於全球「一超多強」格局的形成和穩定,未來世界政經格局的前進道路,可能與美國想要徹底壓制中國崛起的戰略計畫,及回到世界霸主位置的美好願景有所偏離。