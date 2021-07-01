催生護國神山群 讓台灣在疫情困難中得到國際支持

台灣五月開始接連遭受疫情攻擊，首次啟動三級警戒，本刊截稿前仍維持中，探討疫情對於各國執政影響力，美國前總統川普就是最好案例，他成為二戰以來第三位競選連任失敗總統，前兩位為卡特和老布希等人，探究川普關鍵失敗原因就是疫情，導致美國上千萬人染疫，十幾萬人死亡，讓人完全無法想像這是全世界醫療最先進國家。

【文˙陳正修】

反觀現狀台灣執政團隊，目前就感受到執政壓力，民意沸騰，中國境外反對力量加上國內政治團體，透過疫情失控操作民眾恐慌現象，似乎達到預期效應，台灣缺疫苗深印人心，疫苗之亂打趴總統蔡英文民調支持率，撼動政權之大，比起共軍飛機擾台，影響力大又深。

日本捐贈一二四萬劑、美國二五Ｏ萬劑疫苗，相繼抵達台灣，立陶宛兩萬劑後續接棒，台積電和永齡基金會得到政府授權，攜手購買一千萬劑捐贈本國，本土疫苗也二期解盲成功，將有穩定疫苗可施打，讓小英政權支持度得以喘息一下，接下來就是大接種疫苗，走完成功抗疫最後一哩路，隨著民眾自主性管理，近期疫情數字緩和，反對力量找不到攻擊論點，藍營卻有些豬隊友喊出：「美日捐贈是乞丐疫苗！」讓國人譁然，連同黨縣市長及民意代表也傻眼都不敢出來護航，是極離譜荒唐說法，覺得好像是民進黨的臥底。

身為小國的台灣，去年疫情得以控制，捐贈醫療物品到世界各地，今年逐漸得到各國幫助，加上護國神山台積電默默地付出，低調透過自身全球影響力運作捐贈疫苗，讓國人相對有感，台灣首富郭台銘大聲量操作，讓他生技公司賺大錢，國人對他的誠意就打了折扣。

筆者呼籲，台灣應該還有許多類似台積電這種產業，尤其是關鍵零組件，可以是我們對外的談判籌碼，在疫情衝擊下，經濟部和外貿協會不要睡著了，應該要多思考和發掘台灣更多護國神山，不管是大山、小山都可以組團起來，持續整合更多資源，從研發到產業發展，協助業者完成進軍海外市場「最後一哩路」，如今國際形勢對台灣大好，更應積極協助廠商跟國際大廠策略聯盟，將產業升級成為護國神山，在全球產業鏈分工越緊密化之下，讓台灣扮演一個重要角色，「這是一個對國安及經濟很大的契機，廠商和政府都要抓住時機！」