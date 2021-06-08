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蘇貞昌、陳時中道歉了！染疫死亡人數攀升「沒把民眾照顧好」

北市聯醫陽明院區傳5醫護確診 即起急診室僅收治確診者

疫情風暴 政治人物別趁亂扯後腿

聯合新聞網 / 卓越

【文‧陳正修】

疫情持續加溫，台灣面臨空前挑戰，民眾仍團結一致齊心防疫，可惜的是，就當每天確診人數不斷增長，反對黨卻一直扯政府後腿，趁勢批評衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中反應太慢，導致疫情控制不住，根據媒體報導，並非陳時中反應不及，而是行政院長蘇貞昌第一時間阻止發布第三級警示，導致民眾疏忽，讓病毒有機可趁，人為因素影響之大。

最可笑的是，國民黨立法委員費鴻泰針對新冠肺炎群聚感染爆發，怒批陳時中應該被「槍斃一百次」，不理性言論一出，引起眾人圍剿，筆者認為陳時中憨厚形象及台灣味已經深植民心，疫情發生一年多來每天工作認真，加上不分年紀階級圈粉能力高，若是惡意攻擊他，勢必造成巨大反擊。

看來反對黨攻擊錯了對象，應該更加強監督傳言人緣差、外面仇家多的蘇貞昌，所遭遇的阻力會少些，上月五天兩次大停電，至今故障原因百百種，若以蘇院長個性來說，早就震怒「衝衝衝」跑去台電興師問罪，或是立即懲處相關高層，但卻沒有如此行為出現，頗耐人尋味。

雖然說近期疫情延燒加上不時上演大停電，對於總統蔡英文與團隊滿意度應有影響，但還是可控制範圍之下，反對黨一再找機會攻擊政府，起不了太大作用，只要疫情控制得宜且好轉，小英自然不會在連任後遇到執政危機。

中國軍機擾台近年已成為常態，根據國防部「即時軍事動態」揭露，光是三月就有十八天、五十一架次共軍騷擾紀錄，此外，二Ｏ二Ｏ年共軍擾台共累計五七Ｏ四架次，比起二Ｏ一八年再增加一五六三架次，絲毫不受中國本土受疫情困擾持續擾台，國防部因應共軍打消耗戰，今年度後勤預算較去年度增加三十億，編列至七七Ｏ億元，創近年新高。

筆者認為中國軍機擾台相關軍演新聞，台灣人已經無感，現在最挺台灣的就是外資，在股市崩盤時大買台股，活絡景氣流動，是穩定台灣的經濟力量。

卓越雜誌2021.6號422期
卓越雜誌2021.6號422期

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