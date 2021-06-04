疫情颶風再起 防疫大作戰

後疫情時代在疫苗問世，企業經歷重整、改變、逐漸微復甦時，五月疫情再一次給人們震撼教育，所有工作暫息，防疫優先。

【文‧劉虹君】

全球第二波疫情再起，遠端相關產品需求延續，居家辦公、遠端教學成為全民共識。鑒於前例，各企業皆實施工作分流或異地及居家辦公，教育部並公布全台學校停課不停學，線上教學，避免群聚感染。遠距相關需求帶動視訊設備，遊戲、面板、NB、PC相關供應鏈的動能。

落實零接觸零感染外

也要重視資安防護

企業的分區分批辦公，部分員工居家辦公等措施，降低疫情衝擊，不過，一般居家或臨時辦公場所的資安防護，無法與既有辦公場所的管控相提並論，啟用遠距工作時，應有網路環境安全、個人設備資安監控、外在設備資料保護、工作平台機密性的相關機制，避免資料被竊取或被監視的風險。

AI機器人是防疫先鋒

然而，科技始終來自人性，AI智慧科技在這一場新冠病毒戰役中，扮演不可或缺的角色。最為廣泛的是發展機器人，以台灣衛服部及管署與宏達電合作的Line@聊天機器人：疾管家。透過醫療語言處理（Medical Language Processing, MLP）以及人工智慧訓練強化語言互動能力，提供民眾傳染病防疫、海內外疫情現況、線上問答等資訊。

以AI為基礎，監測公共場所大眾配戴口罩情形，並結合穿戴裝置或紅外線感測、體溫檢測或居家隔離監控。臉部辨識為疫情中快速成長的領域之一，因為疫情關係，人們比以前更能接受監控等科技。

不只防疫期間應用，AI精準辨識技術可串接企業的HR資料及考勤系統，進出公司只需刷臉，即可自動記錄人員打卡、時間、地點等資訊，辨識來訪者是否為自家員工，藉由高效智能化AI辨識技術，打造智慧安控環境，強化場域維安的安全，應用面可擴及校園、社區、工廠和辦公室，讓門禁管理精確完整。.

AI另一個應用在人臉辨識結合醫療層級體溫感測技術，軟硬體合作，協助企業或公共場所於主要出入口自動過濾來訪者且記錄其體溫，配戴口罩情形也能一秒內快速辨識。

硬體部分則搭載精準紅外線體溫探測儀，彈性架設在需求場域通行和門禁的出入口，迅速部署，在一公尺距離遠程測溫，加上AI人臉辨識判讀，落實零接觸。

智能體溫方式可以幫助檢查人員，快速掌握來者狀態，同時比對人臉紀錄，一發現感染或可能感染者，可進行追蹤查找與行徑紀錄分析，減少接觸感染風險。

AI結合大數據分析

發展監測資料源

全台最火的屬台灣人工智慧實驗室開發，行政院和衛福部疾管署合作推出的台灣社交距離App，創單日下載近五百萬次。

台灣社交距離App主要是利用藍芽功能，透過訊號判斷民眾與確診者是否接觸過，包括接觸距離與時間等資訊。在建立確診者的足跡後，若台灣社交距離App訊號偵測到用戶曾與確診者距離兩公尺以內、接觸超過兩分鐘，台灣社交距離App便會主動向用戶發布通知提醒。但需注意的是，雙方皆需下載台灣社交距離App，並開啟藍芽功能，才有此功效。

此App的美意，盼能藉由科技判斷民眾是否曾接觸過確診者，以更有效地防堵疫情。然而，個人認為台灣人真可愛，有下載有保佑，這個App的即時性有待商榷，就確診者時間差，五月九日確診的五月十九日才宣布，並給其確診者的活動史？這代表政府有在做相關防疫努力，但各自努力，政府所說的各部會資料借接拋轉是否有做確實？資訊沒有整合，防疫代表沒有完整。而防疫期間也有非常作法，把上述所有AI相關應用整合起來，盡可能防堵疫情。

如AI機器人＋AI為基礎，監測公共場所大眾配戴口罩情形，並結合穿戴裝置或紅外線感測、體溫檢測或居家隔離監控＋AI結合大數據分析，以及發展監測資料源＋AI結合GIS、疫情可視化地圖、視覺化掌控追蹤最新進度＋資料拋轉並遮蔽機敏資料匯出至民眾所下載的社交距離App。

防疫工作是團體戰，資料來源需要跨部會合作，出境入境、電子地圖、網路、醫院，以及AI智慧科技軟硬體互相合作。防疫人人有責，期待疫情緩解，明天會更好！