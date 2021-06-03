日本半導體產業發展的戰略 電動汽車領域

由於美國發起的一系列晶片出口禁令，各國都試圖推出各類扶持政策和設立產業基金，讓其國內半導體企業在高端晶片領域擁有一技之長，好在未來的供應鏈中立於不敗之地。

【文‧陳柏仰】

歐盟早在去年十一月就發起了「半導體聯盟計畫」，多個成員國的電信部長共同簽署了一份《歐洲處理器和半導體科技計劃聯合聲明》（Declaration：A European Initiative on Processors and semiconductor technologies），宣佈未來兩三年內將投入一四五○億歐元（折合新台幣約四九五六三億元）用於半導體產業。

除了本身的二十二個成員國參與之外，歐盟還計畫邀請各個國家和地區的半導體巨頭到歐洲地區設廠，台積電、Samsung、Intel等都是歐盟看中的企業。

五月十三日，韓國政府的半導體強國戰略規劃也才剛剛出爐，瞄準的方向是光刻機為首的半導體設備，通過設立了一萬億韓元規模（折合新台幣約二四九億元）的半導體設備投資特別資金，將為參與設備投資的企業提供資金支持，部分企業積極投身半導體設備研發，還將享受稅收減免。

日本撥款二千億日元

用於半導體企業

在歐盟、韓國先後行動的情況下，日本也開始了，瞄準選擇的發展扶持方向為電動汽車領域。日本政府於五月十九日發佈了關於發展半導體的增長戰略草案，在這項最新的計畫中，日本政府打算撥款二千億日元（折合新台幣約五一四億元）設立產業基金，用於讓本國的半導體企業在國內擴大尖端半導體和蓄電池的產能，以確保未來相關產業供應鏈的安全和穩定。

在資金使用方面，日本政府將支持相關企業的技術研發，以及幫助開發更多高端晶片產能。另外，日本政府還打算邀請美國製造商一同加入這一方案中，加強美日兩國之間的晶片供應合作。此次的方案提出，把二○二五年之前設定為設備投資集中期，制定尖端半導體生產基地的選址計畫，並希望到二○三○年，能通過這一戰略行動，使日本在電動汽車使用的新一代功率半導體領域的全球市場份額提高到四十％。

全球汽車晶片目前基本被歐美日三個國家的廠商所把持。根據市場研究機構Strategy Analytics的數據，二○一九年汽車晶片供應商前五名分別為NXP、Infineon、Renesas Electronics、Texas Instruments和STMicroelectronics，其中，NXP、Infineon、和STMicroelectronics為歐洲汽車晶片廠商，Texas Instruments是美國企業，Renesas Electronics為日本企業。這前五家加在一起，合計市占率超過五十％，總收入超過三七○億美元（折合新台幣約一○三三六億元）。

儘管市場動向調查公司Omdia的報告顯示，汽車半導體市場在二○二○年舉步維艱，出現了年度市場收入下降了四．四％的局面。但是，隨著需求在二○二○年底開始回升，汽車半導體市場在二○二○年底出現了積極的跡象。

因半導體短缺而停工

加緊尋求因應對策

不幸的是，當汽車製造商帶來了更難採購的半導體部件的訂單時，這種需求的回升受到了阻礙。這些零件的生產線上的產能，大部分已被分配給了其他需求也有所增加的零部件，例如Toyota公司五月十八日宣佈，因受半導體供應短缺的影響，日本國內兩座汽車組裝工廠岩手工廠及宮城大衡工廠，將於六月暫停生產。這是該公司首度因為半導體短缺而讓日本國內的工廠停工，共計有二萬輛的汽車生產將受到波及。

可以看出，目前汽車晶片的缺貨潮流還在繼續，這對於Renesas Electronics等頭部廠商的產能就提出了更高要求。根據Renesas Electronics CEO柴田英利此前的說法，Renesas Electronics將通過外包的方式，緩解一部分產能，而Renesas Electronics選擇的合作對象則是台積電。而且，柴田英利也表示，受制於晶片生產原材料的緊張，Renesas Electronics盲目增加產能也是於事無補。由此也可以看出，半導體產業的良性運轉需要產業鏈上下游的通力合作，即使是如Renesas Electronics般的巨頭，也無法以一己之力，改變整個行業現狀。

此次日本政府推出的扶持國內半導體成長戰略的核心方案，可以說正好契合了目前其國內半導體企業實力優勢的部分，又如像台積電這種代工巨頭企業與Renesas Electronics無疑又是一次強強聯合的合作，Renesas Electronics 二○二一年的營收或將再創新高，幫助日本未來拿下全球電動汽車相關零部件等的高端半導體四成市場份額的目標，指日可待。