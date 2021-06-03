中國博大精深漢學中醫底蘊深厚 帝王級茶膏「龍裕泰」　

身處致命性傳染疾病大流行的世代，加速研發有益菌，讓微生物與微生物去戰爭，已是覺醒式的醫學潮流，也是未來的中庸之道，亦是中醫所言「上醫治未病」的傳統養生之道！

地球黃金線 多酚最好的界場

西方科技發達，為使產量提升、口味升級，人類肆意投入千奇百怪的化學肥料，並進行基因改造，土壤遭受氮磷鉀肥料及農藥嚴重的汙染，對農畜業造成一定程度的衝擊，攝取這類食物使得生態系陷入惡性循環。

啞舍主人龍惠農指出，西方醫學總抱持著人定勝天的態度，改造地球物質原有的樣貌，新科學衝擊力使悠久的中醫，汙染的環境進而影響中藥材的生長環境，「稀有性多酚（polyphenol）植物蛋白」所剩無幾，原存於地球神祕「界場」消失，肉眼看不見的微生物遭到破壞，動植物攜帶微生物的能力喪失，原來保存於生態的養分及藥效跟著大打折扣。

神秘的「界場」保留純天然未遭汙染的環境，能逐步發酵出細微的小分子酵素酵母，這類「多酚」是植物經光合作用所產生的保護物質，有「第七類營養素」之稱，廣泛存在多種不同的植物之中，如市面上常聽到的兒茶素、花青素、類黃酮及咖啡酸等皆屬多酚類，具有強大的抗氧化，能調節生理機能及多方面保護效果，對人體具有極大益處。

龍惠農表示，有益的酵母多酚，歷經長久時間天然發酵，不同於人工合成，研究顯示，產地位處黃金地球線（北緯21.5度~22.5度），像是古巴雪茄、法國勃根地紅酒、牙買加藍山咖啡及中國雲南普洱茶等產物等，皆富含稀有性多酚植物蛋白。

以茶葉主要多酚──兒茶素為例，內含EGCG（epigallocatechin gallate）、EGC（epigallocatechin）、EC（epicatechin）及ECG（epicatechin gallate）4種主要成分，當中又以EGCG的含量最多，具有高度抗氧化效果（是維生素C及維生素E 的25～100倍），能抵擋細菌及病毒附著身體的健康細胞，增進人體自我保護能力。

超臨界流體萃取 實驗室等級認證的保健聖品

龍惠農指出，人類約七百萬年歷史，細菌則存在七十億年之久，人體全身上下滿佈各種細菌，如腸道益菌與壞菌共生共存，一旦不不平衡，人就容易開始生病，因而想維持平衡避免重金屬汙染，平常可攝取各類天然保健食品強健身體。

有鑑於老普洱茶內含豐富多酚，龍惠農攜手研究單位，耗時七年，融合中西方精神，以超臨界流體萃取技術，職提煉出營養成分，並將其養分轉化為人體更容易吸收的微分子，採用當今最先進的生物科技，研發出帝王等級御用的「龍裕泰」普洱茶膏。

古今中外對普洱茶的營養成分多有著墨。英國倫敦金斯頓大學(Kingston University London)研究指出，普洱茶內含抗氧化劑有助於預防癌症與心臟病，更能抑制導致皺紋生成的生化酶活性，抗衰老並降低發炎風險等；清代醫學家趙學敏在《本草綱目拾遺》提及，普洱茶膏具有天然藥物特性，可內服又可外用能治百病，對人體所需營養物質的補充具有重要意義。

經實驗室測驗，普洱茶膏製成保存茶葉中原使有效成分及精華，富含茶多酚(普通茶葉的30~50倍)、蛋白質、氨基酸、生物鹼、糖、維生素及無機化合物鉀、鈉、鈣、鎂、鐵、錳、鋅及銅等數百種元素，茶膏令普洱茶向更高層次轉化，擁有近千年飲用歷史的茶中黃金，即將引爆東方保健食品邁向全新革命。