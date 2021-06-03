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用畫作構築生命力的無限可能

聯合新聞網 / 卓越

作品是作者內在的一種觀照，是內心世界的呈現，好的作品應該建構在時代的脈動裡；而作品更是藝術家真實的生活記錄。

【文‧陳怡瑄　圖．甘樂阿舍提供】

成長於台南的曾英棟，天生是個樂觀主義者。年近七十對藝術依然保有熱情，也因擅於觀察，對自然、對環境、對人的敏感度高，這樣的直覺力有助於創作上更加發光發熱。

創作使心態更富足

甘樂阿舍名稱的由來是藝術家曾英棟的創作別名。甘樂用台語唸代表陀螺的意思，形容曾老師工作時忙碌像陀螺般轉個不停，但同時又甘之如飴；而阿舍在台語的意思是形容有錢人家的子弟，在這裡卻是指曾老師創作時心態富足，以甘樂阿舍為創作別名，象徵曾老師看待人生的哲理：認真工作、及時行樂。

曾老師曾在樹德科大執教，擅長以多媒材創作，油畫、雕塑、木板、銅、鐵……甚至到科技元件、QR code等，都是他的創作素材。從講究細節的作品到大氣揮灑的巨作，在美術館都看得到。甚至在中國瀋陽，還有高達二十五公尺的公共藝術作品──「和平的火炬」。

將心靈圖像

幻化成藝術

位於台北古亭捷運站懸吊於月台層上方的裝置藝術，就是出自曾老師之手，在人來人往的都市中，是合還是散？是喜、怒、哀還是樂？是男女老少？十二件多重臉譜之作品隱喻著離歸、日夜、時空、散聚、男女、情慾、老少、粗細，以交會、互動、對比的意象呈現都會人的風貌與時空之間的交會，以亮麗的色彩代表人世間的歡樂與榮盛、天真與喜悅。

有著一顆不安定靈魂的曾英棟，波動、漂流的海洋讓他著迷，他深刻感受到海的神祕深邃、自由狂野、熱情慵懶等，海猶如愛，是一種變化的心靈圖像。海濤聲將內在生命之本質，重複拍打在時間的軌跡。作品主題從海洋到潮間帶到焱島，再到近年「愛」與「錢」的主題，都記錄著他的生活，呈現他的人生觀。

愛與自由的五餅二魚

曾老師「五餅二魚」系列作品將於六月在德國柏林的Kuchling畫廊展出，展覽名稱是「愛與自由」，透過五餅二魚的主題表達能量的傳承分享，是無窮盡、不虞匱乏！作品以古錢幣外圓內方的造型呈現，二魚及五餅（花）皆是以愛心和錢幣所構成，其中雙魚所在的金色方框像是水池，也象徵金玉滿堂。「我們所擁有的金錢與愛，透過分享傳遞給需要的人，這個能量將是更為強大的」曾老師說到。

將美好 轉化為創作的養份

曾老師說到，我個人其實並不相信所謂的靈感。創作的泉源很多是來自於美好的事物，跟體現在生活裡的狀態，例如像是環境中的植栽，讓人感動的電影、音樂、書，美酒、美女以及美食，透過旅行、出差，每每因為異地的時空切換，透過沿途的景緻、漫遊時的心境，都能轉化為天馬行空的創意。而這些美好的事物點點滴滴構築生命的養分。

由曾老師二○一五年創立的私人展覽空間─甘樂阿舍美術館的戶外庭園看來，在園藝上的功力是有目共睹的，綠手指的稱號並非浪得虛名。

曾老師多年來進行創作，也透過不斷地淬鍊，新的東西萌芽；新的東西雖說像是靈光乍現，但其實就是生活的印證，由日常生活的累積，進而沉澱發酵。

卓越雜誌2021.6號422期
卓越雜誌2021.6號422期

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