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崛起新型態電商 疫情下改變傳統思維

聯合新聞網 / 卓越
樂享購執行長李法恩讓每個人的社交圈產生連結，突破全新的消費模式。
樂享購執行長李法恩讓每個人的社交圈產生連結，突破全新的消費模式。

受到新型冠狀病毒疫情影響，台灣消費者幾乎被徹底「禁足」，或自我管理少去公眾場所，許多須透過人與人接觸才能進行的經濟活動大受影響，相對地，「零接觸式經濟」則被寄予厚望，成為疫情下的「電商經濟」也展露了重要出路。

【文﹒陳怡瑄】

隨著疫情蔓延及影響層面擴大，跨境電商的優點及必要性更為凸顯，在眾多電商之中，目前全台灣唯一的社交電商──樂享購更是脫穎而出，獨創的消費回饋模式，更開創台灣全新的電子商務格局。

流量變現金

體驗邊購物邊賺錢的新體驗

樂享購平台藉由人與人愛分享互動的特性，以社交媒介、網絡、Line等等方式作為傳播途徑，通過分享互動、用戶自生產品內容等的手段來輔助商品的銷售和促進購買行為，並將關注、分享、評論、互動等社交化的元素應用於電子商務的交易過程中，勢必可以引爆電子商務和社交行為的融合。

相較社交電商，當前傳統電商一旦買賣結束就不再有關係，消費者的忠誠度也很難維持，商家一般都得自己想辦法行銷導流，甚至殺價競爭，還要負責所有售後服務，一直一直不斷地在此循環。而樂享購電商平台經營的是人與人的口碑關係，利用贈與式的分享與商品分潤的方式來提高消費者對平台的信任與參與感，使購物行為能產生持續性的循環，同時透過分享無償取得的購物金也能讓購物的支出變為可以回收，從而由傳統電商平台上的單純消費者角色，進化成可參與電商經營的供應商角色，樂享購電商平台希望讓消費者在平時的購物消費行為中，透過朋友圈的分享就能實現將社交流量變現，體驗將支出變為收入的生活方式，滑滑手機動動手指傳遞連結碼，在平時社交互動的過程中，就不但能買到自己喜歡的商品，同時還能將花出去的錢領回來，兩者兼得何樂而不為。

卓越雜誌2021.6號422期
卓越雜誌2021.6號422期

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