疫情下的資訊科技發展和影響

疫情加速了企業轉型的力道，讓企業必須更積極透過數位科技來加強組織發展，加速成長並重構領導能力。

【文‧劉虹君】

繼去年迄今全球市場不分產業皆受疫情的嚴重影響，在整體經濟經過去年的動盪後，隨著後疫情與疫苗完成逐步恢復的過程中，各類適應市場與改變商業進行的模式形成新主流。預計企業未來的五年在IT投資決策上會重塑次序優先事項，將重點放在「重返成長」和適應「新主流」的科技投資及營運／商業模式上。

疫情加速了企業轉型的力道，去年許多企業導入數位轉型，隨著組織療傷至復原，競爭強度提升，且將更甚以往，企業須更積極透過數位科技來加強組織發展，加速成長並重構領導能力。

新主流驅動新世代AI方案

新冠疫情持續蔓延，在二○二○發生多件全球政治牽動經濟衝突事件，這些事件改變了企業的商業模式、重塑了產業價值鏈，也使得預測客戶需求與行為變得更加困難。

為了在瞬息萬變的未來取得先機，協助企業掌握現況且輔助決策的新世代AI解決方案因而產生。

傳統AI只能針對單純的因果關係提供建議，新世代AI可在不同應用情境提供跨學科跨部門等多因數下做多元分析結果，可做到預測和及時並有效做決策，未來金融、健康、製造與零售等將是導入的重點產業。

為了從疫情的危機中復原，企業以雲為中心的架構講究彈性和速度，善用雲端資源加速微服務應用相關解決方案因應而生。另外企業為了達到更多元的創新與轉型增加優勢和競爭力，開始思考積極地透過多雲混合環境創造更多的彈性，高速度的數位基礎架構也是規畫重點。

多雲／混和的容器(container)平台因具備擴充性、高可用性管理介面與自動化負載平衡等優勢，已是後疫情協助企業進行高度變動與高度擴張運作，無縫接軌的重要選擇。

針對雲端容器化數位基礎架構，台灣已經有部分企業導入和評估中，將應用程序佈署容器化的多雲環境，協助企業高度彈性的系統部署和管理，建立數位營運韌性以迎接新一波挑戰。

企業專網成為5G市場焦點

近年公有雲業者推出可支援5G通訊技術的邊緣運算解決方案，或收購具備SDN、NFV技術的軟體新創業者，將其核心技術整合至公有雲平台進而提出電信雲相關的解決方案。電信雲導入到5G核心至邊緣的基礎設施為電信業者數位轉型的過程，虛擬化技術將是電信雲成長的關鍵驅動力，因此對公有雲業者和電信商來說創造了合作的重要契機。

未來十年電信雲市場的成長將是顯著的，這個市場目前仍尚未出現眾所公認的領先者，多供應商會是常態，未來也可能出現電信業者和公有雲業者之間成立聯盟的狀況發生。公有雲業者的經濟規模優勢使其有足夠資源從過往的競爭者角色轉變為電信業者的供應商、合作夥伴甚至客戶關係，這種關係的轉變應該會影響既有的ICT軟硬體設備商與電信業者合作的模式。

除此，為了及時掌握資料，調整並因應萬變市場，台灣企業陸續開始規劃和布局5G企業專網。5G通信技術建置企業專網的優點在於高速率、低延遲、廣連結三大特性。

以上我們可以看到一幅全新遠景：廠內相關機器經過5G相互連線，可以自行移動並重新組成新的生產線，可以依需求及時取得產線上相關資料進行組裝和包裝，並同步進行追蹤，藉由每次的問題和現場運行的軌跡訊息做修正和調整，優化生產流程，快速回應市場需求，企業不僅能掌握場域訊號涵蓋狀況，更能掌握所有相關機密數據和參數等訊息，在5G場域中，資安層級升級到全新境界。

5G企業專網的創新運用有：讓手機群眾享受多視角高畫質的直播和影片服務，不受限網速，在醫療、政府單位和教育學校等相關服務訊息溝通上，可以及時處理和回應。

AI邊緣運算

重塑企業營運模式與生態版圖

隨著AI人工智慧的技術與應用在過去幾年的努力與推升，越來越多具備邊緣運算能力的智慧終端藉由手機、電腦、智慧家電、智慧製造相關的產品與設備。加上5G網路的佈建，也讓邊緣運算可被仰賴與運作的內容更加寬廣。

也因為智慧終端數量的增長，由終端所蒐集回來的資料量倍增，在資料數量與內容豐富度同步增加的趨勢下，過去僅止於公司內部分析使用的大數據，也將不再侷限於單純或固定的供應鏈，在萬物互聯的智慧環境下，勢必會催生出一套新型態的「資料共享」經濟與商業模式。

未來企業的經營，更將因此衍生出新產品與新商業合作夥伴，進而創造出一個可互通的、動態的，能夠跨產業、具跨界合作的更多元性生態版圖。

現代化遠距存取新方案SDSA

COVID-19疫情帶動遠距工作者大幅增加，使得企業開始重新審視既有遠距存取架構的資安問題和可擴展性。過去，企業遠距存取架構多是透過固定邊界阻擋外部非授權用戶的存取，隨著遠距工作者增加以及企業對於公有雲的採用率提升，傳統固定的IT邊界已難以確保遠距存取的安全；未來企業將面臨的是「零信任網路存取」時代，企業需要的是現代化遠距存取方案，無論使用者身在何處、使用什麼設備、要存取放在雲端或企業機房的資源，都必須要能提供相對應的存取權限來實現無縫的使用者體驗，也就是軟體定義安全存取方案SDSA(Software-Defined Secure Access) ，遠距存取方案是否有具備網路安全，是企業在數位轉型上重要的投資方向。

另外遠距相關方案也用在企業工作環境上的靈活度，促動了整個企業轉型的進程，在去年許多企業開始了混和辦公方式，辦公環境走向更為「混合」的概念，包括工作場域上將突破傳統，有更多跨時間、空間的場域設計，人才運用上將同時考慮內部與外部人力運用的可能性，工作流程及文化也將更為彈性、包容。為了建立這樣的能力，企業將導入新的科技技術以逐步過渡到混合式的工作環境，包括5G、AI、IoT、AR/VR、IPA都將是導入的重點。其中AR/VR因為應用直覺，預計將大幅應用在現場環境體驗，遠端教育訓練、視訊會議等。讓員工可以透過科技進步，進行更多即時、跨越現實障礙的合作模式。

疫情中企業員工被隔離和在家工作情況增加，多使用線上會議，因此資訊需求在防疫性資安、遠端存取與控制、特權帳號管理與雲端監控分析等相關解決方案都有商機和市場。

數位身份認證2.0

區塊鏈的「自主身份」將逐步啟動

疫情期間的社交距離限制使得數位經濟活動較以往更為興盛，在此同時卻也顯現出在數位經濟的環境中，仍然缺乏一套以「消費者／使用者」為核心的身份認證框架。

現行數位身份框架中，數位身份是由服務提供商授予使用者，相關資料也掌握於服務商手中，跨數位服務時身份無法互通，消費者既倚賴服務商卻又擔心個人資料遭到外洩；隨著各國對於個資保護相關規範越趨嚴謹，許多學術單位認為數據主權應該回歸到使用者手中。有部分專家學者提出用區塊鏈的方式回收自主權，因為區塊鏈技術有去中心化及資料無法被竄改的特性。

在疫情的衝擊浪潮中，企業中有失守的，有積極創新轉型的，也有適應並改變商業模式的，這場疫情是危機也是轉機，期待疫情過去，台灣經濟社會一切安好。