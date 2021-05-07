新冠疫苗產能、接種率 與全球經濟復甦形勢

國際貨幣基金組織在春季年會期間發佈了最新《世界經濟展望報告》。IMF預測，今明兩年全球經濟增長率將分別為六％和四．四％，較其今年一月份預測值分別調高了○．五和○．二個百分點。但報告裡仍然強調，目前世界經濟前景依然存在巨大的不確定性，這與新冠疫情的未來發展路徑、政策支持幫助實現疫苗驅動復甦的效果以及融資環境的變化情況有關。

【文‧陳威霖】

據IMF指出，由於一些國家沒有疫苗研發和生產能力，疫苗普及速度較慢，政策支持有限，且更加依賴旅遊業，它們的經濟復甦形勢相對較弱。

經濟修復斜率將顯著提升

儘管如此，新冠疫苗的問世還是使人類擁有了對抗疫情的有力武器，各國有望通過大規模普及疫苗實現群體免疫，從而擺脫疫情對生活和經濟的干擾。疫苗對經濟的作用主要體現在兩方面：首先，疫苗為政府提供了一種替代大規模封鎖的手段。隨著疫情對醫療系統壓力緩解，防疫封鎖措施將相應解除，對經濟的負面影響也將下降；其次，若大部分人可以通過疫苗獲得免疫，則可極大地降低民眾對感染新冠的顧慮，進而提振居民和企業信心。

隨著接種率上升，二○二一年全球經濟正在進入「疫苗復甦」，受結構化接種影響，有機構預測經濟活動將呈現出「S型上升」的復甦形態。各國經濟活動加速修復的時點將大幅早於達成群體免疫的時點：二季度高危人群接種完成後，醫療資源緊張程度將大幅緩解，防疫管控將因之放鬆，經濟修復斜率將顯著提升。

由於美國等發達國家居民收入受疫情影響較小，群體免疫後餐飲娛樂等消費將出現報復性反彈。不過，經濟加速復甦不意味著宏觀政策會同步退出，為修復疫情對供給側造成的深度損傷，發達國家的低利率環境和財政刺激措施仍將延續一段時間。

疫苗覆蓋率上限取決於民眾意願

回到疫苗接種本身，各個國家目前大規模接種疫苗的最終目的是人為地實現「群體免疫」，從這個角度來看，疫苗的需求量主要與病毒的傳播能力及疫苗的有效率相關。一方面，病毒傳播能力越強，群體免疫所要求接種人群比例越高；另一方面，疫苗有效率越高，達成群體免疫所需的接種率越低。

同時，在自願接種的情況下，疫苗覆蓋率的上限主要取決於各國民眾的接種意願。疫苗接種意願受多方面因素影響。一是有效性，較高的有效性將強化民眾對疫苗的信任，使接種意願有所提升。二是副作用，這是民眾最大的顧慮，一旦出現嚴重不良反應，將導致接種意願大幅下降。三是「搭便車」，由於群體免疫並不要求百分之百的民眾接種，部分民眾將因此選擇不接種。

領跑者帶動更多有效疫苗問世

有Pfizer、Moderna、國藥集團等等分別研發的疫苗在一月份公佈的第三期試驗的部分結果，有效率均滿足世界衛生組織和美國食品和藥品管理局的要求，也顯著高於流感疫苗四十到六十％的有效率。較高的有效率為疫苗順利上市奠定了基礎，也標誌著人類在疫苗研發上取得了史無前例的勝利，將通常需耗時十年以上的研發過程成功壓縮至十個月內。疫苗研發「領跑者」的成功，也進一步帶動未來更多有效疫苗問世。若上半年強生、Gamaleya、Novavax等企業研發的疫苗順利獲批上市，根據生產規劃，今年全球疫苗總產量可達一百一十億劑以上。

在主要廠商疫苗順利投入使用，如果居民接種意願持續不斷上升，理想情況下，今年全球疫苗供給和需求將總體達到平衡，但在產能爬坡的過程中，短期內仍然不可避免地將出現疫苗短缺情況，特別發展中國家由於財力、物力不足，疫苗普及的時間將晚於發達國家。儘管如此，從全球層面看，預計美國等發達國家大概會在四季度達到群體免疫，若再加上經濟恢復情況較好的中國，占全球GDP總量超六十％的國家和地區進入疫苗復甦後，其他復甦進展較慢的國家受效應影響，經濟亦將出現好轉，全球經濟依然有望加速上行。