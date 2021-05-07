快訊

比空服員還難？北市國小雙語師找嘸人 多益785分挨批門檻太高

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

情義相挺的陪跑天使投資人趙俊凱

聯合新聞網 / 卓越
感佩謝瀛華院長服務社區的用心，趙俊凱(左)決定一起努力重建泰安醫院。
感佩謝瀛華院長服務社區的用心，趙俊凱(左)決定一起努力重建泰安醫院。

位於台北市中山區的泰安醫院，從百廢待舉到曙光再現，並可望成為明日之星，現任院長謝瀛華居功厥偉，寶鑽資本董事長趙俊凱也扮演著幕後的重要推手。趙俊凱說，因為感動，所以他樂於情義相挺，當個「陪跑」的天使投資人。

【文‧邱文通】

天使投資人是指在新創公司創立初期就開始投資的投資者，一般並不會干預公司的營運，每筆投資是以小股的形式參與。創業不久做天使投資的趙俊凱，不是拿錢來「投資」泰安醫院，卻是用心和時間來「陪跑」泰安醫院。

協助重建泰安醫院

泰安醫院一度歇業，在面臨關閉之前，由東莞台心醫院院長謝瀛華及其友人接手。在一個偶然機緣下，謝瀛華找上趙俊凱幫忙，經一番深談後，趙俊凱欽佩謝院長濟世救人、服務社區、關懷里民的醫德與情操，因此決定，即便沒投資、沒拿半毛錢薪水，也要一路「陪跑」，為的就是要協助謝院長重建泰安醫院。

趙俊凱表示，東莞台心醫院是中國民營的大型三甲級醫院，謝瀛華是這裡的一把手，竟然為了讓泰安醫院能繼續為中山區里民服務，他這麼位知名的大醫師願意屈就於一個小社區醫院，實在讓他感佩不已。

既然決定「陪跑」，趙俊凱就義無反顧，為泰安醫院帶入明基集團、英業達集團、台達電集團等科技大廠的資源，透過洽談合作，期盼讓原本是社區小醫院的泰安醫院，能夠成為具有「科技醫療」與「功能恢復」兩大亮點的地區型醫院。

趙俊凱說，成立不久的寶鑽資本，目前專注於發掘與評估大健康、生技及生醫領域等項目，「陪跑」泰安醫院，既是專注本業，也是自我學習。

躋身生技投資領域

趙俊凱唸的是經濟，並非大健康產業的相關科系，因此，在生技投資領域一路走來，都是重要的學習歷程，國立交通大學謝志鴻教授的指導、全福國際投資劉容西董事長的提點，以及明基集團陳其宏董事長在科技創新方面的啟發，都是他的恩師。

趙俊凱說，能夠得到這些前輩寶貴經驗的傳承，真的受益良多，因此，「陪跑」泰安醫院，發展高科技含量的醫療服務、增進照護鄉親的健康品質，也算是基於感恩的社會回饋以及人生目標的自我實現。

一九九八年，趙俊凱自政大經濟研究所碩士畢業，曾在相關金融財團法人機構待過，之後陸續做過期貨公司營業員、研究員等工作，甚至跨行從事餐飲業、房仲業，也曾失業過，職場生涯可說相當不順遂。

直到二○一四年接觸美國商用不動產市場、二○一六年考取美國不動產投資師CCIM（Certified Commercial Investment Member），趙俊凱才開了竅，並將職場多年所攢下的積蓄投資美國商用地產，因而累積些資本。他開玩笑說，職涯二十多年來不乏失敗與挫折的經驗，真不知該說自己是笨鳥慢飛，還是大器晚成？

二○一八年，有感於美國房地產價格居高不下，加上趙俊凱自覺已近「知天命」的年齡，應該勇於分享他一路跌跌撞撞的人生經驗，讓有志創業的台灣優秀年輕人不要重蹈他走過的冤枉路，甚至更積極地協助他們一臂之力，因此便一股腦兒地投入新創投資的領域，當起了天使投資人。

精挑細選投資標的

這些日子以來，趙俊凱看了不少新創案子，選了四、五個投資標的，包括癌症的精準醫療、AI智能物聯網、醫材，以及點數現金回饋平台的互聯網公司等項目，金額都不算多。集資來源，除了自己領投，也有部分來自法人或自然人的資金。

「投不投，主要是看創辦人的特質。」趙俊凱說，這包括個性、理念、格局、願景等，尤其是有沒有企業社會責任的理念，因為他一路走來，始終認為只要能夠堅定信念、時時心存感恩與善念，即使現在還沒成功，終將有逐夢踏實的一天。

Google公司在創辦初期，曾得到阿諾‧史瓦辛格等人的投資，上市後，股價上升了一萬倍以上；這是天使投資人始料未及的，也是最為人所津津樂道的例子。趙俊凱要做個陪跑的天使投資人，也許有機會複製這美麗的傳說。

卓越雜誌2021.5號421期
卓越雜誌2021.5號421期

相關新聞

房地合一稅2.0 加稅打短期炒作

為抑止炒房，行政院聯手立法院於四月九日三讀通過俗稱「房地合一稅2.0」的『所得稅法』條文修正案，回溯至二○一六年之後取得房屋及土地、預售屋及特定股權交易，兩年內出售的獲利課予四五％重稅，而五年內轉手獲利將被課予三五％。該新規定將於今年七月一日實施，並由原先的自然人為對象，擴增至公司法人也一體適用。

打高空、喊口號 老百姓已無法再忍受台鐵不改革

四月二日，清明連續假期的第一天，台鐵太魯閣號408車次，在東部幹線撞上工程車造成出軌的意外事件，這也是台灣鐵路管理局成立四十年來最慘烈的事故，也是繼二○一八年普悠瑪事故後，台鐵東部幹線再一起的重大傷亡意外。

情義相挺的陪跑天使投資人趙俊凱

位於台北市中山區的泰安醫院，從百廢待舉到曙光再現，並可望成為明日之星，現任院長謝瀛華居功厥偉，寶鑽資本董事長趙俊凱也扮演著幕後的重要推手。趙俊凱說，因為感動，所以他樂於情義相挺，當個「陪跑」的天使投資人。

新冠疫苗產能、接種率 與全球經濟復甦形勢

國際貨幣基金組織在春季年會期間發佈了最新《世界經濟展望報告》。IMF預測，今明兩年全球經濟增長率將分別為六％和四．四％，較其今年一月份預測值分別調高了○．五和○．二個百分點。但報告裡仍然強調，目前世界經濟前景依然存在巨大的不確定性，這與新冠疫情的未來發展路徑、政策支持幫助實現疫苗驅動復甦的效果以及融資環境的變化情況有關。

全球反壟斷浪潮 對互聯網時代的影響衝擊

中國互聯網反壟斷法對阿里巴巴開出一八二億元人民幣的最高金額罰單， 為全球反壟斷監管又立了一座里程碑。

矢志擦亮泰安醫院招牌 謝瀛華全力打造三亮點

二○一八年七月，借調出任中國東莞台心醫院執行院長，被譽為「台商健康的守護神」；二○二一年元月，返台接手經營泰安醫院，矢志寫下「泰安中興」史頁，並和海內外醫學中心無縫接軌。謝瀛華決心透過建構兩岸四地互聯網的優勢，讓疫情後的健康價值鏈卓然崛起，既能照顧百萬台商和社區居民的健康，更要讓泰安醫院成為社區醫學的典範。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。