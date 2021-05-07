情義相挺的陪跑天使投資人趙俊凱

位於台北市中山區的泰安醫院，從百廢待舉到曙光再現，並可望成為明日之星，現任院長謝瀛華居功厥偉，寶鑽資本董事長趙俊凱也扮演著幕後的重要推手。趙俊凱說，因為感動，所以他樂於情義相挺，當個「陪跑」的天使投資人。

【文‧邱文通】

天使投資人是指在新創公司創立初期就開始投資的投資者，一般並不會干預公司的營運，每筆投資是以小股的形式參與。創業不久做天使投資的趙俊凱，不是拿錢來「投資」泰安醫院，卻是用心和時間來「陪跑」泰安醫院。

協助重建泰安醫院

泰安醫院一度歇業，在面臨關閉之前，由東莞台心醫院院長謝瀛華及其友人接手。在一個偶然機緣下，謝瀛華找上趙俊凱幫忙，經一番深談後，趙俊凱欽佩謝院長濟世救人、服務社區、關懷里民的醫德與情操，因此決定，即便沒投資、沒拿半毛錢薪水，也要一路「陪跑」，為的就是要協助謝院長重建泰安醫院。

趙俊凱表示，東莞台心醫院是中國民營的大型三甲級醫院，謝瀛華是這裡的一把手，竟然為了讓泰安醫院能繼續為中山區里民服務，他這麼位知名的大醫師願意屈就於一個小社區醫院，實在讓他感佩不已。

既然決定「陪跑」，趙俊凱就義無反顧，為泰安醫院帶入明基集團、英業達集團、台達電集團等科技大廠的資源，透過洽談合作，期盼讓原本是社區小醫院的泰安醫院，能夠成為具有「科技醫療」與「功能恢復」兩大亮點的地區型醫院。

趙俊凱說，成立不久的寶鑽資本，目前專注於發掘與評估大健康、生技及生醫領域等項目，「陪跑」泰安醫院，既是專注本業，也是自我學習。

躋身生技投資領域

趙俊凱唸的是經濟，並非大健康產業的相關科系，因此，在生技投資領域一路走來，都是重要的學習歷程，國立交通大學謝志鴻教授的指導、全福國際投資劉容西董事長的提點，以及明基集團陳其宏董事長在科技創新方面的啟發，都是他的恩師。

趙俊凱說，能夠得到這些前輩寶貴經驗的傳承，真的受益良多，因此，「陪跑」泰安醫院，發展高科技含量的醫療服務、增進照護鄉親的健康品質，也算是基於感恩的社會回饋以及人生目標的自我實現。

一九九八年，趙俊凱自政大經濟研究所碩士畢業，曾在相關金融財團法人機構待過，之後陸續做過期貨公司營業員、研究員等工作，甚至跨行從事餐飲業、房仲業，也曾失業過，職場生涯可說相當不順遂。

直到二○一四年接觸美國商用不動產市場、二○一六年考取美國不動產投資師CCIM（Certified Commercial Investment Member），趙俊凱才開了竅，並將職場多年所攢下的積蓄投資美國商用地產，因而累積些資本。他開玩笑說，職涯二十多年來不乏失敗與挫折的經驗，真不知該說自己是笨鳥慢飛，還是大器晚成？

二○一八年，有感於美國房地產價格居高不下，加上趙俊凱自覺已近「知天命」的年齡，應該勇於分享他一路跌跌撞撞的人生經驗，讓有志創業的台灣優秀年輕人不要重蹈他走過的冤枉路，甚至更積極地協助他們一臂之力，因此便一股腦兒地投入新創投資的領域，當起了天使投資人。

精挑細選投資標的

這些日子以來，趙俊凱看了不少新創案子，選了四、五個投資標的，包括癌症的精準醫療、AI智能物聯網、醫材，以及點數現金回饋平台的互聯網公司等項目，金額都不算多。集資來源，除了自己領投，也有部分來自法人或自然人的資金。

「投不投，主要是看創辦人的特質。」趙俊凱說，這包括個性、理念、格局、願景等，尤其是有沒有企業社會責任的理念，因為他一路走來，始終認為只要能夠堅定信念、時時心存感恩與善念，即使現在還沒成功，終將有逐夢踏實的一天。

Google公司在創辦初期，曾得到阿諾‧史瓦辛格等人的投資，上市後，股價上升了一萬倍以上；這是天使投資人始料未及的，也是最為人所津津樂道的例子。趙俊凱要做個陪跑的天使投資人，也許有機會複製這美麗的傳說。