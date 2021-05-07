矢志擦亮泰安醫院招牌 謝瀛華全力打造三亮點

二○一八年七月，借調出任中國東莞台心醫院執行院長，被譽為「台商健康的守護神」；二○二一年元月，返台接手經營泰安醫院，矢志寫下「泰安中興」史頁，並和海內外醫學中心無縫接軌。謝瀛華決心透過建構兩岸四地互聯網的優勢，讓疫情後的健康價值鏈卓然崛起，既能照顧百萬台商和社區居民的健康，更要讓泰安醫院成為社區醫學的典範。

【文‧邱文通】

根據衛生福利部的統計顯示，受新冠疫情影響，去年全台就醫人數降幅高達六．二％，亦即在一年內減少了兩千四百多萬次門診，而地區型的泰安醫院夾在強勢的醫學中心和林立的診所之間，要如何突圍並走出自己的一條路？重新出發的泰安醫院將有三大亮點！泰安醫院院長謝瀛華如此詮釋，顯得信心十足。

亮點一：兩岸四地互聯網醫院

第一個亮點是，泰安醫院直接連結東莞台心醫院，服務珠三角的台商，並輻射香港、澳門大灣區，間接串聯明基集團的南京、蘇州明基醫院，照護長三角的台商，並結合明基、英業達等IT高科技公司的優勢，打造兩岸四地互聯網的醫療服務，包括線上諮詢及大健康電商、線下看診和跨境醫療等，進而與國際醫療接軌，將兩岸醫療合作的實務經驗拓而廣之，擴及越南等東南亞地區。

提到東莞台心醫院，必須溯及九○年代初，大批台商到東莞投資創業，面臨了子女教育問題與就醫問題，於是陸續成立了東莞台商子弟學校和台心醫院。在東莞蓋台心醫院，不僅服務東莞台商和當地民眾，更引進台灣優質的醫療服務，開展醫療服務、人才培訓及科學研究等各項工作，成了兩岸醫療交流的重要平台。

台心醫院於二○一四年六月開始試營運，由於兩岸醫療文化與制度的差異，一直處於虧損狀態，為了推行「台式醫療服務模式」、帶領醫院轉虧為盈，郭山輝會長等台商大老力邀臺北醫學大學謝瀛華教授出任執行董事暨院長。

謝瀛華說，中國醫療服務病患不像台灣貼心，那套醫師說了就算的模式，常讓院長室接到投訴。為了提升台心醫院的服務品質，謝瀛華親自帶領中國醫師看診，好讓他們感受、學習「台式醫療服務模式」，成效不錯。

此外，謝瀛華還積極推動和廣東健客合作，成立東莞首家互聯網醫院，利用網路突破地域限制，從諮詢、醫生接診、開藥到付費，全都線上完成，藥品配送到家，還有中藥代煎服務，讓病患不用出門就能得到妥善的醫療服務，並開展各種行動健康服務，包括生命數據線上監測、家庭監測服務、推進智慧醫學影像識別、病理分型和多學科會診，以及多種醫療健康場景的智慧應用等。

東莞首例兩岸骨髓移植手術

謝瀛華還曾指揮台心醫院，經歷三十四小時、跨越海峽兩千公里的「生命接力」，讓三名患重病的中國小朋友獲得三位台灣骨髓捐贈而重生。這是東莞首例來自台灣的非血緣造血幹細胞移植手術，也是兩岸醫療攜手攻克重症的縮影。

「為了這一天，三名患者的家庭苦苦等待了數年；為了這一天，台心醫院早在半年前就開始籌備這一場跨越海峽的生命救助。當大家去醫院門口接過三份造血幹細胞那一刻時，手都在發抖…」眼見骨髓移植手術圓滿成功，因而激動不已的謝瀛華對著《大公報》記者表示，這對患者及其家庭有如久旱逢甘露。

台心醫院過去與台灣醫院合作，透過線上線下合作、借助移動雲端實現資源共享和無縫對接，攜手創造一個良好醫療服務系統的寶貴經驗，在謝瀛華接掌泰安醫院之後，更推而廣之，已吸引不少醫院加入，不僅讓粵台港澳等地區居民都能受惠，還得到明基、英業達、正崴等高科技上市公司的青睞，積極洽談合作、結盟。

今年一月初，謝瀛華和正崴董事長郭台強接洽合作，相談甚歡。謝瀛華說明小醫院靈活度高，未來泰安定位為功能恢復醫院，包含腎透析、腦功能、泌尿科等復健治療，並引進復健機器人，運用大數據與大型教學醫院串連醫療互聯網。郭台強認同科技與醫療的結合，既是趨勢，也是商機，對異業結盟樂觀其成。

亮點二：成為社區醫學的典範

至於第二個亮點，則是謝瀛華念茲在茲的，要讓泰安醫院成為社區醫學的典範。

早在二○○三年，謝瀛華就擔任過泰安醫院院長。當時，他將台北市中山區的社區病患當作自己的家人，讓泰安成為慢性病患者在療程路上的一個家，無論在技術、環境及服務上，都真心對待、悉心照顧。十八年後的今天，泰安仍將以社區居民為服務的首要對象，提供具備大醫院等級的設備、醫療品質及舒適愜意的居住環境，讓病患在院內即可便利、有效率地接受完整的醫療照護，加上「以病人為中心」的親切態度，建立完整、高品質的社區醫療服務系統。

為落實社區醫療服務，謝瀛華領軍做微循環檢測服務、生活健康及衛教新知講座。周一至周五上下的微循環檢測診，由謝瀛華和一位專屬護理師免費服務，主要用來評估身體衰老程度，對多種內科常見老年病如高血壓病、動脈硬化症、冠心病、心肌梗塞及其它疾病如糖尿病、慢性阻塞肺病、腎臟病、血液病、消化系統疾病、耳鼻科等慢性疾病，可進行病情分析與療效觀察，特別對中風可作出早期預報。

此外，泰安醫院舉辦的健康和衛教講座，也多由謝瀛華親自披掛上陣，包括主講生活健康類的「冬令進補，三要&三不要」、「火燒心、溢赤酸＆懶起勁，六招勝出」，以及主講衛教新知類的「糖尿病健康」及「高血脂症防治」等。

從醫三十多年，謝瀛華始終奉行走動式的服務與管理。借調台心醫院後，他大力推動聯合會診、成立老人醫學門診，開闢東莞第一家醫療互聯網醫院，為台商帶來更好的醫療服務品質；如今「回鍋」掌舵泰安醫院，他以親切、智慧和安心為核心價值，採取銳意創新、積極結盟的策略，期望透過社區服務的力量、匯聚各界的資源，及其與科技整合的最大化，來擦亮醫院招牌、開創泰安新局。

鴻海集團吳良襄董座之團隊來訪和交流。

亮點三：有特色的功能恢復醫院

◆BRC腦功能恢復中心。神經外科林宏時醫師為國內首創BRC中心，臨床治療逾七年，達數百病例，結合臺灣IT產業優勢，開發出一套腦波訊號處理個人化系統，已取得國內外專利。檢測治療時，透過腦電圖，協助自閉症、多動症、老年癡呆症、抑鬱症、癡呆症、創傷後應激障礙、焦慮症、雙極性障礙、精神分裂症、睡眠障礙、頭痛、疲勞、厭食症，甚至人際關係不良、家庭關係不良、自我護理能力不足等腦部疾病患者，評估大腦狀態進行問題識別與解決。

◆EECP (Enhanced External Counterpulsation)體外加強反搏，是種非侵入性的無痛治療，病患躺在治療床上，下肢穿上壓力帶，胸前貼上心電圖（ECG）電極，儘量在壓力帶充氣時呼氣、洩氣時吸氣，以減少治療的不適感。每次治療時間一個小時，每天一到二次，三十五次為一個完整療程，具有降低心絞痛病徵及增加冠狀動脈血流量、降低心臟收縮壓、降低心臟工作量、降低血流阻力讓心臟能夠增加回心血量、降低如硝化甘油舌下含片等用藥量的五大優點。

◆貴重儀器系統配置，包括CT、VCT、LDCT、DR、BMD（骨密機）、彩超心臟超音波、頸動脈超音波、Olympus內視鏡、智慧穿戴裝置與健管系統等，還有與醫學中心機型相同的加護型及一般型呼吸器，當病患有轉介至大型醫院的需求時，可與大醫院即時無縫接軌，協助快速有效的治療。