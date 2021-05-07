打高空、喊口號 老百姓已無法再忍受台鐵不改革

四月二日，清明連續假期的第一天，台鐵太魯閣號408車次，在東部幹線撞上工程車造成出軌的意外事件，這也是台灣鐵路管理局成立四十年來最慘烈的事故，也是繼二○一八年普悠瑪事故後，台鐵東部幹線再一起的重大傷亡意外。

【文‧安定亞】

在太魯閣號發生重大事故後，蔡英文總統七日出席民進黨中常會時發表談話，宣誓台鐵的改革勢在必行，提出徹底解決台鐵組織文化，解決台鐵長期虧損，台鐵經營模式三大大改革方向。

台鐵沒改革 螺絲依然鬆散

對於蔡總統的說法，遭受到許多批評，這些宣誓改革的內容，早在三年前普悠瑪事件就已經說過了，到底是改了什麼？據消息指出，十八年前，也就是二○○三年的時候，台鐵工會準備發起春節罷工，經過交通部、鐵路局協商結果，當時行政院便已經同意，政府接收台鐵的債務，配合政策要求所造成的虧損及負擔鐵路建設維修、車輛購置等費用，待立法院提案立法、修法及完成相關配套措施後，將台鐵改制成為國營公司。

但經歷兩次的政黨輪替、期間十三任行政院長、八任交通部長，十八年來台鐵不但沒有改革，更在二○一八年普悠瑪事件，當時蔡總統就已經說過要大刀闊斧改革台鐵、重拾社會信心，全面找出台鐵系統性的問題，對普悠瑪以及台鐵進行總體檢，嚴肅檢討SOP，把系統性的錯誤修正，才能保障台鐵基層同仁、乘客的生命安全，該增加人力、該強化防錯機制、該補強的硬體，一項也不能少。但安全防護有提升嗎？有安裝鐵道預警系統嗎？台鐵不但沒改革，螺絲依然鬆散，台鐵的駕駛員、基層人員及乘客再度因意外與至親永別，非常遺憾，筆者助理的表弟也在這次太魯閣事故往生，這三年多來，在東部幹線就已經喪失了六十七條人命，五百多人輕重傷，真的令人相當憤恨！到底政府有沒有正視問題的勇氣！嚴重懷疑蔡總統宣誓改革的決心？真的不想再看到同樣的悲劇一再重演。

政府應盡速解決虧損及改革問題

太魯閣號事件這起重大的交通事故，政府若是真的痛定思痛，應該儘速展開台鐵的改革，目前台鐵累積虧損已將近一千三百億元，負債更高達四千億，負債比高達五成，有學者指出如果在營運上不改革、將來債務可能到一兆，已經是虧損問題最為嚴重的國營事業之一。

台鐵是屬於路軌產業，它有自然獨占的特性，其承擔基礎建設的維持，不過不能與時俱進的政策目標，票價長年不調漲，低運價造成長期虧損，舉例從板橋到台北，搭捷運要二十五元、台鐵只要十五元，優惠票價貼補、偏鄉路線營運的責任，另外在與高鐵公司台北到高雄的票價失去競爭力，除了沒有節省時間的直達車，只差幾百塊錢，民眾當然選擇搭高鐵，所以目前的台鐵幾乎是不可能達成損益兩平，更不可能產生利潤盈餘。

以英國、日本鐵路改革的過往經驗，理論及實務上早就實踐，解決路軌產業營運虧損的方案，就是採取車路分離的模式，將車的部分交給營運管理，把道路的基礎建設分開，將道路、軌道的建置與維護的責任交由政府概括承受其資產與其負債，而路軌運輸則由取得專屬路權的業者進行營運管理，台北捷運也是因採此模式才能順利運作，除了北捷，高雄捷運、台灣高鐵也是採取類似方式但略有不同，當然路軌產業的改革並不容易，國營事業體的轉型，在營運管理上是公司化？還是直接民營化？台灣也有先例可循，如桃機公司、港務公司，其經驗都可以審慎參考研究，但台鐵改革已是刻不容緩的事情。

老百姓已經不能再忍受台鐵因組織結構及營運管理的問題，重蹈覆轍再次發生意外和傷亡！希望政府能記取這次太魯閣號慘痛的教訓，讓民眾能感受到徹底改革的決心，不是一再的打高空、喊口號，因為只有政府會做事，人民才會安心，絕不能再有任何人民的安全及福祉被犧牲。