鄭寶清憑藉台鹽經驗勝出黨內初選網路民調

據《卓越雜誌》二○二二民主進步黨桃園市黨內初選網路民調顯示，前立委鄭寶清以大幅度領先同黨競爭者立委鄭運鵬、前立委黃適卓、彭紹瑾等人，被視為桃園市長鄭文燦最強接棒人，引燃綠營下屆桃園市長初選逐漸檯面化。

【文．陳正修】

筆者認為，鄭寶清民調出線，乃是意料之中的事，論能力、資歷、知名度與親和力等，都超越其他人，得以在民調中受到桃園選民青睞，其次，鄭寶清讓人津津樂道的是，讓國營單位台鹽三個月內轉虧為盈經驗，獲選全國最幸福企業第一名、員工年終獎金高達十二到二十個月。

重新擦亮台鹽招牌，連知名主持人鄭弘儀都誇他不只是點子王、策略王、更是拼命王，一天工作超過十二個小時，捲起袖子和台鹽夥伴同甘共苦，還有較不為人知的是鄭寶清擔任過崇右大學副校長,就任時誓言讓學校在少子化浪潮下讓學校得以永續經營，再次展現他的經營奇才。

上萬個工作機會、產值五百多億電競產業，身為中華民國電子競技運動協會首屆理事長的鄭寶清，多年與政務委員唐鳳共同協調各部會終於透過修法通過電競納入替代役及納入運動項目，更是具有前瞻性作法,台灣的競選手得以在國際競賽中屢獲佳績。

鄭寶清擔任過三屆立委，在第九屆立委任內拿下八次國會評鑑優秀立委，為民進黨在桃園拿下優秀立委殊榮唯一政治人物，另在戒嚴時期在成立工會，在當時是觸法行為隨時都有會有牢獄之災！還有強力主導廢除國大代表，正名「原住民」，當時都是禁忌，現在更進一步認同及響應台大教授陳耀昌及前僑委會委員長張富美等人倡導「台灣感恩節」等理念！更是以人為本族群融和的理念！

根據了解，鄭寶清不屬於任何黨派，長期跨政黨服務選民，但卻被黨內某派系處處打壓，所以他近期勤跑基層，九個月來幾乎參加所有大小活動，獲得桃園民意代表及地方領袖公開支持，讓支持度節節上升，領先其他黨內競爭者，以民進黨傳統黨內初選機制來看，只要確定候選人後，大家肯定同舟共濟全力支持，就像二○一八年前高雄市長陳菊支持立委劉世芳參選市長失利，就全力支持黨內競爭者陳其邁一樣，相信黨內初選後大家都會繼續秉持這個傳統優良典範。