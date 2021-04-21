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2022誰是鄭文燦接班人？ 民進黨桃園市長黨內初選 鄭寶清各項民調數據領先

聯合新聞網 / 卓越
此次2022桃園市民調各項結果均為前任立法委員鄭寶清勝出。
此次2022桃園市民調各項結果均為前任立法委員鄭寶清勝出。

距離2022縣市長選舉僅剩一年多的時間，各政黨無不提前備戰，有意投入選戰的參選人也積極展開布局，長久以來，六都之爭一直被視為總統大選的前哨戰，過去一直被視為民進黨苦戰選區的桃園市，在升格前長期由藍營執政，2014年鄭文燦在九合一大選成功翻轉藍天成綠地，2018年再以53.62％的高得票率連任。

面對2022地方首長大選，國民黨揚言鎖定桃園收復失土，民進黨又將派誰角逐下屆桃園市長選舉，成為外界高度關注焦點，現階段民進黨內有意參選桃園市長選戰人選陸續浮出檯面，分別為曾任台鹽董事長鄭寶清、前桃園航空城董事長黃適卓、前公平會副主委彭紹瑾及現任立委鄭運鵬公開表態投入選戰。

為瞭解台灣民眾對「2022 民主進步黨桃園市長候選人」之表現、期待以及認同感，卓越雜誌針對四位有意參選者進行「網路民調」，藉由活動舉行增進候選人良性競爭並滿足民眾知的權益。

民調問券結構分別針對四位參選人過去的「政治專業度」、「在地服務」、「政治資歷」、「學經歷」、「執政理念」、「政策內容」、「個人形象」及「選民滿意度」等八大印象評價展開網路民意調查，時間自2021年3月10日至2021年4月9日。

調查結果男性占68％、女性占32％，總票數為18,069票；年齡20~29歲占15％、39~39歲占22％、40~49歲占24％、50~59歲占23％、60~69歲占16％％，總票數17,998票；教育程度大學（含）以上占35％、高中占30％、國中占22％、小學占13％，總票數17,982票。

在質詢專業度、選民服務滿意度、最積極為地方爭取建設經費、最值得信賴的「個人形象」、最支持哪位代表民進黨參選2022桃園市長、最能協調黨內及各地方派系整合及那位候選人當選下屆桃園市長，能增加桃園競爭力並提升招商及就業率等七項網路民調。各項調查結果，鄭寶清得票率在36％～43％領先另外三位候選人，鄭運鵬則以24％~30％的得票率緊追在後，彭紹瑾及黃適卓兩人在各項得票率約13％~21％落後墊底。

卓越雜誌2021.4號420期
卓越雜誌2021.4號420期

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